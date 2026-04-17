Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

24 giờ hôm nay kết thúc đăng ký thi lớp 10

Tuệ Nguyễn
17/04/2026 15:54 GMT+7

Học sinh có thể đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký thi vào lớp 10 đến trước 24 giờ hôm nay 17.4, sau thời hạn này không được thay đổi nguyện vọng.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, học sinh đăng ký trực tuyến thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 bắt đầu từ ngày 10.4 và sẽ kết thúc vào 24 giờ hôm nay ngày 17.4.

Trong thời gian đăng ký, học sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trước thời điểm trên. Sau thời hạn này, các em không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký dù bất kỳ lý do gì.

24 giờ hôm nay kết thúc đăng ký thi lớp 10 - Ảnh 1.

Học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 năm 2025

ẢNH: TUẤN MINH

Năm nay là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng đăng ký trực tuyến thi vào lớp 10 cùng một số điểm mới quan trọng khác như: mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập bất kỳ, không bị giới hạn theo khu vực tuyển sinh như trước đây.

Trong trường hợp không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét lần lượt đến các nguyện vọng sau, với điều kiện điểm thi cao hơn điểm chuẩn của trường đăng ký ở nguyện vọng 1 ít nhất 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và 1 điểm đối với nguyện vọng 3. 

So với các năm trước, mức chênh lệch này đã được giảm 0,5 điểm.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT Hà Nội, sau 5 ngày đăng ký, hệ thống  vận hành ổn định, thông suốt. Học sinh và phụ huynh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Các nhà trường đã chủ động tổ chức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đăng ký kịp thời, góp phần bảo đảm quá trình đăng ký diễn ra thuận lợi.

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các nhà trường tiếp tục tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn học sinh và phụ huynh trong thời gian còn lại của thời gian đăng ký, bảo đảm việc lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực học sinh và điều kiện của gia đình. 

Việc đăng ký dự thi và định hướng học tập tiếp theo cần bảo đảm tính tự nguyện, không ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào.

Liên hệ ngay với nhà trường nếu gặp vướng mắc

Những ngày qua, phụ huynh chia sẻ việc đăng ký trực tuyến vào lớp 10 năm nay giống như "canh chứng khoán" khi hệ thống cho phép phụ huynh, học sinh cập nhật số lượng đăng ký vào các trường theo thời gian thực.

24 giờ hôm nay kết thúc đăng ký thi lớp 10 - Ảnh 2.

Sau 5 ngày đăng ký dự thi, nhiều trường top đầu ghi nhận số học sinh đăng ký

nguyện vọng 1 tăng

NGUỒN: SỞ GD-ĐT HÀ NỘI

Nếu như nhiều học sinh, phụ huynh xác định rõ ràng từng nguyện vọng ngay từ đầu thì cũng không ít phụ huynh tỏ ra dao động khi thấy số lượng đăng ký dự tuyển vào một số trường quá đông, đồng nghĩa với "tỷ lệ chọi" sẽ căng thẳng hơn. 

Không ít trường hợp đã quyết định chuyển nguyện vọng sang một trường có mức điểm chuẩn nhiều năm gần đây tương đương hoặc thấp hơn nhưng khoảng cách xa nhà hơn, đi lại vất vả hơn để tăng cơ hội trúng tuyển.

Tuy nhiên, Sở GD-ĐT Hà Nội khuyến cáo: "Việc tham khảo số liệu đăng ký vào các trường chỉ mang tính hỗ trợ, quyết định lựa chọn nguyện vọng cần dựa trên năng lực thực tế của học sinh, đồng thời cân nhắc điều kiện học tập, môi trường giáo dục và định hướng lâu dài".

Sở này cũng lưu ý, trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh vướng mắc, học sinh và phụ huynh cần liên hệ ngay với nhà trường để được hỗ trợ, xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi trong thời gian đăng ký chính thức.

Tỷ lệ trúng tuyển lớp 10 THPT công lập năm nay khoảng 55%, thấp hơn nhiều năm gần đây (khoảng 62 - 64%). Bên cạnh đó, việc cho phép học sinh đăng ký cả 3 nguyện vọng ở bất cứ trường THPT nào mà không theo khu vực tuyển sinh, dù tăng cơ hội lựa chọn cho học sinh nhưng cũng đã cảnh báo trước được việc một số trường sẽ có số lượng đăng ký tăng mạnh.

Thực tế cho thấy, nhiều trường top đầu năm nay dẫn đầu về số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 như: THPT Yên Hòa, Lê Quý Đôn - Hà Đông, Việt Đức, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Thăng Long, Trần Phú... 

Theo quy định, 3 nguyện vọng vào lớp 10 của mỗi học sinh được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì sẽ không được xét tiếp các nguyện vọng 2 và 3. 

Các nguyện vọng (1, 2, 3) được xét đồng thời, không phải xét xong nguyện vọng 1 mới chuyển sang nguyện vọng 2 và 3.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận