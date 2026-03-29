Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Không giỏi toán có thể trở thành 'hacker vĩ đại' được không?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
29/03/2026 13:03 GMT+7

'Em có ước mơ nồng cháy từ nhỏ là trở thành một hacker vĩ đại, lớn lên em muốn làm công nghệ thông tin. Mà em không giỏi toán lắm'.

Sáng nay (29.3) chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên diễn ra tại Trường THPT Đức Trọng, xã Đức Trọng, Lâm Đồng. Tại đây ghi nhận nhiều câu hỏi chất lượng của các em học sinh. Trong đó, có ước mơ "nồng cháy" làm "hacker vĩ đại" của Phạm Anh Khoa, học sinh lớp 12, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên Đức Trọng.

"Em đã giơ mỏi hết cả tay để đặt được câu hỏi này", Anh Khoa nói.

Nam sinh chia sẻ thêm: "Em có ước mơ từ nhỏ, rất nồng cháy, ước mơ trở thành một hacker vĩ đại. Lớn lên, em ước mơ thoáng hơn là làm công nghệ thông tin. Em muốn làm việc với màn hình đen, được tự tay gõ từng dòng code và tò mò xem một khối cục kim loại có thể tính toán, giao tiếp với con người cùng ti tỉ câu hỏi khác với công nghệ thông tin".

"Nhưng em thấy nhiều người nói phải giỏi toán mới làm được nghề này. Với sự lỳ lợm của tuổi trẻ - em muốn hỏi là nếu em không giỏi toán, thì có thể theo đuổi ngành công nghệ thông tin được không?", Khoa nêu câu hỏi với các thầy cô trên bàn tư vấn.

Không giỏi toán có thể trở thành 'hacker vĩ đại' được không?- Ảnh 1.

Phạm Anh Khoa nói có ước mơ nồng cháy là 'một hacker vĩ đại'

Ảnh: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thay vì hacker, mình làm hiệp sĩ mạng được không?

PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức, trả lời Anh Khoa: "Thầy đề xuất thay vì hacker, mình có thể học để làm "hiệp sĩ mạng" - học để bảo vệ mạng khỏi hacker được không?".

Thầy Dương cho biết hiện nay AI, khoa học dữ liệu cực kỳ quan trọng. Vì vậy, nhu cầu an minh mạng càng ngày càng quan trọng. AI đang và sẽ định hình công nghiệp 4.0, do đó hiệp sĩ mạng, an toàn mạng đi cùng để đảm bảo an toàn cho công nghệ thông tin càng có nhu cầu lớn.


Không giỏi toán có thể trở thành 'hacker vĩ đại' được không?- Ảnh 2.

PGS-TS Phạm Thành Dương trả lời câu hỏi của Anh Khoa

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Song không giỏi toán có học được công nghệ thông tin không? PGS-TS Dương cho biết muốn học công nghệ thông tin đòi hỏi kỹ năng, năng lực toán nhất định. Học sinh buộc phải nắm được căn bản, ở mức 7-8 điểm.

"Toán là môn học cơ bản của công nghệ thông tin. Nên em cần cố gắng học giỏi hơn nữa. Không nhất thiết các em phải cực kỳ xuất sắc, nhưng phải nắm vững kiến thức phổ thông. Khi vào đại học thì các trường đào tạo công nghệ thông tin sẽ yêu cầu các sinh viên học các môn toán cơ bản, toán cao cấp 1, toán đại số tuyến tính... Tóm lại, nếu muốn làm hiệp sĩ mạng mình phải nỗ lực hết mình, chăm chỉ học tập. Chăm chỉ rồi ắt sẽ giỏi", PGS-TS Dương trao đổi.

Không giỏi toán có thể trở thành 'hacker vĩ đại' được không?- Ảnh 3.

Phạm Anh Khoa chăm chú theo dõi chương trình Tư vấn mùa thi

ẢNH: THÚY HẰNG

 Trao đổi thêm với phóng viên Báo Thanh Niên, Phạm Anh Khoa cho hay, em biết là trong mắt mọi người, có thể em là người viển vông khi chỉ là học sinh Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhưng mơ ước xa xôi. "Song từ nhỏ em thấy người giỏi công nghệ thông tin, hay 1 hacker cũng có thể làm việc tốt, nên em càng thôi thúc bản thân cố gắng hơn", nam sinh bộc bạch.

Anh Khoa cũng cho biết cha mẹ em làm nông nghiệp, nuôi tằm, chị gái của em là sinh viên đại học. Trên lớp, điểm toán, vật lý, hóa học của em khoảng 7, 8 điểm.

"Em cảm ơn phần tư vấn của thầy cô hôm nay", Anh Khoa nói.

"Nếu không đậu đại học, em có thể nghĩ tới học cao đẳng, cũng về ngành công nghệ thông tin mà mình mong muốn", chàng trai chia sẻ.

Học chính, học thêm nhưng vẫn đầy lo lắng vì thi cử

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận