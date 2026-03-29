Không giỏi toán có thể trở thành 'hacker vĩ đại' được không?

Sáng nay (29.3) chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên diễn ra tại Trường THPT Đức Trọng, xã Đức Trọng, Lâm Đồng. Tại đây ghi nhận nhiều câu hỏi chất lượng của các em học sinh. Trong đó, có ước mơ "nồng cháy" làm "hacker vĩ đại" của Phạm Anh Khoa, học sinh lớp 12, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên Đức Trọng.

"Em đã giơ mỏi hết cả tay để đặt được câu hỏi này", Anh Khoa nói.

Nam sinh chia sẻ thêm: "Em có ước mơ từ nhỏ, rất nồng cháy, ước mơ trở thành một hacker vĩ đại. Lớn lên, em ước mơ thoáng hơn là làm công nghệ thông tin. Em muốn làm việc với màn hình đen, được tự tay gõ từng dòng code và tò mò xem một khối cục kim loại có thể tính toán, giao tiếp với con người cùng ti tỉ câu hỏi khác với công nghệ thông tin".

"Nhưng em thấy nhiều người nói phải giỏi toán mới làm được nghề này. Với sự lỳ lợm của tuổi trẻ - em muốn hỏi là nếu em không giỏi toán, thì có thể theo đuổi ngành công nghệ thông tin được không?", Khoa nêu câu hỏi với các thầy cô trên bàn tư vấn.

Phạm Anh Khoa nói có ước mơ nồng cháy là 'một hacker vĩ đại' Ảnh: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thay vì hacker, mình làm hiệp sĩ mạng được không?

PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức, trả lời Anh Khoa: "Thầy đề xuất thay vì hacker, mình có thể học để làm "hiệp sĩ mạng" - học để bảo vệ mạng khỏi hacker được không?".

Thầy Dương cho biết hiện nay AI, khoa học dữ liệu cực kỳ quan trọng. Vì vậy, nhu cầu an minh mạng càng ngày càng quan trọng. AI đang và sẽ định hình công nghiệp 4.0, do đó hiệp sĩ mạng, an toàn mạng đi cùng để đảm bảo an toàn cho công nghệ thông tin càng có nhu cầu lớn.





PGS-TS Phạm Thành Dương trả lời câu hỏi của Anh Khoa ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Song không giỏi toán có học được công nghệ thông tin không? PGS-TS Dương cho biết muốn học công nghệ thông tin đòi hỏi kỹ năng, năng lực toán nhất định. Học sinh buộc phải nắm được căn bản, ở mức 7-8 điểm.

"Toán là môn học cơ bản của công nghệ thông tin. Nên em cần cố gắng học giỏi hơn nữa. Không nhất thiết các em phải cực kỳ xuất sắc, nhưng phải nắm vững kiến thức phổ thông. Khi vào đại học thì các trường đào tạo công nghệ thông tin sẽ yêu cầu các sinh viên học các môn toán cơ bản, toán cao cấp 1, toán đại số tuyến tính... Tóm lại, nếu muốn làm hiệp sĩ mạng mình phải nỗ lực hết mình, chăm chỉ học tập. Chăm chỉ rồi ắt sẽ giỏi", PGS-TS Dương trao đổi.

Phạm Anh Khoa chăm chú theo dõi chương trình Tư vấn mùa thi ẢNH: THÚY HẰNG

Trao đổi thêm với phóng viên Báo Thanh Niên, Phạm Anh Khoa cho hay, em biết là trong mắt mọi người, có thể em là người viển vông khi chỉ là học sinh Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhưng mơ ước xa xôi. "Song từ nhỏ em thấy người giỏi công nghệ thông tin, hay 1 hacker cũng có thể làm việc tốt, nên em càng thôi thúc bản thân cố gắng hơn", nam sinh bộc bạch.

Anh Khoa cũng cho biết cha mẹ em làm nông nghiệp, nuôi tằm, chị gái của em là sinh viên đại học. Trên lớp, điểm toán, vật lý, hóa học của em khoảng 7, 8 điểm.

"Em cảm ơn phần tư vấn của thầy cô hôm nay", Anh Khoa nói.

"Nếu không đậu đại học, em có thể nghĩ tới học cao đẳng, cũng về ngành công nghệ thông tin mà mình mong muốn", chàng trai chia sẻ.