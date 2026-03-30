Bị chỉ trích vì tắm trong Giếng Tiên, Juky San nói gì?

Juky San xin lỗi, cho biết vụ việc là một bài học đắt giá để cẩn trọng hơn trong tương lai Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Juky San đăng tải bài viết lên tiếng về ồn ào trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết cô nhận được nhiều phản hồi và lời nhắc nhở từ cộng đồng mạng xoay quanh bộ ảnh mới nhất của mình được chụp tại khu vực Eo Gió. Cô gửi lời xin lỗi đến khán giả và người dân địa phương vì đã gây ảnh hưởng không mong muốn.

Theo nữ ca sĩ, mục đích ban đầu của chuyến đi là mong muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp trước thiên nhiên hùng vĩ của vùng biển Eo Gió, chia sẻ cảnh đẹp của địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình tác nghiệp, ê kíp đã vô tình chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh chụp ảnh. Về sự việc này, Juky San cho biết tại thời điểm chụp, ê kíp không nhận thấy biển báo thông tin hay cảnh báo nào về tính chất tôn nghiêm của địa điểm ở xung quanh.

Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không có ý định thiếu tôn trọng, báng bổ giá trị văn hóa địa phương Ảnh: FBNV

Juky San cho biết ngay sau ồn ào xảy ra, ê kíp nhanh chóng quay lại địa điểm này để kiểm tra và có quay video clip để chứng minh. "San và ê kíp đều là du khách từ xa đến, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ rằng đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường. San hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng hay báng bổ những giá trị văn hóa của địa phương", nữ ca sĩ bày tỏ.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ 9X nhấn mạnh cô không trốn tránh trách nhiệm chỉ vì "không biết". Cô thừa nhận thiếu sót ở khâu chuẩn bị và chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử của nơi mình đặt chân đến. Giọng ca Phải chăng em đã yêu chia sẻ đây là một bài học đắt giá về sự cẩn trọng mà cô và ê kíp xin khắc cốt ghi tâm. Ngay khi nhận được những góp ý từ mọi người, phía Juky San đã lập tức rà soát và gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh không phù hợp trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Cô chia sẻ thêm: "San vô cùng trân trọng và biết ơn những lời góp ý, nhắc nhở kịp thời của khán giả. Nhờ đó, San không chỉ nhận ra cái sai của mình mà còn hiểu thêm về một nét văn hóa đẹp của vùng đất Nhơn Lý. San và ê kíp cam kết sẽ cẩn trọng hơn gấp nhiều lần trong các hoạt động sắp tới để không phụ lòng yêu thương của mọi người. Một lần nữa, xin cúi đầu nhận lỗi và mong nhận được sự lượng thứ từ quý vị khán giả cùng bà con địa phương".

Bài đăng xin lỗi của Juky San nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phản ứng từ dư luận vẫn còn chia chiều. Một số dân mạng cho rằng phần giải thích chưa thực sự thuyết phục, đặc biệt là lý do "không biết" về yếu tố văn hóa của địa điểm, và tiếp tục chỉ trích cô. Nhiều ý kiến khác cho rằng đây không chỉ là bài học riêng đối với nữ ca sĩ mà còn là lời nhắc nhở dành cho người nổi tiếng nói chung về ý thức ứng xử nơi công cộng, cũng như trách nhiệm tìm hiểu và tôn trọng các giá trị văn hóa, môi trường tại những điểm đến du lịch.



