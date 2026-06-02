'Đề toán thi lớp 10 TP.HCM mà cho năm ngoái là em thủ khoa rồi'

Trưa nay (2.6), ở điểm thi lớp 10 Trường THCS Đồng Khởi, phường Phú Thạnh, TP.HCM, học sinh kết thúc bài thi môn toán với tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Nhiều em còn bất ngờ vì đề toán năm nay dễ hơn tưởng tượng, dễ hơn đề thi minh họa của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Tại cổng trường thi, chúng tôi gặp gỡ một số học sinh lớp 10 Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM tới cổ vũ thí sinh, đồng thời thực hiện các nội dung truyền thông cho câu lạc bộ trường. Các học sinh này đã trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2025 của TP.HCM. Nhìn nhận đề thi toán tuyển sinh lớp 10 năm 2026 của TP.HCM, các bạn đều cho rằng đề thi "dễ hơn nhiều" so với đề năm ngoái.

Những nữ sinh lớp 10 Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM (3 bạn từ phải qua), cùng các thí sinh thi vào lớp 10 năm nay ẢNH: THÚY HẰNG

"Đề này dễ, chắc chắn nhiều học sinh làm bài sẽ có dư nhiều thời gian. Năm ngoái thí sinh làm hết giờ rồi nhưng vẫn chưa đủ thời gian để giải quyết phần c của bài 7", Ngọc Dung, học sinh lớp 10C11-04, Trường THPT Trần Phú, nhận định.

Nữ sinh này còn nói vui "đề toán này mà cho năm ngoái là em thủ khoa rồi". Trường THPT Trần Phú của nữ sinh này lấy điểm chuẩn 22,75 cho nguyện vọng 1 vào năm học 2025-2026.

Nữ sinh Sử Hương Thảo, lớp 10C3-38, Trường THPT Trần Phú và Trương Ngọc Kim Châu, 10C16-06, cũng cho biết đề thi toán vào lớp 10 năm nay của Sở GD-ĐT TP.HCM nhẹ nhàng hơn, so với đề năm 2025. Thí sinh có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ở ý c của bài 7, còn lại bài 6 sẽ không thách thức, vì học sinh cũng được làm quen nhiều rồi.

Niềm vui của thí sinh sau giờ thi toán vào lớp 10 TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Đề toán dễ thở khiến học sinh TP.HCM hào hứng ẢNH: THÚY HẰNG

Nam sinh lớp chuyên toán Trường Phổ thông Năng khiếu nhận xét gì về đề toán thi lớp 10 TP.HCM 2026?

Nguyễn Khắc Trung Kiên, lớp 11 chuyên toán, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhận định, đề thi toán vào lớp 10 năm nay "khá dễ và vừa sức", song phần c của bài 7 là khá khó, có thể sẽ đánh đố thí sinh.

"Bài 1 parabol đơn giản, bài 2 dễ với thí sinh. Bài 3, 4, 5, 6 - em thấy cả 4 bài đều có độ khó từ dễ tới trung bình, không đến nỗi phức tạp. Với bài 7, phần a và b khá quen thuộc cho học sinh. Trong khi đó, phần c phức tạp, hơn đòi hỏi thí sinh phải quen làm các mô hình phức tạp, từ đó mới nhìn ra hướng vẽ thêm", Nguyễn Khắc Trung Kiên nhận xét.

Nhìn nhận chung, Kiên cho rằng: "So với đề tuyển sinh lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM vào 2 năm trước, đề năm nay dễ thở hơn, chỉ có phần c của bài 7 là khó hơn. Do đó, với đề thi này, điểm 9; 9,5 có thể có nhiều, nhưng sẽ không nhiều điểm 10".

Nguyễn Khắc Trung Kiên (phải) cùng bạn của mình lớp 11 chuyên toán, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) ẢNH: THÚY HẰNG

Nhiều thí sinh làm bài còn dư 30 phút

Đức Minh, học sinh Trường THCS Tân Thới Hòa, phường Phú Thạnh, làm bài toán hôm nay còn dư 30 phút. Bạn cho rằng đề thi toán này không quá khó với thí sinh. Nhưng nếu học sinh bị áp lực tâm lý sẽ có thể ảnh hưởng tới quá trình làm bài, hoặc chủ quan, làm bài không cẩn thận vì thấy dạng đề này dễ quá, quen quá. Bài 6 và phần c của bài 7 sẽ phân hóa để tìm ra học sinh giỏi.

Còn thí sinh Thiên Hân, cũng học sinh Trường THCS Tân Thới Hòa, phường Phú Thạnh, cho biết trước khi thi mọi người đều dự đoán đề thi năm nay sẽ khó, em không dám đặt nguyện vọng 1 vào những trường điểm chuẩn các năm trước quá cao.

"Nhưng thi xong, em cũng thấy đề năm nay dễ thở hơn, phù hợp với quá trình ôn tập của chúng em, có thể thấy đề toán TP.HCM năm nay cũng dễ hơn đề của một số tỉnh thành", nữ sinh này chia sẻ.