Thi lớp 10 TP.HCM: Có thí sinh được bố trí đường đi, phòng thi, vật dụng nhà vệ sinh riêng

Thí sinh tại TP.HCM đã hoàn tất việc làm thủ tục dự thi lớp 10 vào sáng nay, 31.5, Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin có 15 trường hợp thí sinh dự thi tại 13 điểm thi có tình huống đặc biệt, cần sự hỗ trợ từ ban chỉ đạo kỳ thi cấp TP và các điểm thi.
- Điểm thi Trường THCS Lương Định Của (P.Cát Lái) có thí sinh là học sinh của Trường THCS Hưng Bình (P.Long Bình) bị nhiễm trùng máu nặng, đang điều trị kháng sinh, bác sĩ không cho về vì sợ sốc phản vệ thuốc. Trường hợp này điểm thi đang xin ý kiến của Ban chỉ đạo kỳ thi lớp 10 TP.HCM.
- Điểm thi Trường THCS Lê Lợi (P.Xuân Hòa) có 2 thí sinh là học sinh của Trường THCS Bạch Đằng (P.Xuân Hòa) bị bệnh cơ xương và gãy chân, phải bó bột, đi nạng, điểm thi hỗ trợ phương án di chuyển.
- Điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (P.Nhiêu Lộc) có thí sinh bị bệnh lao, điểm thi đã phối hợp với P.Nhiêu Lộc xây dựng phương án hỗ trợ học sinh: Bố trí đường đi riêng, phòng thi riêng, vật dụng nhà vệ sinh riêng…
- Điểm thi Trường THCS Lê Lai (P.Phú Định) có thí sinh là học sinh của Trường THCS Bình Đông, bị tai nạn, không thể tự viết bài. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
- Điểm thị Trường THCS Hà Huy Tập (P.Đông Hưng Thuận), ghi nhận thí sinh là học sinh Trường THCS Hà Huy Tập gãy tay không thể tự viết bài. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
- Điểm thi Trường THCS Điện Biên (P.Gia Định) ghi nhận học sinh Trường Vinschool trong tình trạng một chân bó bột, duỗi thẳng, điểm thi hỗ trợ phòng thi riêng.
- Điểm thi Trường THCS Hưng Long (xã Hưng Long) ghi nhận thí sinh là học sinh Trường THCS Hưng Long bị gãy cổ tay phải, đang bó bột. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
- Điểm thi Trường THCS Hà Huy Tập (xã Bà Điểm) có thí sinh là học sinh Trường THCS Tân Xuân (xã Xuân Thới Thượng) bị gãy tay trái, không giữ thước được. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
- Điểm thi Trường THCS Lê Văn Hưu (xã Nhà Bè) ghi nhận 2 thí sinh là học sinh của Trường THCS Phước Lộc, Hiệp Phước bị gãy tay, gãy chân, sức khỏe yếu, không tự viết bài được. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
- Điểm thi Trường THCS Lê Anh Xuân (P.Phú Thọ Hòa) ghi nhận thí sinh là học sinh Trường THCS Lê Anh Xuân bị gãy tay phải. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
- Điểm thi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (P.Phú Lợi) ghi nhận thí sinh là học sinh Trường THCS Phú Hòa, bị gãy tay phải. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
- Điểm thi Trường THCS Thái Hòa (P.Tân Khánh) ghi nhận thí sinh là học sinh Trường THCS Phú Hòa bị gãy tay phải. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
- Điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc (xã Hồ Tràm) ghi nhận thí sinh là học sinh Trường THCS Phước Thuận bị gãy tay phải. Điểm thi bố trí phòng thi riêng có 2 cán bộ coi thi và camera giám sát, có cán bộ coi thi là giáo viên THPT (không phải giáo viên 3 môn toán, ngữ văn, tiếng Anh) hỗ trợ viết bài.
Không được phép lơ là cho dù ở bất kỳ vị trí nào trong điểm thi
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ chính thức từ ngày mai (1.6) đến ngày 2.6. Thí sinh lần lượt dự thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, ngoại ngữ, toán (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường) và môn chuyên/tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên/tích hợp).
Với kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT lưu ý các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 1 (TP.HCM cũ) tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh lớp 10. Còn các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) cần lưu ý kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 – 2027 có một số thay đổi so với quy định trước đây.
Cụ thể ông Phong đề nghị, trưởng điểm thi và toàn bộ các thành viên lãnh đạo điểm thi cần nhận thức đúng tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, không được phép lơ là cho dù ở bất kỳ vị trí nào trong điểm thi.
Khi xảy ra các tình huống phát sinh bất thường, giám thị ở phòng thi không được tự ý xử lý các tình huống vì có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Thầy, cô làm nhiệm vụ giám thị cần có báo cáo kịp thời đến trưởng điểm thi thông qua giám sát phòng thi để được hướng dẫn kịp thời.
Trưởng điểm thi phải báo cáo kịp thời, đầy đủ các tình huống hoặc sự cố bất thường xảy ra tại điểm thi về thường trực ban coi thi của Sở, không được tự ý xử lý các tình huống hay sự cố bất thường có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.
