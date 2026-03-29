Học chính, học thêm nhưng vẫn đầy lo lắng vì thi cử

Thúy Hằng
Thúy Hằng
29/03/2026 05:54 GMT+7

Lịch học dày đặc từ sáng tới tối, song những sĩ tử sắp thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐH Quốc gia TP.HCM và thi tốt nghiệp THPT 2026 vẫn đầy lo lắng.

Bên lề chương trình Tư vấn mùa thi 2026 của Báo Thanh Niên vừa diễn ra hôm 28.3 tại Trường ĐH Đà Lạt, P.Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng, Trần Khánh Linh, lớp 12A6, Trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt, cho biết dự định đặt nguyện vọng 1 ngành kế toán tại ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) để nối nghề của mẹ và học đúng ngôi trường mẹ từng học, "nhưng em chỉ sợ không đủ điểm". Linh chọn tổ hợp toán, hóa học, tiếng Anh và học gần như hết ngày, cho các ca học chính, học ôn thi ĐGNL, học thêm ôn thi tốt nghiệp THPT.

- Ảnh 1.

Học sinh tìm hiểu thông tin về thi cử, ngành học, trường ĐH tại chương trình Tư vấn mùa thi 2026 hôm 28.3

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bạn thân của Linh là Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, chọn tổ hợp toán, vật lý, hóa học, để đặt nguyện vọng vào sư phạm tiểu học, Trường ĐH Đà Lạt. "Điểm chuẩn các năm gần đây của ngành này là 26 điểm trở lên, ngành sư phạm cũng đang được nhiều người lựa chọn nên em cũng lo cạnh tranh cao", Trâm nói.

Chọn khối ngành quân đội, Nhật Huy, lớp 12 Trường THCS-THPT Tây Sơn (P.Xuân Hương - Đà Lạt), đang ôn thi khối C01 (toán, ngữ văn, vật lý) để đặt nguyện vọng 1 vào Trường Sĩ quan Lục quân 2. Bên cạnh đó, Huy cũng dự tính đặt thêm ngành sư phạm vật lý. Song, Huy hồi hộp trước các kỳ thi sắp tới, bởi các ngành em mong muốn vào đều có độ cạnh tranh rất cao.

Chọn tổ hợp B00, mong muốn thi vào ngành y đa khoa hoặc ngành răng - hàm - mặt của Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Nguyễn Nhật Hà Linh, HS lớp 12 Trường THCS-THPT Chi Lăng (P.Lâm Viên - Đà Lạt), đang nhiều âu lo không kém. Đi học trên lớp, học thêm, tự luyện đề, giải đề trên mạng, tất cả các khoảng thời gian trong ngày của Linh đa số đều dành cho học tập, song vẫn không đủ khiến bạn yên tâm. 

Dạy thêm học thêm 'siết chỗ này là chảy chỗ khác', vì sao?

Dạy thêm học thêm 'siết chỗ này là chảy chỗ khác', vì sao?

Hơn một năm sau khi Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực, tranh luận về dạy thêm học thêm không hề nguội bớt mà còn nóng hơn. Bộ GD-ĐT vừa bắt đầu soạn thảo sửa đổi thông tư này, tức là chưa đầy 2 năm thực thi, chính sách đã phải đối mặt với yêu cầu điều chỉnh.

Tư vấn mùa thi ở 'điểm hẹn' quen thuộc suốt 2 thập niên

Khám phá thêm chủ đề

học thêm Thi cử đánh giá năng lực Đại học quốc gia Tư vấn mùa thi Tư vấn mùa thi 2026
