Chung Lệ Đề cùng gia đình đón tết ở Việt Nam

Vợ chồng Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc và các con trong kỳ nghỉ tết ở Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên Xiaohongshu mới đây, Chung Lệ Đề đăng tải video ghi lại cảnh cả gia đình "biến hình" từ sân bay sang vùng biển xanh thơ mộng. Nữ diễn viên gốc Việt cùng chồng con diện trang phục tươi sáng, hào hứng với kỳ nghỉ đầu xuân. Cô chia sẻ: "Cả gia đình được quây quần bên nhau".

Trước đó, trên Instagram cá nhân, con gái lớn của cô là Yasmine Ross đăng tải loạt ảnh thư giãn bên bờ biển cùng hai em gái đồng thời đánh dấu địa điểm ở Phú Quốc, tiết lộ gia đình trải qua những ngày đầu năm mới tại đây. Người đẹp 9X chia sẻ: "Khởi động năm con ngựa tại Việt Nam". Bên dưới mục bình luận, nhiều dân mạng Việt không khỏi ngạc nhiên và chào mừng cô về "quê ngoại" ăn tết.

Yasmine Ross - con gái lớn của Chung Lệ Đề, khoe ảnh đón năm mới ở Phú Quốc ẢNH: INSTAGRAM NV

Ba con gái của mỹ nhân gốc Việt khoe nhan sắc cuốn hút ẢNH: INSTAGRAM NV

Chung Lệ Đề sinh ra và lớn lên ở Canada trong gia đình có mẹ là người Việt, bố là người Việt gốc Hoa. Mỹ nhân phim Thiên long bát bộ từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh của cha mẹ ruột. Chung Lệ Đề từng xuất hiện cùng mẹ ở show thực tế, không ngần ngại bày tỏ tình cảm với cha mẹ bằng tiếng Việt trên sóng truyền hình. Dịp tết năm ngoái, cô gây chú ý khi chia sẻ video mặc áo dài, vào bếp cùng mẹ nấu món Việt.

Chung Lệ Đề ở tuổi ngoài 50

Chung Lệ Đề bên 3 con gái ẢNH: WEIBO NV

Những năm gần đây, Chung Lệ Đề đẩy mạnh sang xây dựng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với những video về thể dục, làm đẹp, chia sẻ cuộc sống gia đình. Nữ diễn viên không còn đóng phim mà chủ yếu xuất hiện trong các chương trình thực tế, sự kiện về giải trí, thời trang. Trải qua nhiều sóng gió hôn nhân, cô đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên người chồng thứ ba là nam diễn viên Trương Luân Thạc. Chung Lệ Đề luôn mang hình ảnh lạc quan, tràn đầy năng lượng. Trước những lời chê bai cô đã già, xuống sắc, nữ diễn viên từng đáp trả rằng tuổi tác chỉ là con số, tinh thần quyết định trạng thái.

Ba con gái riêng của cô đều nổi tiếng nhờ sở hữu sắc vóc nổi bật, trong đó cô cả Yasmine Ross từng đoạt ngôi á hậu tại một cuộc thi nhan sắc ở Canada, hiện theo đuổi đam mê ca hát, diễn xuất ở nước ngoài. Hai con gái nhỏ của Chung Lệ Đề sống cùng gia đình tại Trung Quốc, cả hai đang học trung học, đắt show sự kiện, chụp ảnh tạp chí.

Chung Lệ Đề đang hạnh phúc bên người chồng thứ 3 - Trương Luân Thạc (kém cô 12 tuổi). Cặp đôi kết hôn năm 2016, không có con chung, hiện cùng chăm lo các con gái riêng của nữ diễn viên, 3 người con của cô cũng đổi sang họ cha dượng ẢNH: WEIBO NV

Chung Lệ Đề bắt đầu nổi tiếng vào năm 1993 khi người đẹp đăng quang cuộc thi Miss Chinese International do TVB tổ chức và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất tại Hồng Kông. Cô nổi tiếng qua các bộ phim: Vua phá hoại, Truyền thuyết người cá, Cận vệ Trung Nam Hải, Gia hữu hỷ sự, Mẹ kế, Jan Dara, Thiên long bát bộ… đồng thời trở thành "bom sex" đình đám của làng giải trí xứ cảng thơm thập niên 1990. Mỹ nhân 7X từng được tạp chí FHM (Singapore) bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á.