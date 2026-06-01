Giáo dục

Đề tiếng Anh lớp 10 TP.HCM: Học sinh thi trường chuyên nói dễ dàng đạt điểm 9

Nguyễn Long
01/06/2026 16:44 GMT+7

Chiều nay (1.6), sau khi kết thúc giờ thi môn tiếng Anh kỳ thi lớp 10 TP.HCM năm học 2026-2027, học sinh thi tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Phước Thắng, cho biết đề tiếng Anh không khó, dễ dàng đạt điểm 9.

Em Hồ Tô Minh Hoàng, lớp 9.1 Trường THCS Vũng Tàu (phường Vũng Tàu), cho biết đề thi tiếng Anh quá dễ. Dù đề thi làm 90 phút nhưng Hoàng cho hay chỉ mất hơn 20 phút để hoàn thành bài thi.

Học sinh thi trường chuyên dễ dàng kiếm điểm 9 môn tiếng Anh - Ảnh 1.

Hoàng cùng ba mẹ của mình

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trong kỳ thi lớp 10 năm học 2026 – 2027, Hoàng chọn thi chuyên môn toán. Hoàng nói có chị gái đang học chuyên toán tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nên em cũng cố gắng thi để đậu vào trường cùng học với chị.

Cũng nhận định đề thi tiếng Anh khá dễ, em Trần Minh Trí, học sinh lớp 9.4 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (phường Phước Thắng), cho biết mình dễ dàng đạt hơn điểm 9, có thể là điểm 10.

Theo Trí, trong đề thi tiếng Anh, có dạng bài đọc là hơi khó nhưng cũng không để cho em tốn nhiều công sức để hoàn thành. Trí cho biết chỉ hơn 30 phút đã làm xong bài thi.

Học sinh thi trường chuyên dễ dàng kiếm điểm 9 môn tiếng Anh - Ảnh 2.

Phong cùng mẹ tại điểm thi lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Học sinh lớp 9.1 Trường THCS Thắng Nhất (phường Rạch Dừa) Hoàng Nam Phong cũng cho biết chỉ mất hơn 30 phút để hoàn thành bài thi môn tiếng Anh. Phong nói em cũng dễ dàng kiếm điểm 9 hoặc hơn điểm này ở môn tiếng Anh.

Đây là lần đầu tiên sau sáp nhập, học sinh khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) làm đề thi lớp 10 môn ngữ văn theo định dạng của TP.HCM. Theo đó, toàn bộ học sinh không phân biệt khu vực 1 (TP.HCM cũ), khu vực 2 (Bình Dương cũ) hay khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) đều thực hiện theo đề thi chung do Hội đồng biên soạn đề thi của Sở GD-ĐT đảm trách.

Gợi ý giải đề thi môn văn tuyển sinh lớp 10

Nội dung đề thi biên soạn theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế. Riêng mức độ các câu hỏi mang tính chất phân hóa, sở sẽ tính toán cho phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.

Làm đề văn lớp 10 về 'thiếu cảm xúc', thí sinh nêu dẫn chứng nào?

Viết bài về vấn đề 'thiếu cảm xúc' và nêu giải pháp cho tô sắc thế giới cảm xúc của bạn trẻ là một trong những câu hỏi ở đề văn thi lớp 10 TP.HCM, giúp thí sinh kể nhiều ví dụ truyền cảm hứng.

