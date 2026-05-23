Đề ngữ văn lớp 10 Đà Nẵng bám sát thực tế, thí sinh nói 'dễ thở'

Hào hứng rời phòng thi

Sáng nay 23.5, hơn 42.000 thí sinh tại thành phố Đà Nẵng hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027. Nhiều thí sinh đánh giá đề thi môn ngữ văn bám sát chương trình học, có tính phân loại và chú trọng khả năng vận dụng, liên hệ thực tế.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh rời phòng thi sau khi hoàn thành môn ngữ văn sáng 23.5 ẢNH: CAM THẢO

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (phường Hải Châu), ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài, nhiều học sinh tranh thủ trao đổi đáp án cùng bạn bè.

Em Mai Văn Võ, học sinh Trường THCS Lê Độ, cho biết khá bất ngờ vì đề thi năm nay "dễ thở" hơn so với dự đoán.

"Cá nhân em thấy đề môn văn năm nay khá vừa sức cho học sinh. Phần đọc hiểu dễ nắm bắt, câu hỏi rõ ràng nên tụi em không bị rối khi làm bài", Võ chia sẻ.

Thí sinh đánh giá đề thi ngữ văn năm nay bám sát chương trình học và có tính thực tế cao ẢNH: CAM THẢO

Phần đọc hiểu sử dụng ngữ liệu từ tác phẩm "Hòn ngọc Minh Châu". Nhiều thí sinh nhận xét văn bản có nội dung thú vị, tuy có yếu tố bất ngờ nhưng vẫn dễ tiếp cận, tạo thuận lợi trong quá trình làm bài.

"Đề năm nay có một chi tiết khá bất ngờ ở phần nghị luận văn học. Ban đầu nội dung chủ yếu nói về con sò nhưng ở cuối lại liên hệ đến người lính nên em phải suy nghĩ thêm để triển khai bài", em Hùng Quốc Bảo, học sinh Trường THCS Lê Độ, cho biết.

Em Hùng Quốc Bảo, học sinh Trường THCS Lê Độ, cười nhẹ nhõm sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên ẢNH: MỸ HIẾU

Theo các thí sinh, đề thi không đánh đố nhưng vẫn đảm bảo tính phân hóa, đặc biệt ở phần nghị luận xã hội với nội dung bàn về cách người trẻ khẳng định bản thân trong cuộc sống hiện nay.

"Đây là phần em thấy áp lực nhất vì vấn đề khá mở, có nhiều hướng phân tích nên phải dành thời gian suy nghĩ và lập ý. Tuy nhiên, nếu học sinh có kỹ năng làm bài thì vẫn có thể triển khai tốt", Mai Văn Võ nói.

Không chỉ riêng Võ, nhiều thí sinh cũng nhận định đề thi năm nay có xu hướng gắn với đời sống thực tế, khuyến khích học sinh bày tỏ chính kiến thay vì học thuộc lòng máy móc.

Em Phạm Quỳnh Minh Hằng, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, cho rằng nội dung nghị luận xã hội khá gần gũi với đời sống giới trẻ hiện nay khi đề cập đến sự tự tin và cách khẳng định bản thân trong cuộc sống.

Theo Minh Hằng, nhiều bạn trẻ vẫn còn tâm lý e ngại, thiếu tự tin trong việc thể hiện quan điểm và năng lực của mình trước mọi người.

"Em nghĩ việc tự tin sẽ giúp mình có thêm cơ hội kết nối với mọi người, dám trải nghiệm và thể hiện năng lực của bản thân. Nếu thiếu sự tự tin thì khả năng giao tiếp và hòa nhập cộng đồng cũng bị hạn chế. Với em, sự tự tin không chỉ cần thiết trong học tập mà còn là lợi thế quan trọng trong công việc và cuộc sống sau này", nữ sinh Minh Hằng bày tỏ.

Trong khi đó, với những học sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT tốp đầu, áp lực cạnh tranh vẫn hiện rõ sau buổi thi đầu tiên. Một số em cho biết bị áp lực thời gian ở phần viết nghị luận, đặc biệt khi phải vừa đảm bảo nội dung vừa hoàn thiện bố cục bài viết.

Đề thi môn ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: CAM THẢO

Đề thi gần gũi với học sinh

Thầy Nguyễn Đình Hòa, giáo viên ngữ văn Trường THPT Trần Phú, nhận định đề thi môn văn năm nay có nội dung gần gũi, phù hợp với học sinh trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng mới có sự đa dạng về điều kiện học tập cũng như đặc điểm vùng miền.

Theo thầy Hòa, phần đọc hiểu sử dụng ngữ liệu là một tác phẩm truyện mang nội dung quen thuộc với lứa tuổi học sinh, có cách kể chuyện nhẹ nhàng nhưng vẫn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa. Hệ thống câu hỏi được xây dựng theo hướng vừa sức, giúp đa số học sinh có thể tiếp cận và làm bài, đồng thời vẫn tạo được sự phân hóa thông qua những yêu cầu về cảm thụ văn học và khả năng sử dụng ngôn ngữ. Đối với phần viết đoạn văn, đề thi yêu cầu phân tích nhân vật người lính cũ với dung lượng gọn, rõ trọng tâm.

Thầy Hòa cho rằng đây không phải dạng đề quá khó vì đoạn trích đã gợi mở khá đầy đủ các đặc điểm của nhân vật để học sinh bám vào triển khai bài viết. Tuy vậy, để đạt điểm cao, thí sinh cần biết kết hợp hài hòa giữa phân tích nội dung, nghệ thuật và thể hiện khả năng diễn đạt mạch lạc, giàu cảm xúc.

Sau môn ngữ văn, nhiều thí sinh cho biết đã phần nào giải tỏa áp lực tâm lý trước khi bước vào môn thi tiếng Anh vào chiều nay (23.5) ẢNH: CAM THẢO

Buổi chiều, các thí sinh tiếp tục thi môn ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng mai (24.5), thí sinh sẽ thi môn toán với thời gian làm bài 120 phút. Riêng sáng 25.5, thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ dự thi môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT tạo thành phố Đà Nẵng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 có 43.567 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn thành phố có 956 học sinh được tuyển thẳng, trong đó 51 em đạt giải ở các kỳ thi cấp quốc gia, 523 học sinh khuyết tật, 379 em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và một học sinh thiểu số ít người.

Tổng chỉ tiêu vào các trường công lập là 38.690 học sinh, 1.215 chỉ tiêu tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Với tỷ lệ này, dự kiến khoảng 91% thí sinh sẽ có cơ hội học tập tại các cơ sở giáo dục công lập.