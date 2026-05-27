Thi vào lớp 10 ở Hà Nội trước giờ G

Ngày 26.5, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị về công tác coi thi vào lớp 10 năm nay, trong đó hướng dẫn và giải đáp nhiều vấn đề quan trọng.

N HỮNG LƯU Ý LIÊN QUAN QUYỀN LỢI CỦA THÍ SINH

Tại hội nghị, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng (Sở GD-ĐT Hà Nội), nhấn mạnh về những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi cũng như những lưu ý với thí sinh (TS) trước, trong và sau thời gian làm bài thi.

Giáo viên và học sinh lớp 9 Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) trong những ngày ôn tập nước rút chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 diễn ra cuối tuần này ẢNH: N.HÀ

Theo quy chế, nếu TS mang các vật dụng không được phép vào phòng thi, trong đó phổ biến nhất là điện thoại di động, sẽ bị đình chỉ, hủy toàn bộ kết quả của kỳ thi năm nay và không được sử dụng kết quả để xét tuyển vào các trường công lập. Đây là mức xử lý rất nghiêm khắc nhằm bảo đảm tính công bằng của kỳ thi.

"Khi nhận đề thi, TS phải kiểm tra số trang, mã đề, chất lượng in ấn. Chậm nhất 5 phút từ khi tính giờ làm bài, các em phải báo cáo những bất thường trong đề (thiếu trang, rách, hỏng, nhòe, mờ) cho giám thị. Quá thời gian này, TS tự chịu trách nhiệm với đề thi mình đã nhận", ông Bình lưu ý.

Quy định này được nhấn mạnh bởi trong kỳ thi trước đây đã có trường hợp đề thi in mờ, nhòe nhưng TS không phản ánh và hiểu sai nội dung yêu cầu đề thi dẫn tới kết quả bài làm sai so với đề thi và đáp án chính thức.

Đối với phiếu trả lời trắc nghiệm, Sở GD-ĐT lưu ý TS phải tô đúng, tô đủ thông tin số báo danh, mã đề bằng bút chì theo đúng hướng dẫn. Những trường hợp đánh dấu sai quy cách, tô quá mờ hoặc gạch chéo có thể khiến máy chấm không nhận diện được bài làm.

Với môn chuyên, ông Bình nêu điểm mới của năm nay là có thêm môn lịch sử và địa lý cho TS làm trực tiếp vào đề, tương tự môn ngoại ngữ và khoa học tự nhiên (đã áp dụng năm ngoái). Thời gian làm bài môn chuyên là 150 phút.

TS thi nhiều môn chuyên có thể dự thi ở những điểm khác nhau, và khác với nơi thi 3 môn chung. Vì vậy, ông Bình lưu ý các TS và gia đình kiểm tra kỹ phòng thi, điểm thi trên giấy báo.

Đại diện Sở GD-ĐT cũng lưu ý giám thị không được gây ảnh hưởng đến quá trình làm bài của TS. "Ví dụ, nếu giám thị vô tình ký nhầm vào phần phách và giấy thi của TS, thầy cô không được yêu cầu các em đổi giấy mới, vì sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý, thời gian và kết quả làm bài", ông Nghiêm Văn Bình nói và đề nghị trong trường hợp này giám thị lập biên bản bất thường, báo cáo trưởng điểm thi và có thể tổ chức chấm chung bài thi đó sau này, đảm bảo quyền lợi của TS.

Khâu thu bài cũng được quán triệt thực hiện chặt chẽ. Với môn tự luận, TS chỉ được ra khỏi phòng sau khi hết 2/3 thời gian làm bài và phải nộp lại đầy đủ giấy thi, giấy nháp, đề thi. Với môn trắc nghiệm, TS chỉ được rời phòng khi hết giờ làm bài.

Sở GD-ĐT cũng lưu ý sau khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, toàn bộ TS phải dừng bút ngay. Không để xảy ra tình trạng có TS đã nộp bài nhưng TS khác vẫn tiếp tục viết vì dễ phát sinh khiếu nại, phản ánh sau kỳ thi.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, trong bối cảnh thực hiện quy định mới về dạy thêm, học thêm, việc ôn thi mang tính đặc thù của từng trường, từng địa phương với nhiều sáng kiến và cách làm hiệu quả ảnh: N.Hà

Đ Ề THI SẼ RA SAO ?

Trao đổi với Thanh Niên về đề thi lớp 10 năm nay, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở GD-ĐT Hà Nội), cho biết Hà Nội tiếp tục thực hiện theo cấu trúc, định dạng đã công bố từ đầu năm học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nguyên tắc xây dựng đề là kế thừa kết quả của năm trước, đồng thời tiếp tục điều chỉnh để nâng cao chất lượng, bảo đảm tính mở, có độ phân hóa phù hợp và phục vụ tốt mục tiêu tuyển sinh.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, trong bối cảnh thực hiện quy định mới về dạy thêm, học thêm, việc ôn thi mang tính đặc thù của từng trường, từng địa phương với nhiều sáng kiến và cách làm hiệu quả. Sở đóng vai trò lan tỏa các sáng kiến, kinh nghiệm hiệu quả giữa các trường, đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên và lãnh đạo các trường trong quá trình tổ chức ôn tập.

Đánh giá về việc năm nay không còn phân chia khu vực tuyển sinh thì liệu có thay đổi mức độ cạnh tranh vào các trường, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Quang Tuấn cho rằng nhìn chung không biến động lớn. Chỉ một số trường tốp đầu có tỷ lệ chọi cao như THPT Yên Hòa khoảng 1/3,4 hay THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông khoảng 1/3,5; còn lại phần lớn các trường có tỷ lệ khoảng 1/2.

Theo ông Tuấn, việc đăng ký nguyện vọng năm nay không xuất hiện nhiều bất thường. Một số trường chất lượng tốt nhưng các năm trước đăng ký chưa cao thì năm nay đã cải thiện đáng kể.

Gửi lời nhắn tới phụ huynh và học sinh trước kỳ thi, ông Nguyễn Quang Tuấn khuyến nghị phụ huynh giữ tâm lý bình tĩnh, tránh gây áp lực quá lớn cho con em. TS cần lưu ý lịch thi, giữ gìn sức khỏe, chủ động thời gian di chuyển để tránh ảnh hưởng bởi thời tiết và giao thông.

D Ự KIẾN CUỐI THÁNG 6 CÔNG BỐ KẾT QUẢ THI

Về thời gian công bố điểm thi lớp 10, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết ngành giáo dục sẽ cố gắng công bố sớm nhất, dự kiến vào cuối tháng 6. Theo ông Tuấn, sau kỳ thi lớp 10, Hà Nội sẽ ngay lập tức tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, cần ưu tiên nhân lực, cán bộ và giáo viên cho công tác tổ chức kỳ thi này nên không thể hoàn tất các khâu chấm thi lớp 10 và công bố kết quả thi sớm hơn.

Trước thông tin về việc Hà Nội chuẩn bị có kế hoạch thi vào lớp 10 trên máy tính, ông Nguyễn Quang Tuấn cho hay đây mới là hướng nghiên cứu của Sở GD-ĐT trên tinh thần chỉ đạo của TP. Theo ông, để triển khai hình thức thi này cần rất nhiều điều kiện đi kèm như cơ sở vật chất, phần mềm, ngân hàng câu hỏi, thời gian thí điểm và sự chuẩn bị của học sinh. "Bộ GD-ĐT cũng đang chuẩn bị cho lộ trình thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng thời rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai kỳ thi tốt nghiệp THPT để tham mưu cho TP trong thời gian tới", ông Tuấn thông tin.