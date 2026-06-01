Lần đầu thi chung đề văn lớp 10 TP.HCM, học sinh Bà Rịa, Hồ Tràm nói gì?

Em Cao Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 9 trường THCS Phước Hưng (phường Bà Rịa), vui mừng vì đề thi môn ngữ văn không khó. "Đề thi không dài, vừa sức với học sinh. Em làm xong sớm, có thể đạt điểm 7", Huyền chia sẻ.

Học sinh ở phường Bà Rịa tự tin đạt điểm 7 môn ngữ văn ẢNH: NGUYỄN LONG

Em Nguyễn Bá Hùng, trường THCS Long Toàn (phường Bà Rịa) cũng tự tin đạt 6, 7 điểm môn ngữ văn.

Đưa đề thi cho mẹ xem, em Trần Khắc Bảo, học sinh Trường THCS Phước Hưng nói mình không tự tin là làm đúng hết các câu hỏi trong đề thi ngữ văn. Tuy nhiên, theo Bảo thì đề thi không quá khó, ai cũng có thể đạt điểm trung bình trở lên.

Em Phi Long, học sinh Trường THCS Phước Bửu (xã Hồ Tràm), nhận xét đề ngữ văn cũng không khó nhưng để đạt điểm cao cũng không phải dễ. Phi Long cho biết dù làm hết các câu hỏi nhưng cũng chỉ đạt điểm 7.

Đây là lần đầu tiên sau sáp nhập, học sinh khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) làm đề thi tốt nghiệp môn ngữ văn theo định dạng của TP.HCM. Theo đó, toàn bộ học sinh không phân biệt khu vực 1 (TP.HCM cũ), khu vực 2 (Bình Dương cũ) hay khu vực 3 (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) đều thực hiện theo đề thi chung do Hội đồng biên soạn đề thi của Sở GD-ĐT đảm trách.

Nội dung đề thi biên soạn theo định hướng kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế. Riêng mức độ các câu hỏi mang tính chất phân hóa, sở sẽ tính toán cho phù hợp với tình hình thực tế sau sáp nhập.



