Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình (P.Giảng Võ), nhiều phụ huynh, học sinh đã có mặt từ sớm để thực hiện các thủ tục cần thiết và nghe phổ biến quy chế thi.
Cùng bạn kiểm tra lại giấy tờ trước khi bước vào điểm thi, Phạm Khánh Linh (học sinh Trường THCS Phúc Xá) cho biết, trước kỳ thi quan trọng, em đã chuẩn bị cho mình tâm lý tự tin.
"Suốt thời gian vừa rồi em đã tập trung ôn tập kiến thức cho kỳ thi quan trọng này. Đến sát ngày thi, em để đầu óc nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý thật thoải mái", Linh chia sẻ.
Đặng Duy Minh và Nguyễn Bá Minh (học sinh Trường THCS Thực Nghiệm) gặp nhau tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình. Cùng chung nguyện vọng đỗ vào trường, đôi bạn thân khác lớp chia sẻ: "Chúng em sẽ cố gắng thi thật tốt để tiếp tục đồng hành cùng nhau ở cấp 3".
Buổi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình sáng 29.5 diễn ra nhanh gọn.
Thí sinh bắt đầu vào phòng thi từ 9 giờ 20. Đa phần các em đều có mặt trước khung giờ này. Một số em tới muộn, được nhắc nhở cần đến sớm hơn vào ngày thi chính thức.
Tâm lý lo âu là điều khó tránh khỏi trước giờ làm thủ tục. Trong lúc chờ đợi, nhiều học sinh tranh thủ trao đổi thêm về kỳ thi cùng bạn bè.
Trong buổi sáng nay, các thí sinh được hướng dẫn chi tiết về nội quy, quy chế thi, các giấy tờ bắt buộc phải mang theo trong từng buổi thi, những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, khu vực để đồ cá nhân...
Cạnh đó, các thí sinh cũng được phổ biến về lịch thi, quy định về hiệu lệnh trống, hướng dẫn về sơ đồ phòng thi, cách làm bài thi môn ngoại ngữ, cách ghi thông tin trên phiếu trả lời trắc nghiệm, cách tô số báo danh, cách tô mã đề…
Theo kế hoạch, ngày 30 - 31.5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm học 2026 - 2027. Cụ thể, sáng 30.5, các thí sinh thi ngữ văn trong 120 phút, buổi chiều thi ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 31.5, thí sinh thi môn toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1.6.
Dự kiến từ ngày 19 - 22.6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
