Thi lớp 10 TP.HCM: Có thí sinh được bố trí đường đi, phòng thi, vật dụng nhà vệ sinh riêng

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ đạo việc tổ chức các kỳ thi trong năm 2026 ẢNH: BÍCH THANH

Không được phép lơ là cho dù ở bất kỳ vị trí nào trong điểm thi

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ chính thức từ ngày mai (1.6) đến ngày 2.6. Thí sinh lần lượt dự thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, ngoại ngữ, toán (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 thường) và môn chuyên/tích hợp (nếu đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên/tích hợp).

Với kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập, ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT lưu ý các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 1 (TP.HCM cũ) tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh lớp 10. Còn các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 2 (Bình Dương cũ) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) cần lưu ý kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 – 2027 có một số thay đổi so với quy định trước đây.

Cụ thể ông Phong đề nghị, trưởng điểm thi và toàn bộ các thành viên lãnh đạo điểm thi cần nhận thức đúng tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, không được phép lơ là cho dù ở bất kỳ vị trí nào trong điểm thi.

Khi xảy ra các tình huống phát sinh bất thường, giám thị ở phòng thi không được tự ý xử lý các tình huống vì có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Thầy, cô làm nhiệm vụ giám thị cần có báo cáo kịp thời đến trưởng điểm thi thông qua giám sát phòng thi để được hướng dẫn kịp thời.

Trưởng điểm thi phải báo cáo kịp thời, đầy đủ các tình huống hoặc sự cố bất thường xảy ra tại điểm thi về thường trực ban coi thi của Sở, không được tự ý xử lý các tình huống hay sự cố bất thường có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.