Khen đề văn lớp 10, thí sinh TP.HCM nói 'Sở GD-ĐT tặng quà 1.6 quá đã'

Đề thi văn lớp 10 năm 2026 của thí sinh TP.HCM được đánh giá là thời sự, gần gũi với học sinh THCS, cho các em nhiều "đất diễn", thể hiện bày tỏ quan điểm đa chiều.

Tại điểm thi lớp 10 tại Trường THCS Lê Lai, phường Phú Định, TP.HCM, nhiều học sinh bước ra cổng trường và nói cười sảng khoái. Có em còn cười tươi, bày tỏ niềm thích thú với đề văn và nói "Sở GD-ĐT tặng quà 1.6 quá đã".

Thí sinh Gia Hân, học sinh Trường THCS Bình Đông, cho biết đề nhẹ nhàng, nữ sinh chọn đề số 1 trong phần viết bài văn nghị luận xã hội. Nữ sinh này đánh giá, đề yêu cầu thí sinh viết bài văn nghị luận về vấn đề thiếu cảm xúc, khô cứng và cằn cỗi cảm xúc của một số bạn trẻ hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp để thế giới cảm xúc của người trẻ phong phú những sắc màu tươi đẹp, đây là một đề bài gần gũi với đời sống giới trẻ.



Gia Hân nhận thấy thực tế hiện nay nhiều bạn sống khép kín, sống trong thế giới riêng của mình, ít bày tỏ cảm xúc với người khác, một phần đến từ áp lực học tập, làm việc, cuộc sống bận rộn với nhiều mối lo toan đã khiến nhiều bạn trẻ thu mình lại. Thí sinh này cũng cho rằng việc quá tập trung trên thế giới ảo đã khiến nhiều người quên đi thế giới thật với những người thân yêu quanh mình.

"Đề thi cũng gửi gắm nhiều thông điệp sống tích cực, sống biết quan tâm tới chính mình và mọi người xung quanh tới tất cả chúng em", Gia Hân chia sẻ.

Thoải mái sau giờ thi văn sáng nay, nhiều học sinh Trường THCS Lê Lai, THCS Bình Đông cảm thấy mình đã ôn trúng, chuẩn bị trúng nhiều dẫn chứng thực tế và những giải pháp để đưa vào bài nghị luận xã hội hôm nay.

Phước Lâm, thí sinh Trường THCS Lê Lai, chọn đề 2 trong phần viết bài văn nghị luận xã hội, đề yêu cầu "Viết bài văn nghị luận với nhan đề "Thấu hiểu cảm xúc để biết sống yêu thuơng".

Thí sinh này cho rằng "thấu hiểu cảm xúc" ở đây, là thấu hiểu cảm xúc của chính bản thân mình, của cha mẹ, anh em, bạn bè, thầy cô quanh mình. Em cũng dẫn chứng tới một số vụ bắt nạt học đường, học sinh vô cảm, không sẻ chia với những khó khăn của người xung quanh mình trong thực tế và nêu một số giải pháp.

Giáo viên nhận định đề hay nhưng ngữ liệu dài, đòi hỏi học sinh phải có kỹ năng đọc đề nhanh

Cô Trần Ngọc Phương Yên, bộ phận chuyên môn Công ty Gia sư eTeacher, nhận định đề thi văn vào lớp 10 năm 2026 của Sở GD-ĐT TP.HCM giữ nguyên định dạng đề thi theo những năm gần đây. Với phần II, điểm khác so với đề thi minh họa của Sở GD-ĐT năm 2026, đó là đề thi minh họa yêu cầu học sinh đọc hiểu văn bản thông tin, viết bài văn nghị luận xã hội, còn đề chính thức là đọc hiểu văn bản nghị luận, viết bài văn nghị luận xã hội.

"Năm nay, ở phần I, đề lựa chọn một tác phẩm truyện vừa mang hơi thở mới của thời đại, vừa bám vào những vấn đề rất mới. Độ phân hóa của đề cao. Với phần II, đề thi đổi mới hơn khi cho học sinh 2 sự lựa chọn với 2 độ phân hóa đề khác nhau, để cả học sinh không chuyên hay học sinh có thế mạnh về ngữ văn đều có đất để thể hiện", cô Phương Yên nhận định.

Cũng theo cô Phương Yên, "Đề văn thi lớp 10 của TP.HCM hay, thoát ly khỏi lối mòn, có độ phân hóa cao và đòi hỏi ở học sinh về sự soi chiếu bản thân. Tuy nhiên, thách thức đối với các bạn học sinh nằm ở chỗ chỉ với 120 phút nhưng đề chứa một khối lượng ngữ liệu quá lớn với mật độ chữ khá dày đặc, dẫn đến các bạn học sinh dễ mất thời gian ở phần đọc đề. Do đó với đề thi này cũng yêu cầu học sinh phải có kỹ năng đọc đề nhanh, nắm ý tốt, độ chín trong tư duy để xử lý các câu hỏi vận dụng".