Giáo dục

Bắc Ninh: Công an tuần tra quán internet, photocopy để chặn gian lận thi vào lớp 10

Trần Cường
26/05/2026 13:57 GMT+7

Ngoài các phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi vào lớp 10, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai các tổ tuần tra quản lý chặt các cơ sở internet, photocopy quanh điểm thi để ngăn chặn việc in sao tài liệu trái phép để gian lận.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ 26 - 28.5. Với số lượng thí sinh đông và địa bàn tổ chức rộng, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi công tác bảo vệ phải thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra sai sót.

Do đó, lực lượng công an tại địa phương này từ cấp tỉnh đến các xã, phường đã xây dựng kế hoạch, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh tại tất cả các hội đồng thi toàn tỉnh.

Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ thí sinh vào điểm thi

Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay, cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động rà soát, khảo sát, đánh giá toàn diện các điều kiện phục vụ kỳ thi. Từ đó, xây dựng kế hoạch bảo vệ sát hợp với tình hình thực tế từng địa phương.

Với trọng tâm là kiểm soát nghiêm khu vực trong và ngoài điểm thi, Công an tỉnh Bắc Ninh đã rà soát kỹ hệ thống phòng cháy, chữa cháy, trang thiết bị y tế và các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi.

Phát nước miễn phí cho phụ huynh thí sinh tại các điểm thi

Đồng thời, các tổ tuần tra lưu động được tăng cường hoạt động liên tục nhằm quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, photocopy quanh khu vực thi, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi in sao tài liệu trái phép hoặc lợi dụng công nghệ cao để gian lận.

Cạnh đó, lực lượng công an cơ sở đã đẩy mạnh phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền sâu rộng quy chế thi đến từng phụ huynh và học sinh.

Công tác phân luồng, điều tiết giao thông được Công an tỉnh Bắc Ninh đặc biệt chú trọng, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trong những ngày diễn ra kỳ thi, góp phần tạo điều kiện tốt nhất để các thí sinh thuận lợi đến điểm thi, hoàn thành kỳ thi đạt kết quả cao.

Đề ngữ văn lớp 10 Đà Nẵng bám sát thực tế, thí sinh nói 'dễ thở'

Hơn 42.000 thí sinh tại thành phố Đà Nẵng hoàn thành môn ngữ văn kỳ thi lớp 10. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi vừa sức, bám sát thực tế và tạo cơ hội để học sinh thể hiện chính kiến cá nhân.

