Sĩ tử đổ về chùa 300 năm tuổi trước ngày thi tốt nghiệp THPT

Những ngày tháng 6, khi mùa ve kêu râm ran cũng là lúc bầu không khí chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trở nên nóng hơn bao giờ hết.



Sĩ tử đổ về chùa Long Khánh trước ngày thi tốt nghiệp THPT ẢNH: ĐỨC NHẬT

Giữa những áp lực bài vở và lo toan của mùa thi cử, ngôi chùa Long Khánh hơn 300 năm tuổi tọa lạc tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai lại trở thành chốn bình yên, thu hút hàng trăm sĩ tử đổ về cầu nguyện, tìm kiếm sự thư thái trước bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Tìm đến sự an yên

Được xây dựng từ năm 1709, chùa Long Khánh là một trong những ngôi cổ tự lâu đời nhất ở vùng đất Quy Nhơn. Trải qua hơn 3 thế kỷ, ngôi chùa vẫn giữ được nét cổ kính với khu chánh điện, nhà tổ, đông đường, tây đường và tháp hội đồng nằm trên khuôn viên rộng khoảng 10.000 m².

Bước qua cổng tam quan, sự ồn ào của phố thị dường như lắng lại. Những hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát khắp sân chùa, tiếng chuông ngân vang giữa không gian yên tĩnh tạo nên cảm giác thư thái hiếm có. Chính vì thế, những ngày này, nơi đây chào đón rất đông học sinh đến cầu nguyện trước kỳ thi.

Long Khánh là một trong những ngôi cổ tự lâu đời nhất ở vùng đất Quy Nhơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Có mặt tại chùa từ sáng sớm, em Nguyễn Lập Pháp và em Phạm Nguyễn Thanh Trúc, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Trưng Vương, thành kính dâng hương trước chánh điện.

Còn 2 ngày nữa sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, cả hai đều đã xác định mục tiêu cho chặng đường phía trước. Thanh Trúc dự định đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Quy Nhơn, trong khi Pháp mong muốn theo học ngành tự động hóa tại Trường đại học Công nghệ kỹ thuật TP.HCM.

Theo Pháp, kết quả các đợt thi thử của em khá khả quan. Thay vì tiếp tục học dồn dập trong những ngày cuối, em chọn cách nghỉ ngơi hợp lý, giữ tinh thần thoải mái và ngủ đủ giấc để chuẩn bị cho kỳ thi.

"Em không thường xuyên đi chùa, nhưng trước kỳ thi lớn, em muốn đến đây để cầu bình an và tạo cho mình tâm lý thoải mái hơn", Pháp chia sẻ.

Thanh Trúc cũng cho biết áp lực thi cử là điều khó tránh khỏi đối với học sinh cuối cấp. Tuy nhiên, khi ngồi trong không gian yên tĩnh của chùa, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn và có thêm động lực để bước vào phòng thi với tâm thế tự tin.

Những sĩ tử đổ về đây với mong muốn tìm thấy sự an yên, tĩnh tại trước kỳ thi lớn nhất của lứa tuổi học trò ẢNH: ĐỨC NHẬT

Không chỉ Pháp và Trúc, trong những ngày qua, nhiều học sinh từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tìm đến chùa Long Khánh. Người đến một mình, người đi cùng bạn bè hoặc phụ huynh, nhưng điểm chung đều mong muốn có được sự an tâm trước kỳ thi quan trọng.

Hóa giải áp lực

Theo Thượng tọa Thích Quảng Duy, Trụ trì chùa Long Khánh, việc hỗ trợ thí sinh trong mùa thi đã được nhà chùa duy trì hơn một thập niên.

Khoảng những năm 2010 - 2011, khi chứng kiến nhiều học sinh và phụ huynh từ các địa phương về thành phố dự thi gặp khó khăn về chỗ ở và sinh hoạt, nhà chùa bắt đầu mở cửa đón các em đến lưu trú miễn phí, đồng thời hỗ trợ những bữa cơm chay trong thời gian thi.

Theo sự thay đổi của quy chế thi và điều kiện thực tế, khoảng 3 - 4 năm gần đây, chương trình được chuyển sang hình thức thuyết giảng để hỗ trợ tinh thần, giải tỏa căng thẳng cho học sinh.

Chùa Long Khánh trở thành chốn bình yên, thu hút hàng trăm sĩ tử đổ về cầu nguyện ẢNH: ĐỨC NHẬT

Năm đầu chỉ có khoảng 300 học sinh tham gia, những năm sau con số tăng lên 500 rồi 600 em. Riêng ngày 7.6 năm nay, có khoảng 800 học sinh đăng ký tham dự chương trình, chưa kể nhiều em tự tìm đến chùa để cầu nguyện.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình thuyết giảng, Thượng tọa Thích Quảng Duy cho biết hoạt động này không mang màu sắc mê tín mà hướng đến việc giúp các sĩ tử ổn định tâm lý, nuôi dưỡng suy nghĩ tích cực.

Trong các buổi chia sẻ, nhà chùa thường khuyến khích các em nhìn nhận kỳ thi như một cột mốc quan trọng nhưng không phải là đích đến duy nhất của cuộc đời.

Thượng tọa ví tâm trí của mỗi học sinh như ngọn đèn. Khi có quá nhiều "cơn gió" từ áp lực điểm số, kỳ vọng của gia đình hay sự cạnh tranh với bạn bè, ngọn đèn sẽ chao đảo và khó tỏa sáng. Ngược lại, khi tâm được bình an, các em sẽ tập trung hơn và phát huy tốt nhất năng lực của mình.

"Điều quan trọng nhất là giúp các em bình tâm. Khi tâm lý ổn định, các em sẽ tự tin bước vào phòng thi và làm bài bằng tất cả khả năng của mình", Thượng tọa Thích Quảng Duy nói.

Trong ngày 7.6 có khoảng 800 học sinh tham dự chương trình thuyết pháp của chùa ẢNH: DŨNG NHÂN

Bên cạnh đó, nhà chùa cũng gửi gắm thông điệp rằng mỗi người đều có giá trị riêng trong xã hội. Thành công không chỉ được đo bằng tấm bằng đại học mà còn đến từ sự nỗ lực trong bất kỳ ngành nghề nào mình lựa chọn.

"Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Đại học là một con đường tốt nhưng không phải con đường duy nhất. Nếu một cánh cửa khép lại thì vẫn còn nhiều cánh cửa khác mở ra", vị trụ trì chia sẻ.