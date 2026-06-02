Thi lớp 10 TP.HCM: Đề tiếng Anh khó đạt điểm tuyệt đối

Tại điểm thi lớp 10 tại Trường THCS Lê Lai, P.Phú Định, trưa 1.6, nhiều học sinh (HS) bước ra cổng trường và nói cười sảng khoái. "Đề dễ, vừa sức với HS", Thảo Vy, Trường THCS Bình Đông, P.Phú Định, nói. Trong khi đó, Võ Lê Tuấn, HS Trường THCS Bình Đông, P.Phú Định, cũng nói đề khá dễ, em viết được 2,5 tờ giấy thi. Chọn đề 2 trong bài viết văn nghị luận xã hội, Tuấn lập luận người trẻ hãy biết sống vì người khác, không chỉ nghĩ tới riêng mình, cụ thể hóa bằng việc hãy san sẻ, quan tâm, giúp đỡ người khác, đừng chỉ mãi ở trong "góc riêng" vì tự ti, không dám đối diện với thực tế, lâu dần sẽ bị ù lì, không hòa đồng…

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi môn tiếng Anh kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm học 2026-2027 ảnh: Nhật Thịnh

Tại Trường THPT Trưng Vương (P.Sài Gòn), nhiều thí sinh chia sẻ phần tiếng Anh vừa sức và dễ đạt điểm 8 - 9 trở lên. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, HS Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành), và một HS khác từ Trường THCS Điện Biên (P.Gia Định) đều cho biết chỉ mất 30 phút là xong bài, tức hoàn thành môn thi trong 1/3 thời lượng làm bài. "Đề có độ khó chỉ tương đương với đề thi giữa và cuối học kỳ ở trường. Nếu so với đề năm ngoái thì độ khó chỉ bằng khoảng 50%", nữ sinh kỳ vọng đạt trên 9 điểm nhìn nhận. Quỳnh Anh thông tin thêm năm nay đề tiếng Anh có hai câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn. Tuy nhiên, nữ sinh nói không mất nhiều thời gian ở câu này, cho rằng đề chính thức còn dễ hơn so với các đề thi thử em từng làm trên lớp. "Em nghĩ các bạn dễ sai phần viết lại câu, nhất là với những ai không ôn kỹ ngữ pháp", Quỳnh Anh cho biết.

Vương Thục Tâm Đan, HS Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (nay là Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, P.Bến Nghé), và Võ Ngọc Anh Minh, HS Trường THCS Colette (P.Xuân Hòa), cũng đều cho rằng hai câu hỏi mới trong đề tiếng Anh là "phần cho điểm, nhìn vô là biết ngay". Tuy nhiên, cả hai nêu quan điểm đề thi năm nay có độ khó tương đương hoặc khó hơn năm ngoái "một chút", dễ đạt điểm cao nhưng khó đạt điểm tuyệt đối.

Trong khi đó Tuyết Hằng và Lê Hân, cùng học Trường THCS Trần Danh Ninh, P.Chánh Hưng, cho biết có nhiều câu các em không tự tin về đáp án. Hai thí sinh cũng cho hay bình thường mình chỉ học và ôn tập tiếng Anh ở trên trường, về xem lại sách giáo khoa, ngoài ra không đi học thêm ở đâu. "Nếu không đi học thêm tiếng Anh, em nghĩ là được khoảng 6 - 7 điểm tiếng Anh với đề thi vào lớp 10 của TP.HCM là cao", Tuyết Hằng cho biết.

Thí sinh Phương Linh, HS Trường THCS Lý Thánh Tông, P.Chánh Hưng, đã có chứng chỉ Movers từ tiểu học, bên cạnh đó cũng có chứng chỉ KET, đang học PET, đồng thời có ôn luyện thêm tiếng Anh 3 buổi/tuần. Phương Linh nhận thấy đề thi tiếng Anh không quá khó, nếu thí sinh học chắc từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc trong sách giáo khoa, kèm với phần ôn luyện kỹ lưỡng của giáo viên trên lớp thì có thể được 7 - 8 điểm.

