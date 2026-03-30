Tắm trong Giếng Tiên, Juky San bị chỉ trích dữ dội

Lạc Xuân
30/03/2026 12:32 GMT+7

Ca sĩ Juky San khiến dân mạng bức xúc khi đăng tải loạt ảnh mặc bikini chụp tại địa điểm được cho là Giếng Tiên. Hiện những hình ảnh đã được cô gỡ bỏ khỏi trang cá nhân.

Sáng 30.3, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh ca sĩ Juky San check-in tại địa điểm được cho là Giếng Tiên (P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai). Trong những bức ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ diện bikini họa tiết chấm bi, tạo dáng gợi cảm và thậm chí lội xuống nguồn nước.

Ngay khi xuất hiện, bộ ảnh lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng việc mặc bikini và tắm trực tiếp trong giếng nước là hành động phản cảm, thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh nguồn nước - vốn được người dân địa phương và du khách trân trọng như một mạch nước ngọt quý giá giữa đảo. Không ít bình luận bày tỏ thất vọng khi người thực hiện bộ ảnh là một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng, thay vì cân nhắc yếu tố cộng đồng và môi trường, lại vô tư chọn cách thể hiện gây tranh cãi.

Loạt ảnh đang vấp chỉ trích của Juky San. Hiện những bức ảnh này đã được gỡ bỏ trên các tài khoản mạng xã hội của cô

Một bộ phận khán giả nhấn mạnh, với tư cách là người của công chúng, mỗi hình ảnh nghệ sĩ đăng tải đều có sức lan tỏa và tác động nhất định. Do đó, việc thiếu cân nhắc trong lựa chọn trang phục, bối cảnh và cách thể hiện không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân mà còn tạo tiền lệ xấu trong cách ứng xử tại các điểm du lịch mang giá trị văn hóa.

Juky San tên thật là Trần Thị Dung sinh năm 1998 tại Lâm Đồng. Trước khi trở thành ca sĩ, cô từng theo học y tá và làm phụ tá cho bác sĩ nha khoa ở phòng khám. Năm 2019, nữ ca sĩ tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, vào đội của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Cô được khán giả yêu mến bởi những bản cover như Cầu hôn, Thiên hạ hữu tình nhân, Tình đậm sâu, mưa mịt mù... Ngoài giọng hát tốt, Juky San còn có ngoại hình trẻ trung và ưa nhìn. Năm 2021, cô có ca khúc Phải chăng em đã yêu nổi tiếng và đạt lượt xem lớn. Sau khi tham gia chương trình Em xinh say hi 2025, "độ phủ sóng" và lượng fan của Juky San cũng tăng lên đáng kể.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo P.Quy Nhơn Đông (Gia Lai) cho biết Giếng Tiên là địa danh quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Tại đây có mạch nước ngọt chảy liên tục, được người dân địa phương đắp bờ tạo thành khu vực như một giếng tự nhiên. Sau khi tắm biển, nhiều người thường lấy nước tại giếng để tắm lại.

Theo vị cán bộ này, hiện chưa có quy định cụ thể cấm việc xuống giếng tắm. Do nguồn nước ngọt liên tục lưu thông, thay dòng nên không xảy ra tình trạng ứ đọng hay mất vệ sinh.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
