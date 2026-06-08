Thầy hiệu trưởng nhắn học trò 'phía trước là bầu trời', trước ngày thi tốt nghiệp THPT

Hành trang các em mang theo sau kỳ thi tốt nghiệp THPT

Trường THPT Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, TP.HCM đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành của các em học sinh lớp 12 hôm 6.6 vừa qua. Trong buổi lễ nhiều sắc màu cảm xúc, thầy Nguyễn Vân Yên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết thầy - một "thuyền trưởng" đã tiếp nhận và đồng hành cùng con tàu chở những ước mơ của học sinh Trường THPT Tây Thạnh hơn một năm qua.

Hơn 1 năm - không dài so với 3 năm THPT, song thầy đã nhìn thấy, thấu hiểu và tự hào về hành trình trưởng thành của các em suốt những ngày tháng qua.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Tây Thạnh tại lễ tri ân, trưởng thành hôm 6.6 vừa qua ẢNH: P.H

Từ hôm nay, tiếng trống trường sẽ lùi vào dĩ vãng của những học trò lớp 12, nhường chỗ cho tiếng gọi của cuộc đời rộng lớn. Thầy Nguyễn Vân Yên nhắn nhủ học trò 5 "chữ vàng", mong các em lấy làm hành trang mang theo.

Thứ nhất là "tử tế". Cuộc đời là một dòng chảy không ngừng, dẫu thế giới có biến thiên, thầy Yên mong học trò luôn giữ cho mình một tâm hồn hướng thiện, nhân phẩm tốt, biết đau trước nỗi đau của người khác, biết chia sẻ và yêu thương.

Thứ hai là "đoàn kết". Thầy giáo mong học trò hãy trân trọng những người bạn đã cùng mình đi qua năm tháng rực rỡ nhất của thanh xuân. Khi bước ra xã hội, sức mạnh của sự chung tay, đồng lòng sẽ giúp các em làm được những điều lớn lao.

Thầy Nguyễn Vân Yên trao huy hiệu trưởng thành cho học sinh lớp 12 ẢNH: P.H

Thứ ba là "trách nhiệm". Thầy hiệu trưởng mong học trò sống có trách nhiệm với chính lời nói, hành động của bản thân; trách nhiệm đền đáp công ơn đấng sinh thành và trách nhiệm cống hiến cho Tổ quốc.

Thứ tư là "sáng tạo". Thế giới ngày nay thay đổi từng giây. Thầy giáo mong học trò dùng tri thức đã học để phá vỡ lối mòn, dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá.

Và thứ năm là "hội nhập". Thầy hiệu trưởng mong học trò can đảm bước ra thế giới, hòa nhịp cùng năm châu. Nhưng dẫu đi đến chân trời góc bể nào, các em hãy luôn mang trong tim bản sắc, cội nguồn và tiếng Việt thiêng liêng...

Buổi lễ tri ân, trưởng thành còn có phần chia sẻ đầy xúc động từ học sinh Võ Nguyễn Huỳnh Gia Hân, nữ sinh khiếm thị lớp 12 đã gửi lời cảm ơn cha mẹ, thầy cô là ánh sáng của em. Gia Hân nuôi dưỡng ước mơ trở thành một cô giáo dạy thanh nhạc, để kể cho những thế hệ học trò về ước mơ tuổi trẻ và cách nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng sống bằng những thanh âm tươi đẹp...

Những khoảnh khắc xúc động tại lễ tri ân, trưởng thành của học sinh lớp 12 Trường THPT Tây Thạnh ẢNH: P.H





Phần chia sẻ xúc động của nữ sinh khiếm thị Võ Nguyễn Huỳnh Gia Hân tại lễ trưởng thành

'Phía trước là bầu trời'

Những ngày qua, các trường THPT tại TP.HCM đã tổ chức các lễ tri ân, trưởng thành dành cho học trò lớp 12. Những tiết học cuối cùng của thời học sinh áo trắng trôi qua, khép lại 12 năm dưới mái trường phổ thông.

Tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM, trong buổi lễ trưởng thành của khối 12 niên khóa 2023-2026 hôm 30.5, các thầy cô giáo đã gửi tặng tới các em học sinh tiết mục "Hãy vươn tới ước mơ" do các thầy cô tự biên đạo, biểu diễn.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng nhà trường, gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh, những người đã tin tưởng lựa chọn mái Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ là nơi học tập, rèn luyện cho con em suốt thời trung học phổ thông.

Phụ huynh học sinh là những người đồng hành, cùng trường học xây dựng nên môi trường học đường an toàn, thân thiện cho các em. Đồng thời, người đứng đầu trường học cũng gửi lời xin lỗi đến quý phụ huynh, nếu còn những điều thiếu sót.

Thầy Đảo gửi gắm tới những học trò lớp 12 thông điệp "phía trước các em là bầu trời rộng mở với nhiều cơ hội và không ít những thử thách". Thầy Đảo mong mỗi học trò đều có khát vọng chân chính, tình yêu thương, trí tuệ, niềm tin và không ngừng tự rèn luyện của bản thân, khi hội tụ đủ các điều này, nhất định các em sẽ trưởng thành và thành công.

Các thầy cô giáo Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tặng học trò tiết mục văn nghệ trong lễ tri ân, trưởng thành ẢNH: T.HIỀN

Thầy Đỗ Đình Đảo cùng các học trò lớp 12 trong lễ tri ân, trưởng thành ẢNH: T.HIỀN

'Phía trước các em là bầu trời rộng mở...' ẢNH: T.HIỀN



