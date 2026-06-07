Mất hoặc quên căn cước công dân, có được thi tốt nghiệp THPT?

Trước những lo lắng này, GS-TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, cho biết Quy chế thi tốt nghiệp THPT cũng đã nêu tình huống trên.

Thí sinh nếu mất, bỏ quên thẻ căn cước công dân sẽ phải ký giấy cam kết để được dự thi ẢNH: DUY ANH

Cụ thể, quy chế quy định rõ tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định để làm thủ tục dự thi và xuất trình thẻ căn cước/CCCD/hộ chiếu và giấy báo dự thi. Trường hợp bị mất thẻ căn cước/CCCD/hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Như vậy, trong trường hợp thí sinh bị mất thẻ căn cước đã làm lại nhưng đến ngày thi mà chưa được cấp kịp bản cứng, hoặc mới mất chưa kịp làm lại, Quy chế thi tốt nghiệp THPT cho phép dùng một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp để thay thế thẻ căn cước, trong đó có hộ chiếu.

Nếu như không có hộ chiếu thay thế, thì trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh phải báo ngay cho trưởng điểm thi về việc mình bị mất hoặc chưa được cấp lại căn cước để được xem xét, xử lý. Thường là trưởng điểm thi sẽ yêu cầu thí sinh ký giấy cam kết.

Với tình huống đến ngày thi, thí sinh bỏ quên toàn bộ giấy tờ, trong đó có căn cước công dân và giấy báo dự thi nhưng thời gian quá gấp không kịp về lấy, GS-TS Huỳnh Văn Chương cho biết trường hợp này thí sinh cũng sẽ phải ký giấy cam kết để được dự thi, tuy nhiên các buổi thi sau phải xuất trình đầy đủ.

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước), trong đó số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (đạt 98,45%) với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi. Kỳ thi diễn ra từ ngày 10 đến 12.6.2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức tại 34 tỉnh, TP, là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập. Theo đó, quy mô số lượng thí sinh tại một địa phương tăng mạnh so với trước đây. Ví dụ, TP.HCM năm nay dự kiến có 150.000 thí sinh dự thi, tăng hơn 50% so với năm 2025; Ninh Bình dự kiến khoảng 50.000 thí sinh, tăng khoảng 4 lần so với năm 2025…