Trường ĐH Y Hà Nội có thêm 2 bệnh viện thực hành

Hôm nay 29.1, Trường ĐH Y Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận từ Bộ Y tế 2 bệnh viện thực hành: Bệnh viện 71 T.Ư, Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng T.Ư. Cả hai bệnh viện vốn dĩ đều trực thuộc Bộ Y tế nhưng nằm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Trường ĐH Y Hà Nội (ngồi giữa) nhận chuyển giao 2 bệnh viện thực hành ẢNH: HỮU LINH

Tại buổi lễ, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết việc chuyển giao 2 bệnh viện về Trường ĐH Y Hà Nội là hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII về sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời, phù hợp với chiến lược phát triển ngành y tế.

Việc chuyển giao 2 bệnh viện về Trường ĐH Y Hà Nội là để các bệnh viện này trở thành các cơ sở thực hành của nhà trường, góp phần tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo lý thuyết, thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

Thứ trưởng Tuyên cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương xây dựng đề án phát triển 2 bệnh viện, lựa chọn mô hình tổ chức phù hợp. Hoặc vẫn để các bệnh viện này là 2 cơ sở thực hành trực thuộc, giống như Bệnh viện ĐH Y Hà Nội; hoặc tổ chức các cơ sở này thành cơ sở 2, cơ sở 3 của Bệnh viện ĐH Y Hà Nội.

GS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết trong hơn 124 năm hình thành và phát triển, Trường ĐH Y Hà Nội đã trải qua nhiều giai đoạn chia tách để hình thành các bệnh viện trung ương và các cơ sở đào tạo y dược trên cả nước; tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhà trường được tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ Bộ Y tế.

Bệnh viện 71 T.Ư có địa chỉ ở P.Quảng Phú (Thanh Hoá), còn Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng T.Ư ở P.Sầm Sơn (Thanh Hoá) ẢNH: T.L

Sự kiện này không chỉ là sự thay đổi về quản lý hành chính, mà là sự hội tụ nguồn lực để hiện thực hóa mô hình trường - bệnh viện, mô hình tiên tiến, ưu việt trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, gắn đào tạo với thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

GS Nguyễn Hữu Tú cũng khẳng định Trường ĐH Y Hà Nội cam kết không gây xáo trộn lớn trong giai đoạn chuyển giao; mọi hoạt động chuyên môn sẽ tiếp tục diễn ra bình thường, bảo đảm quyền lợi của người bệnh. Nhà trường sẽ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, tiền lương và phụ cấp theo quy định đối với toàn thể viên chức, người lao động.

Trong thời gian tới, Trường ĐH Y Hà Nội từng bước đầu tư, nâng cao năng lực chuyên môn, đưa các kỹ thuật cao và đội ngũ chuyên gia đầu ngành về hỗ trợ 2 cơ sở tại Thanh Hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng các bệnh viện trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, uy tín của khu vực Bắc Trung bộ, đồng thời là cơ sở thực hành mẫu mực cho sinh viên và học viên sau đại học.