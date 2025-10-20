Con gái 'bom sex' gốc Việt Chung Lệ Đề không muốn 'dựa hơi' mẹ

Yasmine Ross - con gái lớn của Chung Lệ Đề, chật vật phát triển sự nghiệp riêng ở Canada ẢNH: INSTAGRAM NV

Yasmine Ross nhận được sự quan tâm khi là con gái lớn của Chung Lệ Đề - "biểu tượng gợi cảm" một thời trên màn ảnh Hoa ngữ. Người đẹp 27 tuổi từng tham gia nhiều chương trình, hoạt động với mẹ, có năng khiếu âm nhạc, diễn xuất. Dù được nhiều khán giả Trung Quốc biết đến song cô không chọn hoạt động tại thị trường tỉ dân, càng không thích dựa dẫm danh tiếng của mẹ để gây chú ý mà tìm lối đi độc lập ở Canada.

Trên trang cá nhân mới đây, Yasmine đăng tải video những buổi thử vai từ trước đến nay, phần nào hé lộ những khó khăn trong quá trình phát triển sự nghiệp ở Canada. Trong đoạn phim tổng hợp được mỹ nhân 9X chia sẻ, cô hóa thân hơn chục nhân vật, hình tượng khác nhau với tạo hình, tâm lý nhân vật đa dạng. Đáng chú ý, phân đoạn Yasmine Ross hóa thân một phụ nữ trưởng thành, cô cho thấy khả năng học thuộc lời thoại, chuyển đổi cảm xúc nhanh chóng. Với một "tân binh" chưa có nhiều kinh nghiệm như Yasmine, khả năng nhập tâm của cô nhận được nhiều lời khen, động viên từ dân mạng.

Con gái Chung Lệ Đề chật vật theo đuổi diễn xuất

Người đẹp 27 tuổi tích cực tham gia thử vai, mong có cơ hội diễn xuất ẢNH: INSTAGRAM NV

Con gái Chung Lệ Đề chia sẻ theo đuổi diễn xuất là một hành trình vô cùng dài, khó khăn, cô chỉ có thể dựa vào lòng nhiệt huyết, kiên trì tham gia các buổi thử vai và trân trọng từng cơ hội đến với mình. Người đẹp sinh năm 1998 tâm sự: "Thật ra tôi hiếm khi chia sẻ về quá trình diễn xuất của mình, nhưng gần đây khi ngành phim ảnh cứ lên xuống bấp bênh, tôi mang hy vọng bùng cháy rồi lại bị dập tắt, điều đó đang thử thách niềm tin của tôi".

Yasmine Ross thừa nhận bản thân vẫn đang chật vật tìm cơ hội diễn xuất nhưng hạnh phúc vì được sống với đam mê. "Có thể sống thật với trái tim và theo đuổi ước mơ đương nhiên là điều đẹp đẽ, dù mỗi lần bị từ chối đều khiến bạn đau lòng, thậm chí chẳng nhận được bất kỳ hồi âm nào", nghệ sĩ trẻ cho hay. Cô trải lòng rằng sau khi trải qua những cảm xúc tiêu cực, bản thân càng hiểu rõ đây không phải con đường dễ dàng và tự nhủ sau mỗi lần bị đánh gục phải tự sắp xếp lại mọi thứ và bắt đầu lại.

Nhan sắc quyến rũ của Yasmine Ross được nhận xét có nhiều nét giống Chung Lệ Đề thời trẻ ẢNH: INSTAGRAM NV

Chung Lệ Đề cùng con gái lớn dự sự kiện cách đây ít tháng ẢNH: WEIBO NV

Yasmine Ross (27 tuổi) là con gái của Chung Lệ Đề với người chồng đầu tiên (người Bỉ). Mỹ nhân sinh năm 1998 sở hữu vẻ đẹp lai sắc sảo, quyến rũ thừa hưởng từ người cha ngoại quốc và mẹ vốn là "nữ thần sắc đẹp" đình đám một thời của làng giải trí xứ cảng thơm.

Yasmine hiện sống và làm việc tại Canada, thỉnh thoảng về Trung Quốc thăm gia đình, dự sự kiện. Cô từng tham gia cuộc thi Miss Chinese Vancouver 2021 và giành ngôi á hậu 1. Trên mạng xã hội, con gái lớn Chung Lệ Đề giới thiệu cô là nhà sáng tạo về phong cách sống đồng thời là một diễn viên, nhạc sĩ đang làm việc tại Canada. Yasmine có năng khiếu chơi nhạc cụ, ca hát, hội họa. Cuối năm 2024, người đẹp phát hành MV đầu tay.