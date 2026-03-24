Chung Lệ Đề xin lỗi vì ồn ào ảnh nhạy cảm của con gái

Chung Lệ đề bên hai con gái: Trương Khải Lâm (bìa phải) và Trương Tư Tiệp (bìa trái) ẢNH: WEIBO NV

Theo HK01, ồn ào của Trương Khải Lâm (Cayla) - con gái út của nữ diễn viên Chung Lệ Đề, gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội xứ Trung. Sự việc xuất phát từ một bức hình Khải Lâm đăng trên trang cá nhân, ghi lại cảnh cô bé tạo dáng selfie trước gương cùng một người bạn, ở góc phải bức ảnh xuất hiện một cô gái đang ngồi trên bệ đi vệ sinh. Cô gái ở góc ảnh không lộ rõ mặt song được đồn đoán là Trương Tư Tiệp (Jaden) - chị gái của Khải Lâm. Bức ảnh nhanh chóng bị dân mạng chỉ trích khiếm nhã, "ném đá" người mẫu tuổi teen chỉ lo chụp ảnh đẹp cho bản thân, làm lộ hình ảnh nhạy cảm của người khác, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.

Trước phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng, Khải Lâm đã xóa ảnh. Ngày 23.3, Chung Lệ Đề cũng đăng bài xin lỗi trên trang cá nhân. Nữ diễn viên phim Thiên long bát bộ thừa nhận đã có thiếu sót trong việc giáo dục con cái dẫn đến sự việc đáng tiếc. "Với tư cách là một người mẹ, tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng trong quá trình trưởng thành và giáo dục con cái, tôi có rất nhiều thiếu sót. Những năm qua do công việc bận rộn, thời gian tôi dành cho các con quá ít, sự quan tâm, giao tiếp và hỗ trợ tâm lý dành cho các con đều chưa đủ. Điều này khiến tôi vô cùng hối hận và tự trách", ngôi sao gốc Việt bộc bạch.

Trương Khải Lâm sớm nổi tiếng trên mạng xã hội, đắt show sự kiện, làm người mẫu nhờ có sự hỗ trợ từ mẹ ẢNH: INSTAGRAM NV

Về bức ảnh nhạy cảm, Chung Lệ Đề chia sẻ do sơ suất nên con gái Cayla đã đăng bức ảnh vô tình chụp trúng khoảnh khắc riêng tư một bạn học đang đi vệ sinh, gây ra sự phiền toái và bất an lớn cho bạn ấy và gia đình. "Tôi thực sự vô cùng xin lỗi và rất tự trách", cô bày tỏ. Nghệ sĩ 7X cũng làm rõ: người xuất hiện trong ảnh là bạn học, không phải Jaden và mong mọi người không tiếp tục lan truyền thông tin sai sự thật

Bà mẹ ba con tiếp tục: "Các con còn nhỏ, chưa nhận thức đầy đủ về ranh giới và quyền riêng tư. Nhưng đây cũng là do chúng tôi, với tư cách là cha mẹ, chưa làm tốt việc giáo dục và giám sát, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về chúng tôi. Chúng tôi đã lập tức xóa bức ảnh, nghiêm túc trao đổi với con và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền riêng tư. Chúng tôi nhất định sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai. Một lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi người bạn học bị ảnh hưởng và gia đình của em ấy. Đồng thời cũng mong mọi người vì bảo vệ trẻ vị thành niên mà không tiếp tục lan truyền những hình ảnh liên quan".

Minh tinh Hoa ngữ cũng cho biết trong tương lai, cô sẽ kiên nhẫn, tinh tế hơn để lắng nghe tâm tư, quan tâm đến vấn đề sức khỏe tâm lý của các con, mang lại cho các con cảm giác an toàn và sự đồng hành đáng tin cậy. Nữ diễn viên 56 tuổi cũng cảm ơn sự quan tâm, bao dung của mọi người. Cô hứa hẹn: "Tôi sẽ nỗ lực trở thành một người mẹ tốt hơn, tận tâm hơn, đồng thời cùng các bậc phụ huynh khác không ngừng học hỏi và trưởng thành trên hành trình nuôi dạy con cái".

Chung Lệ Đề bên 3 con gái ẢNH: TOP

Chung Lệ Đề sinh ra và lớn lên ở Canada trong gia đình có mẹ là người Việt, bố là người Việt gốc Hoa. Cô bắt đầu nổi tiếng vào năm 1993 khi người đẹp đăng quang cuộc thi Miss Chinese International do TVB tổ chức và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Hồng Kông. Cô nổi tiếng qua các bộ phim: Vua phá hoại, Truyền thuyết người cá, Cận vệ Trung Nam Hải, Gia hữu hỷ sự, Mẹ kế, Jan Dara, Thiên long bát bộ… đồng thời trở thành "bom sex" đình đám của làng giải trí xứ cảng thơm thập niên 1990. Mỹ nhân 7X từng được tạp chí FHM (Singapore) bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á.

Chung Lệ Đề trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân, có 3 con gái riêng trước khi kết hôn với người chồng hiện tại - diễn viên Trương Luân Thạc kém cô 12 tuổi. Ngoài con gái lớn Yasmine Ross đã trưởng thành và sống tự lập ở nước ngoài, nữ diễn viên và chồng đang sống cùng hai con gái Trương Tư Tiệp (sinh 2008) và Trương Khải Lâm (sinh 2010) tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Các con gái của minh tinh sinh năm 1970 đều là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội, làm người mẫu, nhiều lần xuất hiện cùng mẹ trên tạp chí, dự sự kiện giải trí.