Hơn 600 thí sinh không làm thủ tục dự thi vào lớp 10

Theo thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, sáng nay 29.5, buổi làm thủ tục dự thi vào lớp 10, số thí sinh có mặt là 123.467/124.082 (đạt tỷ lệ 99,5%); vắng 615 thí sinh. "Số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi có thể xác định đi học nghề, học trường tư thục,...", Sở GD-ĐT nhận định.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào lớp 10 sáng nay 29.5 ẢNH: TUẤN MINH

Theo Sở GD-ĐT, số thí sinh vắng trong buổi sáng nay vẫn có thể làm thủ tục dự thi vào sáng mai 30.5, trước buổi thi môn ngữ văn. Nếu không, các em sẽ bị xếp vào số thí sinh bỏ thi và không đủ điều kiện xét tuyển lớp 10 công lập.

Thống kê đến thời điểm này, toàn thành phố có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe.

Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 17.803/17.816, đạt tỷ lệ 99,93%. Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế đảm bảo đúng quy chế.

Năm học này, toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS. Trong số này, gần 125.000 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Hà Nội đã thành lập 224 điểm thi với hơn 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng thi dự phòng. 100% điểm thi trên địa bàn thành phố đã được các đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố và các phường, xã rà soát kỹ, bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của quy chế thi.

Tổng số 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia làm nhiệm vụ ở các khâu của kỳ thi; được tập huấn đầy đủ, có tinh thần trách nhiệm cao và nắm vững quy chế.

Với kỳ thi có quy mô lớn, mức độ cạnh tranh cao, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý lãnh đạo các điểm thi cần nhắc nhở thí sinh nhiều lần trước khi vào phòng thi để tránh những sai sót đáng tiếc liên quan đến vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động.

Lãnh đạo sở GD-ĐT cũng đề nghị trước khi gọi thí sinh vào phòng thi, cán bộ làm nhiệm vụ cần tiếp tục nhắc các em kiểm tra lại tư trang, túi đồ cá nhân để bảo đảm không còn sót các thiết bị, vật dụng không được phép mang theo.

Theo ông, việc nhắc lại nhiều lần nội dung này với thí sinh “không bao giờ là thừa”, bởi thực tế đã từng xảy ra trường hợp thí sinh vô tình mang điện thoại vào phòng thi do lơ đãng hoặc quên kiểm tra lại đồ dùng cá nhân.

Chỉ cần mang theo điện thoại vào phòng thi, thí sinh chưa sử dụng, nếu bị phát hiện thì cán bộ coi thi vẫn phải lập biên bản xử lý theo quy chế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh trong kỳ thi.