Cảnh giác viết sai số báo danh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Đừng để đến điểm thi trễ giờ và khóc nức nở

Cô Lê Hồng Cẩm Tú, giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Thủ Đức, TP.HCM, là cán bộ coi thi vừa hoàn thành nhiệm vụ tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM vừa qua. Cô Tú cho hay, tại điểm thi Trường THCS Thái Văn Lung, phường Tam Bình mà cô làm nhiệm vụ, mọi điều đều ổn.

Thí sinh trước giờ làm bài ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Song, còn một vấn đề mà cô Tú quan sát được từ ngày thí sinh làm thủ tục dự thi cho tới 2 ngày làm bài thi là vẫn có thí sinh đi trễ. Thậm chí, ở một phòng thi, trong ngày thí sinh làm bài thi toán vào lớp 10, sát giờ phát đề bài, một thí sinh mới có mặt. Dù vẫn được vào phòng thi và không vi phạm quy chế thi, nhưng thí sinh này rất hốt hoảng, em này đã khóc rất nhiều.

"Hầu như vấn đề thí sinh đến trễ giờ ở các kỳ thi quan trọng năm nào cũng xảy ra, dù các thầy cô đã lưu ý rất nhiều lần. Khi thí sinh đến điểm thi trễ, tinh thần các em bị ảnh hưởng khá lớn. Do đó, việc có mặt đúng thời gian quy định rất quan trọng. Phụ huynh cũng cần lưu ý và đồng hành cùng các con trong các kỳ thi quan trọng, từ ngày làm thủ tục dự thi cho tới tất cả các buổi thi. Phụ huynh nên nhắc con và cùng hẹn giờ đồng hồ, để các con đến trường thi sớm, ổn định tinh thần, hoàn thành bài làm tốt nhất, để không lỡ dở nhiều năm đèn sách", cô Lê Hồng Cẩm Tú nói.

Chú ý không viết sai số báo danh, ghi sai số tờ giấy thi

Ngày 10.6 tới đây, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ làm thủ tục dự thi, bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 - kỳ thi là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của nhiều sĩ tử.

Phụ huynh âu lo trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Cô Lê Hồng Cẩm Tú cũng nhiều năm thực hiện nhiệm vụ làm cán bộ coi thi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT. Cô lưu ý thí sinh đầu tiên phải chú ý đi thi đúng lịch, đúng ngày, đúng giờ, có mặt ở điểm thi sớm, để chuẩn bị cho kỳ thi thật tốt. Đồng thời, thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, các vật dụng được phép mang vào phòng thi, còn lại những vật dụng khác phải bỏ ở ngoài phòng thi.

Cô Tú cho hay năm nào các cán bộ coi thi ở các điểm thi tốt nghiệp THPT cũng nhắc nhở thí sinh rất kỹ lưỡng về vật dụng được mang vào phòng thi. Nhưng vẫn có em mang theo đồng hồ thông minh, hay mang 2-3 máy tính cầm tay nhưng máy nào cũng dán, viết vẽ nhiều hình ảnh, ký tự trên máy tính, như vậy không đúng quy định.

Cô Tú lưu ý, thí sinh cần mang theo phiếu báo danh, thẻ căn cước công dân, chuẩn bị nhiều cây bút cùng màu mực để thoải mái viết bài.

"Thí sinh phải chú ý khi cán bộ coi thi phát đề thi, các bạn cần kiểm tra kỹ đề thi, vì mọi kỳ thi đều cho thí sinh 5 phút đầu tiên kiểm tra đề xem có vấn đề gì bất thường không. Nhiều bạn không kiểm tra đề thi, phát đề xong là ngồi chơi 5 phút. Đến khi có hiệu lệnh bắt đầu tính giờ làm bài, các bạn mới mở đề ra xem rồi làm, rồi phát hiện ra đề thi sai sót. Lúc này cán bộ coi thi đâu có thể giải thích gì thêm", cô Lê Hồng Cẩm Tú nói.

Điều quan trọng thứ hai, cô Tú muốn cảnh báo tới thí sinh, đó là phải ghi đúng số báo danh của mình, ghi đúng số thứ tự tờ giấy làm bài thi. Năm nào cũng xảy ra những trường hợp thí sinh ghi sai số báo danh, ghi nhầm số tờ giấy làm bài thi.

"Trong một phòng thi có thể có những thí sinh giống y chang nhau cả họ, tên, tên lót, nhưng số báo danh thì khác nhau. Thế nhưng, khi điền số báo danh của thí sinh vào phiếu làm bài thi, có những em còn ghi sai số báo danh của mình. Có em ghi số báo danh của mình mà chữ số nguệch ngoạc, không rõ số các bạn viết là số 2 hay số 3. Giám thị phòng thi luôn nhắc đi nhắc lại là các em phải viết bài thật cẩn thận, thế nhưng nhiều em làm bài rất vội vàng, có em làm được 15-20 phút đầu lại nằm ra ngủ", cô Tú lưu ý.

Phụ huynh đồng hành cùng con qua các kỳ thi quan trọng ở TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Cán bộ coi thi làm nhiệm vụ ở nhiều kỳ thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM và thi tốt nghiệp THPT cũng nhắc thí sinh, áp lực ở những kỳ thi lớn chắc chắn có, nhưng các em nên thật bình tĩnh, làm từng bước, cẩn thận đúng từng thông tin. Đặc biệt hãy đi sớm, đừng trễ giờ, ghi đúng số báo danh, đúng mã đề của mình, trình bày rõ ràng, cẩn thận, không vội vàng.

"Một lần nữa, xin chúc các thí sinh sẽ hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 thật tốt, phát huy hết sức của mình để đạt được kết quả tốt nhất mà bản thân mình mong muốn", cô Tú nhắn gửi.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2026 quy định thế nào về vật dụng được phép mang vào phòng thi, ghi số báo danh? Bộ GD-ĐT ban hành văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 17.4.2026 Thông tư về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Quy chế Thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, trách nhiệm của thí sinh ở mỗi buổi thi, phải có mặt tại điểm thi/phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó. Trong phòng thi, thí sinh phải ngồi đúng vị trí có chỉ số báo danh của mình; xuất trình thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu, giấy báo dự thi khi có yêu cầu của giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi. Để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: bút viết; thước kẻ; bút chì, tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Cấm mang vào phòng thi/phòng chờ: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang, chất lượng các trang in và mã đề thi ở từng trang bảo đảm thống nhất (đối với các môn trắc nghiệm); nếu phát hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với giám thị, chậm nhất 5 (năm) phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài. Trong thời gian ở phòng thi, thí sinh phải giữ trật tự; báo cáo ngay cho giám thị khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình; không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái quy định để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận; nếu muốn có ý kiến thí sinh phải giơ tay xin phép giám thị, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai ý kiến của mình. Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm; chỉ được viết bằng một màu mực (màu xanh hoặc màu đen). Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay, bảo quản bài thi. Khi nộp bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thì đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với bài thi trắc nghiệm).



