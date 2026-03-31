Đi tìm nguồn gốc Giếng Tiên ở phố biển Quy Nhơn

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh ca sĩ Juky San ngâm mình tại Giếng Tiên, thuộc khu du lịch Eo Gió. Sự việc tạo ra nhiều ý kiến trái chiều về việc có nên tắm tại địa điểm này hay không.

Giếng Tiên là một hồ nước nhỏ nằm trong khu du lịch Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

Từ câu chuyện trên, chúng tôi tìm về làng chài Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) để ghi nhận thực tế và lắng nghe ý kiến người dân.

Nơi tiên tắm?

Vừa bước qua cánh cổng khu du lịch Eo Gió, một khung cảnh choáng ngợp mở ra trước mắt. Du khách đứng trên mép đồi cao, phóng tầm mắt ôm trọn biển cả mênh mông xanh ngắt. Phía dưới chân đồi là bãi biển hình vòng cung với những bãi đá lô nhô, xô ra tận mép sóng. Sau những ồn ào trên mạng điểm dừng chân khiến du khách tò mò chính là một góc nhỏ mang tên Giếng Tiên.

Bãi biển hình vòng cung với những bãi đá lô nhô, xô ra tận mép sóng

Đi dọc bãi biển hơn 200 m, Giếng Tiên hiện ra khá giản dị. Đó là một hồ nước nhỏ rộng chừng 5 m2, được xây bằng những viên đá cuội ngay sát vách đá dựng đứng. Từ sâu trong lòng núi, một dòng nước trong liên tục chảy ra. Nguồn nước này đọng lại trong hồ cao chừng 40 cm trước khi len lỏi qua một khe nhỏ trên thành hồ để chảy ra biển.

Theo quan sát, nhiều du khách dừng lại tham quan, chụp ảnh khi đi qua khu vực này. Không ít người tò mò trước hiện tượng nước ngọt tồn tại ngay sát biển mặn.

Eo Gió hút khách bởi những bãi đá lô nhô, bãi biển hình vòng cung và những con đường thơ mộng

Người dân địa phương cho biết, chính đặc điểm này khiến Giếng Tiên trở thành điểm dừng chân được chú ý tại Eo Gió, bên cạnh cảnh quan ghềnh đá và biển.

Cụ Nguyễn Thạch (80 tuổi, ở khu phố Lý Lương) cho biết tên "Giếng Tiên" đã có từ nhiều đời trước, do người dân truyền miệng.

Tương truyền, vào những đêm trăng, khu vực này thường xuất hiện các "nàng tiên" xuống tắm, nên gọi là Giếng Tiên. Đây là cách lý giải mang tính dân gian, không gắn với tín ngưỡng hay thờ tự cụ thể.

Cụ Thạch cho biết thêm, trước kia giếng chỉ là một hốc đá tự nhiên do nước từ vách núi chảy xuống và đọng lại. Sau này, để thuận tiện cho việc tham quan và đảm bảo vệ sinh, địa phương đã kè lại bằng đá cuội, tạo thành hồ như hiện nay.

"Dù có thay đổi hình dạng bên ngoài, nhưng mạch nước thì vẫn vậy, chảy quanh năm," cụ Thạch nói.

Giếng Tiên nhiều năm trước được người dân địa phương sử dụng làm nơi tắm giặt sau khi tắm biển

Không chỉ là điểm tham quan, trước đây Giếng Tiên còn gắn với sinh hoạt của người dân Nhơn Lý. Cụ Nguyễn Văn Đạt (74 tuổi, khu phố Lý Lương) cho biết, nước tại đây là nước ngọt, có thể sử dụng trong sinh hoạt. Đặc biệt, nguồn nước gần như không bao giờ cạn, kể cả vào mùa khô.

Theo cụ Đạt, trước đây người dân sau khi tắm biển về thường ghé lại đây để tắm nước ngọt, rửa sạch muối biển, giặt giũ quần áo. Trước đây nhiều năm, vào mùa khô, thiếu nước một số hộ dân cũng từng sử dụng nguồn nước này trong đời sống hằng ngày.

"Ngay sát bên là biển mặn, nhưng nước ở đây lại ngọt. Mùa nắng kéo dài, nhiều nơi thiếu nước, nhưng giếng này vẫn chảy", cụ Đạt nói.

Chính vì gắn bó lâu dài, người dân địa phương có ý thức giữ gìn khu vực này, không xả rác hay làm ảnh hưởng đến nguồn nước.

Chính quyền địa phương đã dựng lại tấm bia đá bên cạnh giếng

Giếng Tiên không phải điểm tâm linh, chưa có quy định cấm tắm

Sau sự việc nữ ca sĩ ngâm mình tại giếng tiên, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vệ sinh hồ nước đồng thời dựng lại tấm bia đá, sơn chỉ dẫn "giữ vệ sinh chung" lên vách đá để cảnh báo du khách.

Liên quan đến tranh cãi về việc tắm tại Giếng Tiên, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-DL-TT tỉnh Gia Lai, cho biết đây không phải là di tích lịch sử hay địa điểm có yếu tố tín ngưỡng.

Theo bà Hạnh, Giếng Tiên là điểm nước tự nhiên, được đặt tên nhằm tạo điểm nhấn du lịch. Trước đây, khu vực này chưa có quy định cụ thể về việc tắm rửa.

Du khách thích thú check-in khu vực Giếng Tiên

"Việc du khách xuống tắm tại đây không bị cấm, do không phải khu vực tâm linh. Tuy nhiên, cần có hướng dẫn cụ thể để đảm bảo phù hợp với cảnh quan và hoạt động du lịch", bà Hạnh cho biết.

Về trường hợp ca sĩ Juky San, lãnh đạo ngành du lịch nhận định đây là hành động mang tính cá nhân, xuất phát từ việc chưa nắm rõ thông tin. Sau khi nhận phản hồi, nữ ca sĩ đã rất cầu thị lên tiếng xin lỗi.

"Việc nữ ca sĩ tắm tại đây chỉ là hành động vô tình do thấy cảnh đẹp, không có ý định xấu. Hơn nữa, cô ấy đã chủ động xin lỗi cộng đồng ngay khi nhận phản hồi, thể hiện ý thức trách nhiệm rất cao", bà Hạnh nói.

Theo Sở VH-TT-DL, qua sự việc này, địa phương sẽ rà soát, bổ sung biển hướng dẫn, quy định cụ thể tại khu vực Giếng Tiên nhằm tránh những hiểu lầm tương tự.



