Nhiều thí sinh TP.HCM nói 'đã quá chủ quan' với thi lớp 10

'Nếu ôn tập kỹ hơn, em đã làm tốt hơn thi lớp 10'

Tại điểm thi lớp 10 Trường THCS Đồng Khởi, phường Phú Thạnh, TP.HCM sáng nay (2.6), thí sinh T.M, học sinh lớp 9 của ngôi trường này, cười gượng khi đứng cùng bạn bè, còn lại trong lời kể vẫn thấp thoáng nhiều âu lo về bài làm của em.

T.M cho biết đề thi toán vào lớp 10 được nhiều thí sinh nhận xét là dễ, thậm chí rất dễ so với tưởng tượng, nhưng em vẫn chưa giải quyết được hết các bài toán, đặc biệt là bài 6 và ý c bài 7 (hình học). Môn ngữ văn ngày hôm qua, em cũng không cảm thấy mình đã làm tốt nhất.

Thí sinh căng thẳng trước giờ làm bài thi lớp 10 TP.HCM, tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, chiều 1.6 ẢNH: NHẬT THỊNH

"Em đã chủ quan, bỏ lỡ hơi nhiều. Nếu em cố gắng ôn tập kỹ hơn, em đã có thể làm bài các môn tốt hơn", thí sinh T.M, người đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Trọng Tấn, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM bày tỏ. Nữ sinh đang rất lo, không biết mục tiêu vào nguyện vọng 1 của mình có thành hiện thực được không.

Nữ sinh N.K, học sinh lớp 9, Trường THCS Đồng Khởi, cũng buồn bã: "Em thấy tiếc. Em đã làm bài quá ẩu, làm bài 3 môn đều ẩu hết. Em đã chủ quan, học chưa kỹ cho lắm".

Làm toán hết 90 phút, riêng bài 6 mất 25-30 phút

Thí sinh trước giờ thi toán vào lớp 10 sáng nay (2.6) tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Thí sinh G.H, học sinh Trường THCS Đồng Khởi, phường Phú Thạnh, TP.HCM, cho hay với đề toán thi vào lớp 10 hôm nay, em còn phần c bài 7 là chưa làm được, còn lại đã làm ra hết kết quả. Tổng thời gian G.H làm toán hết 90 phút, riêng bài 6, Huy thấy mất thời gian nhất khi đã dùng 25-30 phút để ra đáp số.

"Em thấy đề năm nay vừa sức, cũng có thể nói là dễ hơn một số đề bài mà tụi em từng được ôn tập. Theo em, bài 6 và phần c của bài 7 là để phân hóa học sinh. Thực ra bài 6 là phần kiến thức nâng cao, giáo viên đều ôn tập cho học sinh trong quá trình làm bài, cũng là áp dụng kiến thức lớp 9 để giải. Song, thí sinh phải suy nghĩ, kiểm tra đi kiểm tra lại nên hơi mất thời gian. Phần c bài 7 thì em đành để lại", G.H chia sẻ.

Kết thúc 2 ngày thi vào lớp 10, Gia Huy cảm thấy tiếc nhất ở môn ngữ văn vì đọc đề thì mình thấy hay, có nhiều ý để viết, nhưng viết không kịp. Nam sinh đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, TP.HCM cho biết đến khi gần hết giờ, bạn đành viết kết bài để bài viết đầy đủ bố cục. Song, bạn vẫn cảm thấy tiếc khi chưa đề cập được hết toàn bộ luận điểm, lý lẽ, dẫn chứng trong bài.

Lực lượng Công an phường Phú Thạnh (Công an TP.HCM) hỗ trợ thí sinh đi qua đường tại điểm thi Trường THCS Đồng Khởi ẢNH: THÚY HẰNG

Thí sinh P.N, học sinh Trường THCS Đồng Khởi, phường Phú Thạnh, đánh giá đề toán tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM năm nay không khó, ngược lại đề dễ hơn năm ngoái. Nhưng bản thân P.N tự trách mình đã chủ quan, không cẩn thận ở nhiều ý dẫn tới mất điểm ở những bài không đáng. Cụ thể P.N nói mình làm sai phần b của bài 5; tính sai phần a và b của bài 4.

"Tụi em được thầy cô giáo cho ôn tập nhiều dạng đề quen thuộc trước khi vào kỳ thi, nên thấy đề năm nay vừa sức, đọc đề là em biết cách làm. Nhưng có phần em đã làm phép chia sai, dẫn tới kết quả sai", nam sinh đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Khuyến, phường Hòa Hưng, tiếc nuối.