Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi vụ tranh cãi với tài xế xe công nghệ

Thạch Anh
18/03/2026 09:04 GMT+7

Sau nhiều ngày im lặng, nhạc sĩ Minh Khang vừa có phản hồi liên quan đến ồn ào 'lời qua tiếng lại' với tài xế xe công nghệ, gây xôn xao mạng xã hội.

Trước đó, đoạn clip từ camera hành trình ghi lại cuộc tranh cãi giữa nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ được lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, chồng cựu người mẫu Thúy Hạnh khiến nhiều người bất bình vì cách cư xử thiếu chuẩn mực.

Phản hồi của nhạc sĩ Minh Khang

Trong bài đăng trên trang cá nhân, Minh Khang cho rằng anh nên lên tiếng một lần để mọi người hiểu rõ câu chuyện. Mở đầu, nam nhạc sĩ nhận lỗi về mình vì đã không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những phát ngôn khiếm nhã, không đúng mực với tài xế. Theo anh, dù trong hoàn cảnh nào, việc nói chuyện thiếu tôn trọng người khác là điều không nên làm. “Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó”, anh chia sẻ.

Bài đăng của nhạc sĩ Minh Khang về vụ ồn ào

Minh Khang cho rằng đây vốn là câu chuyện riêng giữa anh và tài xế trong một chuyến đi. Theo nhạc sĩ, nếu cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của anh, người tài xế này hoàn toàn có quyền báo cáo sự việc với ứng dụng và cung cấp video từ camera hành trình làm bằng chứng.

“Tuy nhiên, đoạn video từ camera hành trình đã được đăng công khai lên mạng xã hội với hình ảnh và âm thanh rõ ràng của tôi ngay trong đêm xảy ra sự việc. Điều này khiến sự việc lan truyền rất nhanh và kéo theo nhiều bình luận công kích cá nhân tôi và gia đình. Vì vậy tôi đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình”, anh chia sẻ.

Chồng cựu người mẫu Thúy Hạnh hiểu trong câu chuyện, mỗi người đều có những điều chưa đúng. Anh cho rằng bản thân phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Với riêng mình, nam nhạc sĩ nhận ra sai sót, xem đây là một bài học lớn cho bản thân.

“Qua sự việc này tôi rất buồn, tôi chuyển lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn tài xế, gia đình bạn bè và những người quan tâm đến tôi cùng ứng dụng. Mong bạn tài xế luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường và có nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Tôi cũng sẽ hạn chế rượu bia để không có những hành vi thiếu kiểm soát như vậy”, anh viết.

Cuối bài viết, Minh Khang bày tỏ mong muốn câu chuyện được dừng lại sau khi anh lên tiếng chia sẻ, để mỗi người tiếp tục công việc và cuộc sống của mình. “Xin mọi người không tiếp tục công kích hay xúc phạm bất kỳ ai trong câu chuyện này. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì hành vi lời nói thiếu kiểm soát của mình trong tối hôm đó. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe”, nhạc sĩ Cầu vồng khuyết bộc bạch.

Trước đó, đoạn clip một vị khách tranh luận với tài xế xe công nghệ được lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao. Khi theo dõi, nhiều người cho rằng nhân vật xuất hiện trong video là nhạc sĩ Minh Khang và đề nghị anh lên tiếng. Thời điểm đó, tác giả ca khúc Đứa bé chọn giữ im lặng. Anh sử dụng chế độ khóa bình luận - được xem là cách để tránh những bình luận công kích, tiêu cực giữa ồn ào.

Minh Khang hoạt động với vai trò nhạc sĩ, là tác giả của nhiều ca khúc như Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng… Trong sự nghiệp nghệ thuật, anh cũng từng gây chú ý khi góp mặt trong show thực tế Bố ơi mình đi đâu thế. Ngoài ra, Minh Khang còn được biết đến bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Thúy Hạnh.

Xôn xao clip được cho là nhạc sĩ Minh Khang tranh cãi với tài xế công nghệ

