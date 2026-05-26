Hà Nội chỉ đạo khẩn về điều chỉnh lịch dạy và học

Sở GD-ĐT đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo dõi diễn biến thời tiết, xây dựng phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế.

Các trường phân công rõ trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ học sinh; đặc biệt quan tâm nhóm có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, thể trạng yếu hoặc tham gia ôn tập, luyện tập, thi đấu, hoạt động ngoài trời để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Sở cũng yêu cầu điều chỉnh hoạt động giáo dục, không tổ chức hoạt động ngoài trời khi nắng nóng gay gắt. Không tổ chức cho trẻ em, học sinh tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đặc biệt từ 10 giờ đến 16 giờ hằng ngày.

Thủ trưởng cơ sở chủ động quyết định điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học, ôn tập, kiểm tra và các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế; kịp thời thông tin đến cha mẹ học sinh.

Đối với các lớp ôn tập, kiểm tra, cơ sở bố trí phòng học, phòng thi bảo đảm thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ quạt, điều hòa (nếu có); không để học sinh chờ đợi lâu ngoài trời nắng; có phương án phân luồng, đón trả học sinh an toàn.

Sở cũng yêu cầu các trường bảo đảm cơ sở vật chất, nước uống và phòng học thông thoáng. Các cơ sở giáo dục khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, bổ sung quạt điện, điều hòa, quạt thông gió, rèm che nắng, mái che, hệ thống cấp nước, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, phòng y tế và phòng nghỉ tạm thời khi cần thiết.



Đối với các trường tổ chức bán trú, cần bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng, tăng cường rau xanh, trái cây, đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường vệ sinh trường lớp, nhà ăn, bếp ăn, khu bán trú, khu vệ sinh, khu vực chứa rác để giữ môi trường học đường sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế phát sinh dịch bệnh trong thời tiết nắng nóng.

Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu tăng cường công tác y tế trường học, theo dõi sức khỏe học sinh trong học tập, sinh hoạt và bán trú để kịp thời phát hiện, xử lý các biểu hiện bất thường như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, chuột rút hay ngất xỉu. Đồng thời, rà soát đầy đủ thuốc, vật tư y tế thiết yếu, thông tin liên hệ của phụ huynh và cơ sở y tế trên địa bàn để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh trong công tác phòng, chống nắng nóng. Tăng cường phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh các biện pháp phòng say nắng, bảo đảm dinh dưỡng, uống đủ nước, mặc trang phục phù hợp, đội mũ và che nắng khi di chuyển ngoài trời.

Các trường cũng cần thường xuyên nhắc nhở học sinh không vui chơi, chạy nhảy, luyện tập thể thao dưới trời nắng gắt; không tắm, bơi ở ao, hồ, sông, suối hoặc khu vực nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp với gia đình quản lý học sinh ngoài thời gian ở trường, nhất là trong dịp nghỉ hè.

Theo kế hoạch thời gian năm học, muộn nhất ngày 31.5 học sinh toàn thành phố sẽ nghỉ hè. Tuy nhiên, nhiều trường vẫn tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh để phục vụ cho kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT.