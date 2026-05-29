Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10

Tuấn Minh
Tuấn Minh
29/05/2026 12:19 GMT+7

Sáng 29.5, gần 125.000 học sinh trên địa bàn Hà Nội đã đến các điểm thi làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình (P.Giảng Võ), nhiều phụ huynh, học sinh đã có mặt từ sớm để thực hiện các thủ tục cần thiết và nghe phổ biến quy chế thi.

Cùng bạn kiểm tra lại giấy tờ trước khi bước vào điểm thi, Phạm Khánh Linh (học sinh Trường THCS Phúc Xá) cho biết, trước kỳ thi quan trọng, em đã chuẩn bị cho mình tâm lý tự tin.

Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 1.

Phạm Khánh Linh có mặt cùng bạn từ sớm tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, đợi đến giờ vào làm thủ tục thi vào 10

ẢNH: TUẤN MINH

"Suốt thời gian vừa rồi em đã tập trung ôn tập kiến thức cho kỳ thi quan trọng này. Đến sát ngày thi, em để đầu óc nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý thật thoải mái", Linh chia sẻ.

Đặng Duy Minh và Nguyễn Bá Minh (học sinh Trường THCS Thực Nghiệm) gặp nhau tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình. Cùng chung nguyện vọng đỗ vào trường, đôi bạn thân khác lớp chia sẻ: "Chúng em sẽ cố gắng thi thật tốt để tiếp tục đồng hành cùng nhau ở cấp 3".

Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 2.

Đôi bạn Đặng Duy Minh và Nguyễn Bá Minh dành cho nhau lời chúc trước khi vào làm thủ tục dự thi

ẢNH: TUẤN MINH

Buổi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình sáng 29.5 diễn ra nhanh gọn.

Thí sinh bắt đầu vào phòng thi từ 9 giờ 20. Đa phần các em đều có mặt trước khung giờ này. Một số em tới muộn, được nhắc nhở cần đến sớm hơn vào ngày thi chính thức.

Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 3.

Các thí sinh kiểm tra thông tin tại bảng thông báo trước khi bước vào phòng thi làm thủ tục

ẢNH: TUẤN MINH

Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 4.
Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 5.
Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 6.

Tâm lý lo âu là điều khó tránh khỏi trước giờ làm thủ tục. Trong lúc chờ đợi, nhiều học sinh tranh thủ trao đổi thêm về kỳ thi cùng bạn bè.

ẢNH: TUẤN MINH

Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 7.
Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 8.
Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 9.
Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 10.

Trong buổi sáng nay, các thí sinh được hướng dẫn chi tiết về nội quy, quy chế thi, các giấy tờ bắt buộc phải mang theo trong từng buổi thi, những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, khu vực để đồ cá nhân...

ẢNH: TUẤN MINH

Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 11.
Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 12.
Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 13.

Cạnh đó, các thí sinh cũng được phổ biến về lịch thi, quy định về hiệu lệnh trống, hướng dẫn về sơ đồ phòng thi, cách làm bài thi môn ngoại ngữ, cách ghi thông tin trên phiếu trả lời trắc nghiệm, cách tô số báo danh, cách tô mã đề…

ẢNH: TUẤN MINH

Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi vào lớp 10 - Ảnh 14.

Đến gần 10 giờ, đã có một số phòng kết thúc buổi phổ biến quy chế thi và cho học sinh ra về. Theo chia sẻ của thầy Trần Trọng Nghĩa, điểm trưởng điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, điểm thi này có tổng cộng 30 phòng thi với 720 thí sinh sẽ thực hiện đồng nhất 3 môn thi: toán - ngữ văn - tiếng Anh. Trong sáng 29.5, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất và thực hiện đón thí sinh vào điểm để nhận phòng thi.

ẢNH: TUẤN MINH

Theo kế hoạch, ngày 30 - 31.5, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm học 2026 - 2027. Cụ thể, sáng 30.5, các thí sinh thi ngữ văn trong 120 phút, buổi chiều thi ngoại ngữ trong 60 phút. Sáng 31.5, thí sinh thi môn toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1.6.

Dự kiến từ ngày 19 - 22.6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD-ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Tin liên quan

Sợ áp lực, nhiều học sinh thi năng lực vào đại học từ lớp 11

Sợ áp lực, nhiều học sinh thi năng lực vào đại học từ lớp 11

Từ ngày 29-31.5, thí sinh các tỉnh, thành sẽ dự đợt 3 thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường đại học (ĐH) Sư phạm TP.HCM, cũng là đợt thi cuối trong năm 2026, trong đó có nhiều sĩ tử lớp 11.

Sĩ tử bắt đầu 'vượt vũ môn' vào lớp 10

Ngày tổng kết năm học, câu chuyện xúc động ở sân trường

Khám phá thêm chủ đề

thi vào 10 thi vào 10 Hà Nội THCS hà nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận