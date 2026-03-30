Sẽ vệ sinh Giếng Tiên nơi ca sĩ Juky San ngâm mình

Chiều 30.3, UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã chính thức lên tiếng về vụ việc ca sĩ Juky San mặc đồ tắm ngâm mình tại Giếng Tiên (khu du lịch Eo Gió), gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, sáng cùng ngày, nữ ca sĩ đã đăng tải bộ ảnh bikini chụp tại khu vực này lên trang cá nhân và vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Giếng Tiên tuy không phải di tích quốc gia nhưng là địa điểm có ý nghĩa tâm linh và tín ngưỡng quan trọng đối với người dân làng chài Nhơn Lý.

Giếng tiên nơi ca sĩ Juky San mặc đồ tắm ngâm mình ẢNH: HI QUY NHƠN

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông lý giải, do cơn bão số 13 đã cuốn mất tấm bia đá ghi dấu khu vực nên đoàn khách không biết các quy định không được tắm tại đây. Đơn vị quản lý khu du lịch cũng chưa kịp lắp đặt lại biển báo trước khi sự việc xảy ra.

Để khắc phục, chính quyền phường Quy Nhơn Đông sẽ cử người vệ sinh lại toàn bộ nguồn nước tại Giếng Tiên. Đồng thời, địa phương yêu cầu đơn vị quản lý Eo Gió khẩn trương lắp lại bia đá và biển cảnh báo để du khách dễ nhận biết, tránh những hành vi thiếu phù hợp với thuần phong mỹ tục trong tương lai.



Trưa cùng ngày, Juky San cũng đã gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả và người dân Gia Lai vì sự cố đáng tiếc này.