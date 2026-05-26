Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Hà Nội chỉ đạo khẩn về điều chỉnh lịch dạy và học

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
26/05/2026 09:47 GMT+7

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường điều chỉnh hoạt động giáo dục, không tổ chức hoạt động ngoài trời khi nắng nóng gay gắt.

Sở GD-ĐT đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo dõi diễn biến thời tiết, xây dựng phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế. 

Các trường phân công rõ trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ học sinh; đặc biệt quan tâm nhóm có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, thể trạng yếu hoặc tham gia ôn tập, luyện tập, thi đấu, hoạt động ngoài trời để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Sở cũng yêu cầu điều chỉnh hoạt động giáo dục, không tổ chức hoạt động ngoài trời khi nắng nóng gay gắt. Không tổ chức cho trẻ em, học sinh tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đặc biệt từ 10 giờ đến 16 giờ hằng ngày.

Thủ trưởng cơ sở chủ động quyết định điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học, ôn tập, kiểm tra và các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế; kịp thời thông tin đến cha mẹ học sinh.

Đối với các lớp ôn tập, kiểm tra, cơ sở bố trí phòng học, phòng thi bảo đảm thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ quạt, điều hòa (nếu có); không để học sinh chờ đợi lâu ngoài trời nắng; có phương án phân luồng, đón trả học sinh an toàn.

Sở cũng yêu cầu các trường bảo đảm cơ sở vật chất, nước uống và phòng học thông thoáng. Các cơ sở giáo dục khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, bổ sung quạt điện, điều hòa, quạt thông gió, rèm che nắng, mái che, hệ thống cấp nước, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phòng y tế và phòng nghỉ tạm thời khi cần thiết.

Cảnh báo đợt nắng nóng kỷ lục 42 độ C trong tháng 6


Đối với các trường tổ chức bán trú, cần bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, trái cây, đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường vệ sinh trường lớp, nhà ăn, bếp ăn, khu bán trú, khu vệ sinh, khu vực chứa rác để giữ môi trường học đường sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế phát sinh dịch bệnh trong thời tiết nắng nóng.

Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu tăng cường công tác y tế trường học, theo dõi sức khỏe học sinh trong học tập, sinh hoạt và bán trú để kịp thời phát hiện, xử lý các biểu hiện bất thường như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút hay ngất xỉu. Đồng thời, rà soát đầy đủ thuốc, vật tư y tế thiết yếu, thông tin liên hệ của phụ huynh và cơ sở y tế trên địa bàn để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh trong công tác phòng, chống nắng nóng. Tăng cường phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh các biện pháp phòng say nắng, bảo đảm dinh dưỡng, uống đủ nước, mặc trang phục phù hợp, đội mũ và che nắng khi di chuyển ngoài trời.

Các trường cũng cần thường xuyên nhắc nhở học sinh không vui chơi, chạy nhảy, luyện tập thể thao dưới trời nắng gắt; không tắm, bơi ở ao, hồ, sông, suối hoặc khu vực nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp với gia đình quản lý học sinh ngoài thời gian ở trường, nhất là trong dịp nghỉ hè.

Theo kế hoạch thời gian năm học, muộn nhất ngày 31.5 học sinh toàn thành phố sẽ nghỉ hè. Tuy nhiên, nhiều trường vẫn tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh để phục vụ cho kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT. 

Tin liên quan

Dự báo nắng nóng 42 độ C trong tháng 6

Dự báo nắng nóng 42 độ C trong tháng 6

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong tháng 6 sẽ có 2 - 3 đợt nắng nóng, trong đó miền Trung có nơi nhiệt độ lên tới 41 - 42 độ C.

2 'chảo lửa' ở miền Bắc có nắng nóng khốc liệt nhất cả nước

7 tỉnh nắng nóng 'khốc liệt', báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng gay gắt nghỉ hè hà nội Dạy học Ôn thi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận