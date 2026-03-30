Gần 5.000 học sinh lớp 12 'hít thở' không khí đại học trước các kỳ thi lớn

Ngày hội Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên vừa diễn ra tại Trường ĐH Đà Lạt (phường Lâm Viên - Đà Lạt) và Trường THPT Đức Trọng (xã Đức Trọng), tỉnh Lâm Đồng trong 2 ngày cuối tuần 29.3 và 30.3, thu hút gần 5.000 học sinh lớp 12.

Điểm đặc biệt của chương trình là học sinh không chỉ được đặt câu hỏi, lắng nghe phần trả lời, tư vấn chọn ngành, chọn trường từ trực tiếp đại diện Bộ GD-ĐT, thầy cô từ các trường đại học, mà gần 5.000 học sinh còn được trải nghiệm "không khí đại học" từ các gian hàng mang lại.

Mỗi trường đại học, cao đẳng, các công ty du học đều mang tới gian hàng của mình những điểm đặc trưng, nổi bật của một ngành học trong trường, để giới thiệu với thí sinh.

Như Trường ĐH Đà Lạt mang cả tới nông sản Đà Lạt cùng với nhiều ngành học liên quan nông nghiệp; không gian trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI). Học viện Kingsejong Đà Lạt - Trường ĐH Đà Lạt cho học sinh, sinh viên cùng thử viết tiếng Hàn, mặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc chụp hình... để có thêm tò mò về các ngành học trong học viện này.

Trường ĐH Yersin Đà Lạt mang tới "sản phẩm đặc trưng" của gian hàng là phần xét nghiệm nhóm máu, được thực hiện bởi các kỹ thuật viên, giúp học sinh biết được nhóm máu của mình.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tặng quà, khắc tên, gửi lời chúc cho các sĩ tử trên mỗi chiếc bút chì, được khắc bằng máy - sản phẩm đồ án tốt nghiệp của cựu sinh viên nhà trường.

Trong khi đó, các gian hàng của công ty du học OSI Vietnam giúp học sinh được trao đổi bằng tiếng Anh với thầy giáo người Mỹ, nghe thầy giáo tư vấn cho các bạn về ngành học, lời khuyên khi du học...

Tiếp thêm động lực cho học sinh lớp 12

Theo các nhà giáo, việc giúp học sinh, đặc biệt là lớp 12 trải nghiệm "không khí đại học", môi trường, cuộc sống thời sinh viên sẽ tác động tích cực tới tinh thần, tâm lý học tập của các em học sinh cuối cấp. Điều này tiếp thêm những động lực để học sinh có thêm ước mơ, thêm khao khát chinh phục mục tiêu ở những kỳ thi lớn. Bắt đầu từ một điều ước "sang năm mình cũng được mặc màu áo đồng phục của trường đại học kia", "ước gì sau này mình cũng có thể trở thành những thầy cô giáo, như những thầy cô đang tư vấn", mỗi học sinh có thêm lý do để cố gắng học tập thêm một chút.



Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên đang ở năm thứ 28. Gần 3 thập niên qua, chương trình đã truyền thêm những động lực, khao khát vào ngôi trường, công việc mơ ước cho bao nhiêu thế hệ học sinh, ở biết bao nhiêu ngôi trường mà chương trình đã đi qua...

Đa dạng những sắc màu tuổi trẻ ở Trường ĐH Đà Lạt ngày 29.3 ẢNH: THÚY HẰNG

Những trò chơi thú vị tại gian hàng của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trường ĐH Thái Bình Dương được nhiều học sinh tìm hiểu thông tin ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Buổi sáng cuối tuần thú vị tại Lâm Đồng khi học sinh, phụ huynh, giảng viên vừa uống cà phê, vừa cập nhật nhiều tin tức về tuyển sinh 2026 ẢNH: THÚY HẰNG

