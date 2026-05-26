Những điểm 'cốt tử' thí sinh cần nhớ trong kỳ thi vào lớp 10

Sáng 26.5, tại hội nghị trước kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, đặc biệt lưu ý về những điểm mới và những quy định trong quy chế thi ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của thí sinh.

Siết quy chế

Về các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi: bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Cũng như năm ngoái, thí sinh không còn được mang Atlat địa lý, bảng tuần hoàn, bảng tính tan dùng trong môn hóa học.

Ông Nghiêm Văn Bình lưu ý những điểm thí sinh cần nhớ trong kỳ thi vào lớp 10 ẢNH: T.H

Những vật dụng bị cấm gồm: bút xóa; giấy than; đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây cháy, nổ; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình). Với những thí sinh cần mang thiết bị hỗ trợ sức khỏe, ông Bình cho biết, lực lượng công an sẽ kiểm tra, nếu không phát hiện bất thường sẽ dán tem đảm bảo để các em mang vào phòng thi.

Theo ông Bình, tinh thần là "linh hoạt, không cứng nhắc" với các thiết bị khác, như đồng hồ cơ, trang sức, túi clear trong suốt... Giám thị không cấm thí sinh mang vào phòng thi, song cần nhấn mạnh các em không lợi dụng các đồ vật này để gian lận.

Đặc biệt, với máy tính cầm tay, thí sinh được mang vào phòng thi những máy không có thẻ nhớ, không có chức năng thu phát, soạn thảo văn bản; không quy định cụ thể về nhãn hiệu, chủng loại.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu giám thị nhắc nhở kỹ thí sinh về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi ngay từ buổi phổ biến quy chế (sáng 29.5) và trước mỗi buổi thi. Khi thí sinh cố tình vi phạm thì phải xử lý nghiêm.

Thí sinh có 5 phút để phản ánh về đề thi

Về đề thi, ông Nghiêm Văn Bình lưu ý: "Khi nhận đề, thí sinh phải kiểm tra số trang, mã đề, chất lượng in ấn. Chậm nhất 5 phút từ khi tính giờ làm bài, các em phải báo cáo những bất thường trong đề (thiếu trang, rách, hỏng, nhòe, mờ) cho giám thị. Quá thời gian này, thí sinh tự chịu trách nhiệm với đề mình đã nhận".

Quy định này được nhấn mạnh bởi trong kỳ thi trước đây đã có trường hợp đề thi in mờ, nhòe nhưng thí sinh không phản ánh và hiểu sai nội dung yêu cầu đề thi dẫn tới kết quả bài làm sai so với đề thi và đáp án chính thức.

Đối với phiếu trả lời trắc nghiệm, Sở GD-ĐT lưu ý thí sinh phải tô đúng, tô đủ thông tin số báo danh, mã đề bằng bút chì theo đúng hướng dẫn. Những trường hợp đánh dấu sai quy cách, tô quá mờ hoặc gạch chéo có thể khiến máy chấm không nhận diện được bài làm.

Lãnh đạo các điểm thi lớp 10 nghe phổ biến về khâu coi thi ẢNH: T.H

Đại diện Sở GD-ĐT cũng lưu ý giám thị không được làm ảnh hưởng đến quá trình làm bài của thí sinh. "Ví dụ, nếu giám thị vô tình ký nhầm vào phần phách và giấy thi của thí sinh, thầy cô không được yêu cầu các em đổi giấy mới, vì sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý, thời gian và kết quả làm bài", ông Nghiêm Văn Bình nói và đề nghị trong trường hợp này giám thị lập biên bản bất thường, báo cáo trưởng điểm thi và có thể tổ chức chấm chung bài thi đó sau này, đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Khâu thu bài cũng được quán triệt thực hiện chặt chẽ. Với môn tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng sau khi hết 2/3 thời gian làm bài và phải nộp lại đầy đủ giấy thi, giấy nháp, đề thi. Với môn trắc nghiệm, thí sinh chỉ được rời phòng khi hết giờ làm bài.

"Giám thị phải kiểm đủ số bài, số tờ giấy thi, số chữ ký rồi mới cho thí sinh ra khỏi phòng. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chưa thu đủ bài đã cho thí sinh rời phòng thi", ông Bình yêu cầu.

Sở GD-ĐT cũng lưu ý thêm, sau khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, toàn bộ thí sinh phải dừng bút ngay. Không để xảy ra tình trạng có thí sinh đã nộp bài nhưng thí sinh khác vẫn tiếp tục viết vì dễ phát sinh khiếu nại, phản ánh sau kỳ thi.

Ông Bình cho biết, một số năm trước từng xuất hiện tình trạng biên bản xử lý vi phạm ghi không đầy đủ hình thức kỷ luật, gây khó khăn cho công tác tổng hợp và xử lý sau kỳ thi. Vì vậy, năm nay sở yêu cầu các điểm thi đặc biệt lưu ý khâu này.

Theo quy chế, thí sinh bị đình chỉ sẽ bị hủy toàn bộ kết quả thi của kỳ thi năm nay và không được sử dụng kết quả để xét tuyển vào các trường công lập. Đây là mức xử lý rất nghiêm khắc nhằm bảo đảm tính công bằng của kỳ thi.

Thêm môn làm trực tiếp vào đề thi

Với môn chuyên, ông Nghiêm Văn Bình nêu điểm mới của năm nay là có thêm môn lịch sử và địa lý cho thí sinh làm trực tiếp vào đề, tương tự môn ngoại ngữ và khoa học tự nhiên (đã áp dụng năm ngoái).

Thí sinh thi nhiều môn chuyên có thể dự thi ở những điểm khác nhau và khác với nơi thi 3 môn chung. Vì vậy, ông Bình lưu ý các thí sinh và gia đình kiểm tra kỹ phòng thi, điểm thi trên giấy báo, không chủ quan để buổi thi sau đến lại điểm thi hôm trước.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó gần 125.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập. Chỉ tiêu lớp 10 khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ là 56%.

Học sinh thi 3 môn gồm toán, văn và ngoại ngữ trong 2 ngày 30 - 31.5, thí sinh thi môn chuyên sẽ thi thêm ngày 1.6. Điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 công lập ở Hà Nội dự kiến được công bố từ ngày 19 - 22.6.