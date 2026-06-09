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Giáo dục

Khánh Hòa huy động gần 4.000 người cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Bá Duy
Bá Duy
09/06/2026 16:21 GMT+7

Toàn tỉnh Khánh Hòa bố trí 52 điểm thi với gần 4.000 người tham gia tổ chức, bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế cho hơn 22.000 thí sinh.

Ngày 9.6, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Khánh Hòa sẽ diễn ra ngày 11.6 và 12.6 với 22.028 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 18.342 học sinh chương trình THPT, 2.727 học viên giáo dục thường xuyên và 959 thí sinh tự do, tại 52 điểm thi, 949 phòng thi trên toàn tỉnh.

Để phục vụ kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa huy động 3.921 người, trong đó 40 người làm nhiệm vụ in sao đề thi, 28 người vận chuyển và bàn giao đề thi, 3.575 cán bộ coi thi và 142 cán bộ chấm thi.

Khánh Hòa huy động gần 4.000 người cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026- Ảnh 1.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Khánh Hòa có 22.028 thí sinh đăng ký dự thi

ẢNH: BÁ DUY

Trước đó, ngày 8.6, hơn 340 cán bộ quản lý là trưởng điểm, phó điểm thi và thư ký của 52 điểm thi đã tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi. Đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho 128 cán bộ, chuyên viên, giáo viên làm nhiệm vụ giám sát tại các điểm thi.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã tổ chức 3 tổ kiểm tra thực địa tại các điểm thi, tập trung vào cơ sở vật chất, hệ thống camera giám sát 24/24 tại khu vực bảo quản đề thi và bài thi, phương án phòng cháy chữa cháy, y tế và an toàn giao thông. Qua kiểm tra, các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ theo quy định, đặc biệt đã hoàn thành lắp đặt camera an ninh đúng tiến độ.

Khánh Hòa huy động gần 4.000 người cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026- Ảnh 2.

Học sinh lớp 12 Khánh Hòa tại chương trình Tư vấn mùa thi 2026 do Thanh Niên tổ chức tại Nha Trang

ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Nguyễn Đức Sơn, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, do kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa kết thúc nên phần lớn cơ sở vật chất đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thiện các khâu còn lại. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của kỳ thi, công tác bảo mật và an ninh được đặt lên hàng đầu.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến công bố lúc 8 giờ ngày 1.7; xét tốt nghiệp thực hiện ngày 2.7. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn từ 1.7 đến 5.7, hoàn thành trước ngày 22.7.

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