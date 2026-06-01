Sáng nay, địa phương đông thí sinh nhất nước tổ chức thi lớp 10

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra trong 2 ngày (1 - 2.6), tại 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, với tổng cộng 6.443 phòng thi. Ngành giáo dục TP đã huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên, cán bộ tham gia công tác coi thi và phục vụ kỳ thi.

Sáng nay thí sinh tại TP.HCM chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 ảnh: Nhật Thịnh

Theo thống kê từ 242 điểm thi sau ngày làm thủ tục dự thi hôm qua (31.5), có 15 trường hợp thí sinh tại 13 điểm thi có tình huống đặc biệt, cần sự hỗ trợ từ ban chỉ đạo kỳ thi cấp TP và các điểm thi.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, công tác quy hoạch điểm thi được thực hiện theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh, đặc biệt tại các địa bàn xa trung tâm, khu vực giáp ranh và các địa bàn đặc thù.

TP.HCM vẫn kiên trì với chủ trương đổi mới cách ra đề thi. Trong đó yêu cầu học sinh phải biết tư duy, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn, biết đánh giá, phản biện...

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết năm nay TP thay đổi cách vận chuyển đề thi, bài thi ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nhằm phù hợp với quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Đề thi đã được chuyển đến các điểm thi vào ngày 31.5, trước ngày thi, thay vì giao vào sáng sớm từng buổi thi như trước đây. Bài thi cũng sẽ được thu nhận vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thay cho việc thu sau mỗi ngày thi.

Công an TP.HCM phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khâu ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi và bài thi; bảo vệ các điểm thi, điểm chấm thi và khu vực in sao đề.

