Đà Nẵng: Hơn 42.000 thí sinh thi lớp 10, cha mẹ hồi hộp đứng chờ ngoài cổng

Sáng nay 23.5, tổng cộng 42.621 thí sinh tại thành phố Đà Nẵng có mặt tại 110 điểm thi để bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu), ngay từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến điểm thi với tâm trạng hồi hộp, lo lắng. Các lực lượng thanh niên tình nguyện, công an, giáo viên được bố trí tại đây để hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh.

Phụ huynh đưa con đến điểm thi từ sáng sớm trong ngày đầu kỳ thi lớp 10 tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: CAM THẢO

Phụ huynh động viên, dặn dò trước khi con bước vào phòng thi ẢNH: CAM THẢO

Trong buổi sáng nay, thí sinh dự thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, các em tiếp tục thi môn ngoại ngữ trong 60 phút.

Sáng mai 24.5, thí sinh sẽ thi môn toán với thời gian làm bài 120 phút. Riêng sáng 25.5, các thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ dự thi môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.

Đưa con đến điểm thi từ sớm, chị Lê Thị Thu Hoa (46 tuổi, trú phường Hòa Xuân) cho biết rất quan tâm khi con bước vào kỳ thi quan trọng.

"Tôi không tạo áp lực cho con, chỉ động viên cháu giữ bình tĩnh, tự tin làm bài. Trưa nay thi xong môn văn, gia đình sẽ cho cháu nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ nhàng rồi ôn tập sơ môn tiếng Anh để chuẩn bị cho buổi thi chiều", chị Hoa chia sẻ.

Thí sinh tranh thủ xem lại bài trước giờ bước vào môn thi đầu tiên ngữ văn ẢNH: CAM THẢO

Thí sinh tự tin bước vào phòng thi sau nhiều tháng ôn tập căng thẳng ẢNH: CAM THẢO

Em Lê Phương Quỳnh Anh, học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến, cho biết dù có chút lo lắng nhưng vẫn khá tự tin sau thời gian dài ôn tập.

"Em mong bản thân sẽ thật tự tin để làm bài tốt và đậu vào ngôi trường THPT mà em mong muốn", Quỳnh Anh nói.

Trong khi đó, em Lưu Thế Vinh, học sinh lớp 9/10 Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, thì đặt mục tiêu thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

"Trước kỳ thi, thầy cô và ba mẹ đều động viên em cố gắng, giữ sự tự tin và không tạo áp lực. Em mong các bạn vào phòng thi cũng sẽ cố gắng hết sức", Thế Vinh nói.

Em Lưu Thế Vinh, học sinh lớp 9/10 Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, tự tin trước giờ bước vào kỳ thi lớp 10 ẢNH: MỸ HIẾU

Các phụ huynh có chung tâm trạng lo lắng, hồi hộp khi đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng ẢNH: CAM THẢO

Theo Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, năm học này thành phố có 76 trường công lập gồm THPT, THPT chuyên và phổ thông dân tộc nội trú, tuyển sinh 38.690 học sinh lớp 10, tương ứng 871 lớp.

Khối giáo dục thường xuyên tuyển mới 1.215 học viên lớp 10 với 27 lớp.

Như vậy, tổng chỉ tiêu tuyển mới lớp 10 của hệ công lập và giáo dục thường xuyên là 39.905 học sinh.

Trong khi đó, năm học 2025 - 2026, toàn thành phố có gần 46.000 học sinh lớp 9. So với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập, dự kiến hơn 7.300 học sinh sẽ không vào trường công lập. Nếu tính cả giáo dục thường xuyên, khoảng 6.000 học sinh sẽ theo học tại các trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Lực lượng công an có mặt từ sáng sớm tại các điểm thi để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi lớp 10 ở thành phố Đà Nẵng ẢNH: CAM THẢO

Năm nay, toàn thành phố Đà Nẵng có 956 học sinh được tuyển thẳng, trong đó có 51 em đạt giải quốc gia, 523 em là học sinh khuyết tật, 379 em là học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và 1 học sinh dân tộc thiểu số.