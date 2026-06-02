Đề toán thi lớp 10 TP.HCM 'rất dễ', 'dễ một cách ngạc nhiên'!

Sáng nay (2.6), học sinh TP.HCM hoàn thành xong bài toán thi lớp 10. Tại điểm thi Trường THCS Đồng Khởi, đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh, TP.HCM, học sinh ra về với nhiều gương mặt hớn hở.

"Đề rất dễ. Em chưa làm được ý c bài 7, còn lại các bài khác không khó. Em thấy với đề này, điểm 8-9 sẽ không phải khó với các thí sinh nếu học hành chăm chỉ", thí sinh Nhật Hào nói với PV Báo Thanh Niên.

Niềm vui khi các em cho rằng đề toán thi vào lớp 10 năm nay dễ hơn đề thi minh họa ẢNH: THÚY HẰNG

Nữ sinh Ngọc Hân, Trường THCS Hùng Vương, phường Phú Thạnh, cũng nói "Dề dễ lắm luôn. Với những bài đã hoàn thành, em có thể chắc chắn là ra được đáp án đúng. Còn lại ý c bài 7 khó nhất, bài 6 cũng cần nhiều thời gian phân tích, nên em chưa làm ra được 2 phần này. Nhiều bạn cũng gặp khó nhất 2 phần này, còn lại đề không khó. Đề này không khó để đạt được điểm 8".

Đề toán thi lớp 10 TP.HCM 'dễ một cách ngạc nhiên'

"Có một bài trong đề thi là em thấy khó thiệt, mất lâu một xíu thời gian để làm ra. Với đề thi toán năm nay, em làm còn dư khoảng 30 phút", thí sinh Minh Đăng, học sinh Trường THCS Đồng Khởi, phường Phú Thạnh, TP.HCM nói. Đây cũng là thí sinh đã giải quyết hết đề toán, cả ý c của bài 7 và bài số 6 - phần mà nhiều học sinh chưa làm xong.

Minh Đăng cho biết cảm xúc: "Em thấy đề thi toán lớp 10 TP.HCM năm nay dễ một cách ngạc nhiên luôn. Em cũng không biết vì sao lại thần kỳ như vậy, đề của Sở GD-ĐT ra không khó khăn gì, thầy cô ôn như nào cho mình thì thi như thế luôn. Thậm chí em hơi sốc một xíu, là đề không có câu nào quá bất ngờ với thí sinh".

Học sinh Trường THCS Đồng Khởi sau giờ thi ẢNH: THÚY HẰNG

Học sinh TP.HCM sau giờ thi toán sáng 2.6 ẢNH: THÚY HẰNG

Học sinh nhận định đề toán này dễ một cách ngạc nhiên ẢNH: THÚY HẰNG

Học sinh tự tin nhiều bài làm tốt với đề thi toán ẢNH: THÚY HẰNG

Niềm vui sau giờ thi toán của học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Thí sinh Phạm Nhã Khang và Thục Mi, học sinh lớp 9 Trường THCS Đồng Khởi, phường Phú Thạnh, nhận định, đề thi chính thức môn toán vào lớp 10 của TP.HCM dễ hơn đề minh họa, nhưng cũng sẽ có những bạn ỷ y là đọc đề thấy dễ, rồi không cẩn thận khi làm bài.

"Cá nhân em thấy đề này vừa sức, phân loại được học sinh, chia thành các mức nhận biết, tư duy, bạn nào xuất sắc có thể làm trọn vẹn đề thi để đạt 9,5 - 10 điểm. Trong đề năm nay còn một số bài để phân loại học sinh như bài số 6 và ý c bài 7. Cá nhân em vẫn chưa hoàn thành xong 2 phần này", Nhã Khang cho hay.

Đề toán dễ thở

Nhận xét về đề toán thi vào lớp 10 năm nay của TP.HCM, cô Trần Thị Linh, bộ phận chuyên môn, Gia sư eTeacher cho biết: "Đề toán dễ thở, nếu học sinh có kế hoạch ôn tập và kết hợp luyện tập. Song, các em cần lưu ý các lỗi nhỏ dễ mất điểm và làm bài thi thật cẩn thận".

Cô Linh cho biết cấu trúc của đề thi toán vào lớp 10 năm nay ra giống với đề minh họa của Sở GD-ĐT TP.HCM. Từ bài 1 tới bài 5 thể hiện đúng tinh thần với những dạng toán quen thuộc, các bạn học sinh đã được học và rèn luyện khá nhiều.

Học sinh phấn khởi vì đề toán dễ ẢNH: THÚY HẰNG

"Với bài 1, bài 2, các bạn sẽ cần cố gắng để làm chắc chắn và tính toán cẩn thận thì các bạn có thể đạt đủ kết quả. Ở bài 3, đề minh họa có cho biểu đồ dưới dạng đoạn thẳng thì ở đây đề cho dạng biểu đồ cột, các bạn cần đọc kỹ dữ liệu và cũng không có quá đánh đố học sinh. Với dạng bài 4 về dạng viết biểu thức, đề không có quá nhiều thông tin để làm khó học sinh. Tuy nhiên các bạn học sinh sẽ cần phải đọc kỹ đề để tính diện tích một phần nhỏ chứ không phải tính phần diện tích còn lại. Với bài 5 đề cũng không có quá đánh đố và thách thức học sinh nhiều, đề có cho sẵn công thức, học sinh sẽ cần kỹ lưỡng trong phần tính và ở mỗi câu sẽ có yêu cầu về phần làm tròn khác nhau. Ở phần này nhiều khi các bạn không cẩn thận các bạn sẽ bỏ qua những yếu tố nhỏ dễ mất điểm số", cô Linh nói.

Với bài 6 đề toán thi lớp 10 TP.HCM, nhiều học sinh chưa làm được, cô Linh cho biết bài này có dạng tương tự với đề minh họa của Sở GD-ĐT, tuy nhiên khi làm bài cũng cần nhiều thời gian để tư duy. Với hình học bài 7, theo cô Linh, đề cho các thông tin hình học ngắn gọn, không gây nhiều khó khăn cho học sinh khi vẽ hình, ý 7a, 7 b các bạn học sinh cũng được luyện tập khá nhiều trong quá trình ôn tập.