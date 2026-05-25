2 'chảo lửa' ở miền Bắc có nắng nóng khốc liệt nhất cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 25.5 có 14 tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung ghi nhận xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 39 độ C tại 48 trạm khí tượng.

Hà Nội hôm nay có nắng nóng 40,7 độ C, chỉ đứng sau Vĩnh Yên (Phú Thọ) là 40,8 độ C ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong số này có 17 trạm đo ghi nhận nhiệt độ nắng nóng trên 40 độ C, riêng Phú Thọ có tới 5 điểm ghi nhận nhiệt độ nắng nóng ở mức này. Đặc biệt, nhiệt độ tại Vĩnh Yên trong ngày 25.5 là 40,8 độ C, cao nhất toàn quốc.

Hà Nội có 4 trạm đo có nhiệt độ từ 40 độ C trở lên. Trong đó, Láng là khu vực có nhiệt độ nắng nóng cao nhất thủ đô trong ngày 25.5 là 40,7 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai 26.5 và ngày 27.5, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP.Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ nắng nóng cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các nơi khác ở miền Bắc (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo nắng nóng kéo dài đến bao giờ?

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt nắng nóng hiện tại là đợt nắng nóng thứ 2 trong tháng 5. Đây cũng là đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trong đó, thời gian nền nhiệt độ cao trong ngày kéo dài từ 8 - 9 giờ sáng đến 19 giờ đã tạo cảm giác hầm hập và ngột ngạt.

Ngoài ra, đợt nắng nóng còn chịu tác động của gió phơn (gió Lào) khiến không khí khô nóng, bức xạ nhiệt mạnh; cường độ của đợt nóng này dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng diễn ra từ ngày 13 - 16.5 và đây là 1 trong 3 đợt nóng gắt nhất xảy ra vào tháng 5, tính từ năm 2021 trở lại đây.

Không đỡ nổi cơn mưa chiều, người dân TP.HCM hết chạy mưa đến trốn mưa

Cũng theo ông Hưởng, đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khoảng ngày 27.5. Dự báo từ sau ngày này, miền Bắc xuất hiện mưa và nắng nóng giảm dần.

Còn ở miền Trung, từ nay đến ngày 28.5, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C. Dự báo từ ngày 29.5, nắng nóng miền Trung có xu hướng giảm dần.