Đề tiếng Anh lớp 10 TP.HCM: Học sinh thi trường chuyên nói dễ dàng đạt điểm 9

Em Hồ Tô Minh Hoàng, lớp 9.1 Trường THCS Vũng Tàu (phường Vũng Tàu), cho biết đề thi tiếng Anh quá dễ. Dù đề thi làm 90 phút nhưng Hoàng cho hay chỉ mất hơn 20 phút để hoàn thành bài thi.

Trong kỳ thi lớp 10 năm học 2026 – 2027, Hoàng chọn thi chuyên môn toán. Hoàng nói có chị gái đang học chuyên toán tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nên em cũng cố gắng thi để đậu vào trường cùng học với chị.

Cũng nhận định đề thi tiếng Anh khá dễ, em Trần Minh Trí, học sinh lớp 9.4 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (phường Phước Thắng), cho biết mình dễ dàng đạt hơn điểm 9, có thể là điểm 10.

Theo Trí, trong đề thi tiếng Anh, có dạng bài đọc là hơi khó nhưng cũng không để cho em tốn nhiều công sức để hoàn thành. Trí cho biết chỉ hơn 30 phút đã làm xong bài thi.

Học sinh lớp 9.1 Trường THCS Thắng Nhất (phường Rạch Dừa) Hoàng Nam Phong cũng cho biết chỉ mất hơn 30 phút để hoàn thành bài thi môn tiếng Anh. Phong nói em cũng dễ dàng kiếm điểm 9 hoặc hơn điểm này ở môn tiếng Anh.

Đây là lần đầu tiên sau sáp nhập, học sinh khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) làm đề thi lớp 10 môn ngữ văn theo định dạng của TP.HCM. Theo đó, toàn bộ học sinh không phân biệt khu vực 1 (TP.HCM cũ), khu vực 2 (Bình Dương cũ) hay khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) đều thực hiện theo đề thi chung do Hội đồng biên soạn đề thi của Sở GD-ĐT đảm trách.

Nội dung đề thi biên soạn theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế. Riêng mức độ các câu hỏi mang tính chất phân hóa, sở sẽ tính toán cho phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.