Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thi lớp 10 TP.HCM: Có thí sinh được bố trí đường đi, phòng thi, vật dụng nhà vệ sinh riêng

Bích Thanh
Bích Thanh
31/05/2026 16:14 GMT+7

Theo báo cáo thống kê từ 242 điểm thi lớp 10 tại TP.HCM sau buổi sáng thí sinh làm thủ tục dự thi (31.5),15 trường hợp thí sinh có tình huống đặc biệt, cần sự hỗ trợ từ ban chỉ đạo kỳ thi cấp TP và các điểm thi.

Thi lớp 10 TP.HCM: Những thí sinh có tình huống đặc biệt, cần hỗ trợ - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại điểm thi Trường THCS Trương Công Định (P.Gia Định, TP.HCM)

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thí sinh tại TP.HCM đã hoàn tất việc làm thủ tục dự thi lớp 10 vào sáng nay, 31.5, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin có 15 trường hợp thí sinh dự thi tại 13 điểm thi có tình huống đặc biệt, cần sự hỗ trợ từ ban chỉ đạo kỳ thi cấp TP và các điểm thi.

  • Điểm thi Trường THCS Lương Định Của (P.Cát Lái) có thí sinh là học sinh của Trường THCS Hưng Bình (P.Long Bình) bị nhiễm trùng máu nặng, đang điều trị kháng sinh, bác sĩ không cho về vì sợ sốc phản vệ thuốc. Trường hợp này điểm thi đang xin ý kiến của Ban chỉ đạo kỳ thi lớp 10 TP.HCM.
  • Điểm thi Trường THCS Lê Lợi (P.Xuân Hòa) có 2 thí sinh là học sinh của Trường THCS Bạch Đằng (P.Xuân Hòa) bị bệnh cơ xương và gãy chân, phải bó bột, đi nạng, điểm thi hỗ trợ phương án di chuyển.
  • Điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (P.Nhiêu Lộc) có thí sinh bị bệnh lao, điểm thi đã phối hợp với P.Nhiêu Lộc xây dựng phương án hỗ trợ học sinh: Bố trí đường đi riêng, phòng thi riêng, vật dụng nhà vệ sinh riêng…
  • Điểm thi Trường THCS Lê Lai (P.Phú Định) có thí sinh là học sinh của Trường THCS Bình Đông, bị tai nạn, không thể tự viết bài. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
  • Điểm thị Trường THCS Hà Huy Tập (P.Đông Hưng Thuận), ghi nhận thí sinh là học sinh Trường THCS Hà Huy Tập gãy tay không thể tự viết bài. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
  • Điểm thi Trường THCS Điện Biên (P.Gia Định) ghi nhận học sinh Trường Vinschool trong tình trạng một chân bó bột, duỗi thẳng, điểm thi hỗ trợ phòng thi riêng.
  • Điểm thi Trường THCS Hưng Long (xã Hưng Long) ghi nhận thí sinh là học sinh Trường THCS Hưng Long bị gãy cổ tay phải, đang bó bột. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
  • Điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (xã Bà Điểm) có thí sinh là học sinh Trường THCS Tân Xuân (xã Xuân Thới Thượng) bị gãy tay trái, không giữ thước được. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
  • Điểm thi Trường THCS Lê Văn Hưu (xã Nhà Bè) ghi nhận 2 thí sinh là học sinh của Trường THCS Phước Lộc, Hiệp Phước bị gãy tay, gãy chân, sức khỏe yếu, không tự viết bài được. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
  • Điểm thi Trường THCS Lê Anh Xuân (P.Phú Thọ Hòa) ghi nhận thí sinh là học sinh Trường THCS Lê Anh Xuân bị gãy tay phải. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
  • Điểm thi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (P.Phú Lợi) ghi nhận thí sinh là học sinh Trường THCS Phú Hòa, bị gãy tay phải. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
  • Điểm thi Trường THCS Thái Hòa (P.Tân Khánh) ghi nhận thí sinh là học sinh Trường THCS Phú Hòa bị gãy tay phải. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
  • Điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc (xã Hồ Tràm) ghi nhận thí sinh là học sinh Trường THCS Phước Thuận bị gãy tay phải. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
Thi lớp 10 TP.HCM: Những thí sinh có tình huống đặc biệt, cần hỗ trợ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ đạo việc tổ chức các kỳ thi trong năm 2026

ẢNH: BÍCH THANH

Không được phép lơ là cho dù ở bất kỳ vị trí nào trong điểm thi

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ chính thức từ ngày mai (1.6) đến ngày 2.6. Thí sinh lần lượt dự thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, ngoại ngữ, toán (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường) và môn chuyên/tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên/tích hợp).

Với kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT lưu ý các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 1 (TP.HCM cũ) tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh lớp 10. Còn các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) cần lưu ý kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 – 2027 có một số thay đổi so với quy định trước đây.

Cụ thể ông Phong đề nghị, trưởng điểm thi và toàn bộ các thành viên lãnh đạo điểm thi cần nhận thức đúng tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, không được phép lơ là cho dù ở bất kỳ vị trí nào trong điểm thi.

Khi xảy ra các tình huống phát sinh bất thường, giám thị ở phòng thi không được tự ý xử lý các tình huống vì có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Thầy, cô làm nhiệm vụ giám thị cần có báo cáo kịp thời đến trưởng điểm thi thông qua giám sát phòng thi để được hướng dẫn kịp thời.

Trưởng điểm thi phải báo cáo kịp thời, đầy đủ các tình huống hoặc sự cố bất thường xảy ra tại điểm thi về thường trực ban coi thi của Sở, không được tự ý xử lý các tình huống hay sự cố bất thường có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.


Tin liên quan

Thi lớp 10 TP.HCM: Khoảng 0,39% thí sinh vắng mặt, Sở GD-ĐT có chỉ đạo các điểm thi

Thi lớp 10 TP.HCM: Khoảng 0,39% thí sinh vắng mặt, Sở GD-ĐT có chỉ đạo các điểm thi

Thí sinh tại TP.HCM đã hoàn tất việc làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi. Sở GD-ĐT thống kê có khoảng 0,39% tổng số thí sinh đăng ký thi vắng mặt. Để kỳ thi diễn ra vào sáng mai thuận lợi, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có chỉ đạo đến các điểm thi.

Sáng nay, 152.000 thí sinh thi lớp 10 ở TP.HCM làm thủ tục dự thi

Làm bài thi lớp 10 để có kết quả như ý

Khám phá thêm chủ đề

Thi lớp 10 thi lớp 10 TP.HCM điểm thi lớp 10 thí sinh thí sinh đặc biệt Sở GD-ĐT TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận