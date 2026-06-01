Thi lớp 10 TP.HCM: Hướng dẫn gợi ý giải đề thi môn tiếng Anh

Bích Thanh
01/06/2026 17:52 GMT+7

Chiều 1.6, các thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh trong kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 tại TP.HCM. Thanh Niên Online cập nhật gợi ý giải đề thi, nhận xét đề thi môn tiếng Anh để phục vụ bạn đọc.

Thí sinh vui mừng sau giờ thi môn tiếng Anh

ảnh: Nhật Thịnh

Do thí sinh không được phép mang đề thi môn tiếng Anh ra khỏi phòng thi nên hướng dẫn giải đề thi sau đây là dựa vào những ghi chép của thí sinh về đề thi.

Hướng dẫn gợi ý đề thi môn tiếng Anh kỳ thi lớp 10 TP.HCM

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

D

A

D

A

D

C

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Câu 14

A

C

C

B

A

B

D

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

Câu 21

C

C

A

D

A

C

C

Câu 22

Câu 23

Câu 24

Câu 25

Câu 26

Câu 27

Câu 28

B

False

False

True

True

D

A

Câu 29. global

Câu 30. entertaining

Câu 31. patient

Câu 32. exhibition

Câu 33. illegally

Câu 34. explorers

Câu 35. break the habit

Câu 36. eating habits

Câu 37. Brenda wishes she had her own locker at school.

Câu 38. Lucie doesn't mind helping her friends with exercises after class.

Câu 39. The shop has run out of roses.

Câu 40. Although the project was practical, nobody wanted to carry it out.

Thạc sĩ Huỳnh Thanh Cát – Thạc sĩ Phùng Xuân Cường

Trường THPT Vĩnh Viễn (TP.HCM)

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, tổng số học sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là 151.269 em. Trong quá trình đăng ký tuyển sinh, Sở GD-ĐT ghi nhận 45.263 lượt điều chỉnh nguyện vọng.

Tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên, tích hợp và chương trình đặc thù là 11.354 em. Trong đó lớp chuyên tiếng Anh có số lượng đăng ký cao nhất với 3.342 thí sinh, tiếp theo là lớp chuyên toán với 2.072 thí sinh và chuyên ngữ văn với 1.368 thí sinh…

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết kỳ thi diễn ra tại 242 điểm thi có tổng số 6.443 phòng thi. Đồng thời Sở GD-ĐT huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi.

 

Thi lớp 10 TP.HCM: Khoảng 0,39% thí sinh vắng mặt, Sở GD-ĐT có chỉ đạo các điểm thi

