Giáo dục

Sinh viên ngành y báo cáo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp tại hội nghị khoa học

Quý Hiên
27/03/2026 05:00 GMT+7

Điểm nhấn đặc biệt của hội nghị khoa học sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội mở rộng lần thứ 12 là yêu cầu toàn bộ báo cáo viên phải trình bày nghiên cứu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Hôm nay 26.3, Trường ĐH Y Hà Nội đã tổ chức hội nghị khoa học sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội mở rộng lần thứ 12. Điểm đặc biệt của hội nghị năm nay là các báo cáo viên đều phải trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Nhờ đó, lần đầu tiên, hội nghị đã được chào đón các báo cáo viên quốc tế đến từ các nước Philippines và Myanmar.

Đại diện nhóm sinh viên Trường ĐH St. Scholaratica's Tacloban Philippines, báo cáo tại tiểu ban 1 của hội nghị

Hội nghị đã thu hút 107 báo cáo viên đến từ nhiều trường đại học y - dược trong nước và quốc tế. Các sinh viên đã trình bày báo cáo của mình tại 11 tiểu ban chuyên ngành (được tổ chức đồng thời), bao gồm đa dạng lĩnh vực: khoa học cơ bản, y học lâm sàng, y tế công cộng, điều dưỡng, dược học, giáo dục y học.

Mỗi tiểu ban đều có sự tham gia của hội đồng ban giám khảo, là những giảng viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Những nhận xét, đánh giá và góp ý của ban giám khảo đã mang lại giá trị chuyên môn sâu sắc, giúp các báo cáo viên hoàn thiện kiến thức và nâng cao chất lượng nghiên cứu.

Mỗi tiểu ban có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích (là phần thưởng và giấy khen của Trường ĐH Y Hà Nội). Ngoài Trường ĐH Y Hà Nội, các trường khác như Trường ĐH Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH VinUni, Trường Y - ĐH Y dược TP.HCM… đều có các nhóm sinh viên đoạt giải cao. Philippines có nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH St. Scholaratica's Tacloban đoạt giải nhất, Myanmar có nhóm sinh viên đến từ ĐH Y khoa số 1 Yangon đạt giải nhì.

Ngoài ra, ban tổ chức và hội đồng khoa học còn dành tặng một giải thưởng đặc biệt cho báo cáo viên nhỏ tuổi nhất trong số các đề tài đoạt giải (báo cáo viên trẻ xuất sắc), đây là sự ghi nhận, khích lệ những tài năng trẻ.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội (bìa trái), cùng đại diện sinh viên, nhà khoa học một số trường ĐH quốc tế dự hội nghị

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Hà Nội, chia sẻ sự tham gia của các nhóm sinh viên Philippines và Myanmar ở hội nghị năm nay góp phần tạo nên một không gian học thuật đa dạng, giàu tính giao lưu và hợp tác quốc tế.

Một người thầy thuốc trong thời đại mới không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn cần có khả năng tiếp cận tri thức, phân tích dữ liệu và đóng góp vào sự phát triển chung của khoa học y học. Việc tạo dựng những diễn đàn quốc tế là nơi để sinh viên thể hiện kết quả học tập và nghiên cứu, rèn luyện tư duy khoa học và kỹ năng trình bày, đồng thời kết nối với cộng đồng học thuật quốc tế.

"Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, việc sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và tiếng Pháp không chỉ là lợi thế mà đã trở thành yêu cầu thiết yếu để các em có thể tham gia vào cộng đồng khoa học toàn cầu", GS Tú nói.

