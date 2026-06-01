Giáo dục

Ăn đậu đỏ, mang dầu gió vào phòng thi văn lớp 10 TP.HCM

Thúy Hằng
01/06/2026 07:34 GMT+7

Sáng nay, 1.6, học sinh TP.HCM bước vào kỳ thi lớp 10 năm 2026 với môn ngữ văn. Nhiều thí sinh ăn sáng bằng chè đậu đỏ, mang theo dầu gió để xoa dịu nhức đầu, mong vượt qua kỳ thi căng thẳng.

Khoảng 152.000 thí sinh TP.HCM bắt đầu kỳ thi lớp 10 vào sáng nay, 1.6. Tại điểm thi lớp 10 tại Trường THCS Lý Thánh Tông, phường Chánh Hưng, từ 6 giờ kém, phụ huynh đã bắt đầu đưa con tới.

Có 3 sắc thái của phụ huynh, học sinh có thể quan sát ở cổng trường thi năm nay. Một là sự lo âu; hai là sự tự tin, vui vẻ. Và sắc thái thứ 3, không để lộ sự căng thẳng hay đang thoải mái. Khi thí sinh đã vào bên trong sân trường và đang làm thủ tục xếp hàng trước cửa phòng thi, nhiều phụ huynh vẫn ở ngoài cổng trường, dõi theo con. Hôm nay là thứ hai, ngày làm việc đầu tuần nhưng rất nhiều gia đình đã tạm gác lại các công việc để dành sự ưu tiên lớn nhất cho việc học hành, thi cử của con em mình.

Thí sinh trước điểm thi lớp 10 TP.HCM tại Trường THCS Lý Thánh Tông sáng nay, 1.6

Thí sinh Võ Mai, học sinh Trường THCS Chánh Hưng, phường Chánh Hưng, cho biết sáng nay đã ăn sáng bằng món chè đậu đỏ, mong thi cử đậu nguyện vọng 1 và gặp nhiều may mắn. Bạn ôn tập kỹ lưỡng cho môn thi văn sáng nay, ngoài ra tập trung kỹ hơn vào một số chủ đề như tình yêu thương gia đình; tình yêu quê hương đất nước; trí tuệ nhân tạo (AI) để thấy tự tin hơn trước phần viết văn.

Thí sinh Gia Linh, cũng đến từ Trường THCS Chánh Hưng, đã dậy từ 5 giờ sáng nay để đến trường thi. Tâm trạng của Linh thấy khá thoải mái vì những ngày qua đã ôn tập chăm chỉ, không dám lơ là phần kiến thức nào.

Các học sinh Trường THCS Chánh Hưng có mặt từ sáng sớm tại điểm thi, các bạn chọn phương án học đều, học đủ, không học tủ

Thí sinh TP.HCM tự tin bước vào kỳ thi lớp 10

Đôi bạn Trường THCS Chánh Hưng xem lại một số thông tin trước khi vào phòng thi lớp 10

Hoa phượng nở đỏ rực, như lời chúc may mắn dành cho học sinh thi lớp 10

Đôi bạn Lan Anh và Ngọc Mai, Trường THCS Chánh Hưng, cùng bàn luận về một số chủ đề các em mong mỏi sẽ có trong đề thi văn vào lớp 10 sáng nay. Ngọc Mai còn mang theo một chai dầu gió, em nói sợ trong quá trình làm bài thi thấy đau đầu, căng thẳng, mùi tinh dầu sẽ giúp em giảm bớt đau đầu để làm bài tốt hơn.

Thí sinh Hồng Ngọc, lớp 9, Trường THCS Lý Thánh Tông, cười thật tươi cùng với các bạn của mình trước giờ vào thi. Hồng Ngọc nói cảm thấy an tâm khi được thi tại chính trường của mình. Trước ngày thi, em đi ngủ sớm để có tâm lý tốt nhất.

Nữ sinh mang theo chai dầu gió, phòng lúc đau đầu khi làm bài văn thi lớp 10

Bình tĩnh, tự tin là 'vũ khí' của đôi bạn bước vào phòng thi văn lớp 10 TP.HCM

Hoa phượng nở đỏ rực như lời chúc may mắn dành cho các thí sinh

Cô Nguyễn Thị Minh Châu, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thánh Tông, phường Chánh Hưng, cho biết tại điểm thi Trường THCS Lý Thánh Tông có tổng cộng 816 thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10, đến từ 5 trường THCS.

Cô Châu chia sẻ hôm nay, thí sinh bắt đầu ngày thi đầu tiên trong thời tiết khá mát mẻ, hoa phượng ở sân trường nở đỏ rực, như một lời chúc may mắn dành cho các thí sinh. "Chúc tất cả các em bình tĩnh, tự tin, làm bài thật tốt. Mong cho các em đều đậu nguyện vọng như mong muốn", cô Châu nói.

