Giáo dục

Gần 5.000 học sinh lớp 12 'hít thở' không khí đại học trước các kỳ thi lớn

Thúy Hằng
30/03/2026 18:56 GMT+7

Trước các kỳ thi lớn như Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, thi tốt nghiệp THPT 2026, gần 5.000 học sinh lớp 12 ở Lâm Đồng tới một ngày hội, 'hít thở' không khí đại học.

Ngày hội Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên vừa diễn ra tại Trường ĐH Đà Lạt (phường Lâm Viên - Đà Lạt) và Trường THPT Đức Trọng (xã Đức Trọng), tỉnh Lâm Đồng trong 2 ngày cuối tuần 29.3 và 30.3, thu hút gần 5.000 học sinh lớp 12.

Chương trình Tư vấn mùa thi 2026 đến với học sinh Lâm Đồng

Điểm đặc biệt của chương trình là học sinh không chỉ được đặt câu hỏi, lắng nghe phần trả lời, tư vấn chọn ngành, chọn trường từ trực tiếp đại diện Bộ GD-ĐT, thầy cô từ các trường đại học, mà gần 5.000 học sinh còn được trải nghiệm "không khí đại học" từ các gian hàng mang lại.

Mỗi trường đại học, cao đẳng, các công ty du học đều mang tới gian hàng của mình những điểm đặc trưng, nổi bật của một ngành học trong trường, để giới thiệu với thí sinh. 

Như Trường ĐH Đà Lạt mang cả tới nông sản Đà Lạt cùng với nhiều ngành học liên quan nông nghiệp; không gian trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI). Học viện Kingsejong Đà Lạt - Trường ĐH Đà Lạt cho học sinh, sinh viên cùng thử viết tiếng Hàn, mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc chụp hình... để có thêm tò mò về các ngành học trong học viện này.

Những nông sản Đà Lạt được giới thiệu tại gian hàng Trường ĐH Đà Lạt

Các bạn học sinh đến với ngày hội Tư vấn mùa thi 2026, trải nghiệm trang phục Hàn Quốc, được thực hành đo huyết áp tại gian hàng Trường ĐH Yersin Đà Lạt - ngôi trường cũng đào tạo khối ngành sức khỏe

Trường ĐH Yersin Đà Lạt mang tới "sản phẩm đặc trưng" của gian hàng là phần xét nghiệm nhóm máu,  được thực hiện bởi các kỹ thuật viên, giúp học sinh biết được nhóm máu của mình.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tặng quà, khắc tên, gửi lời chúc cho các sĩ tử trên mỗi chiếc bút chì, được khắc bằng máy - sản phẩm đồ án tốt nghiệp của cựu sinh viên nhà trường.

Trong khi đó, các gian hàng của công ty du học OSI Vietnam giúp học sinh được trao đổi bằng tiếng Anh với thầy giáo người Mỹ, nghe thầy giáo tư vấn cho các bạn về ngành học, lời khuyên khi du học...

Tiếp thêm động lực cho học sinh lớp 12

Theo các nhà giáo, việc giúp học sinh, đặc biệt là lớp 12 trải nghiệm "không khí đại học", môi trường, cuộc sống thời sinh viên sẽ tác động tích cực tới tinh thần, tâm lý học tập của các em học sinh cuối cấp. Điều này tiếp thêm những động lực để học sinh có thêm ước mơ, thêm khao khát chinh phục mục tiêu ở những kỳ thi lớn. Bắt đầu từ một điều ước "sang năm mình cũng được mặc màu áo đồng phục của trường đại học kia", "ước gì sau này mình cũng có thể trở thành những thầy cô giáo, như những thầy cô đang tư vấn", mỗi học sinh có thêm lý do để cố gắng học tập thêm một chút.

Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên đang ở năm thứ 28. Gần 3 thập niên qua, chương trình đã truyền thêm những động lực, khao khát vào ngôi trường, công việc mơ ước cho bao nhiêu thế hệ học sinh, ở biết bao nhiêu ngôi trường mà chương trình đã đi qua...

Ngày hội Tư vấn mùa thi còn giúp học sinh được 'hít thở bầu không khí' đại học, để có thêm động lực cố gắng

Đa dạng những sắc màu tuổi trẻ ở Trường ĐH Đà Lạt ngày 29.3

Những trò chơi truyền thống của bạn trẻ Hàn Quốc được tái hiện trong gian hàng của Học viện Kingsejong Đà Lạt - Trường ĐH Đà Lạt

Học viện Kingsejong Đà Lạt - Trường ĐH Đà Lạt còn giúp học sinh được trải nghiệm viết thư pháp tiếng Hàn

Học sinh lớp 12 được quan sát thực tế về công việc của những kỹ thuật viên xét nghiệm

Những trò chơi thú vị tại gian hàng của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU)

Giảng viên Trường ĐH Việt Đức tư vấn cho học sinh nhiều thông tin về các khối ngành kỹ thuật công nghệ

Thầy giáo đến từ Mỹ trò chuyện với các học sinh tại gian hàng của OSI Vietnam

Trường ĐH Thái Bình Dương được nhiều học sinh tìm hiểu thông tin

Truường ĐH Công nghiệp TP.HCM chia sẻ với học sinh về ngành học, điểm chuẩn qua các năm

Chiếc máy khắc trên bút chì - sản phẩm đồ án tốt nghiệp của cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM được mang tới ngày hội, khắc tên và lời chúc tặng các thí sinh

Buổi sáng cuối tuần thú vị tại Lâm Đồng khi học sinh, phụ huynh, giảng viên vừa uống cà phê, vừa cập nhật nhiều tin tức về tuyển sinh 2026

Được trải nghiệm bầu không khí đại học giúp học sinh có thêm động lực cố gắng, chinh phục các kỳ thi quan trọng

Trường ĐH Thủ Dầu Một hấp dẫn học sinh bằng trò chơi vòng quay may mắn

Vừa uống cà phê Đà Lạt vừa... biết thông tin thi tốt nghiệp THPT 2026

