Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

2 'chảo lửa' ở miền Bắc có nắng nóng khốc liệt nhất cả nước

Phan Hậu
Phan Hậu
25/05/2026 21:36 GMT+7

14 tỉnh ghi nhận có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt trong ngày 25.5, riêng miền Bắc xuất hiện 2 'chảo lửa' nóng nhất cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 25.5 có 14 tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung ghi nhận xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 39 độ C tại 48 trạm khí tượng.

'Chảo lửa' Phú Thọ, Hà Nội nắng nóng nhất cả nước - Ảnh 1.

Hà Nội hôm nay có nắng nóng 40,7 độ C, chỉ đứng sau Vĩnh Yên (Phú Thọ) là 40,8 độ C

ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong số này có 17 trạm đo ghi nhận nhiệt độ nắng nóng trên 40 độ C, riêng Phú Thọ có tới 5 điểm ghi nhận nhiệt độ nắng nóng ở mức này. Đặc biệt, nhiệt độ tại Vĩnh Yên trong ngày 25.5 là 40,8 độ C, cao nhất toàn quốc. 

Hà Nội có 4 trạm đo có nhiệt độ từ 40 độ C trở lên. Trong đó, Láng là khu vực có nhiệt độ nắng nóng cao nhất thủ đô trong ngày 25.5 là 40,7 độ C.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai 26.5 và ngày 27.5, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP.Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ nắng nóng cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Các nơi khác ở miền Bắc (trừ Điện Biên và Lai Châu), TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo nắng nóng kéo dài đến bao giờ?

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt nắng nóng hiện tại là đợt nắng nóng thứ 2 trong tháng 5. Đây cũng là đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.  Trong đó, thời gian nền nhiệt độ cao trong ngày kéo dài từ 8 - 9 giờ sáng đến 19 giờ đã tạo cảm giác hầm hập và ngột ngạt. 

Ngoài ra, đợt nắng nóng còn chịu tác động của gió phơn (gió Lào) khiến không khí khô nóng, bức xạ nhiệt mạnh; cường độ của đợt nóng này dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng diễn ra từ ngày 13 - 16.5 và đây là 1 trong 3 đợt nóng gắt nhất xảy ra vào tháng 5, tính từ năm 2021 trở lại đây.

Không đỡ nổi cơn mưa chiều, người dân TP.HCM hết chạy mưa đến trốn mưa

Cũng theo ông Hưởng, đợt nắng nóng diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khoảng ngày 27.5. Dự báo từ sau ngày này, miền Bắc xuất hiện mưa và nắng nóng giảm dần.

Còn ở miền Trung, từ nay đến ngày 28.5, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. 

Khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C. Dự báo từ ngày 29.5, nắng nóng miền Trung có xu hướng giảm dần.

Tin liên quan

7 tỉnh nắng nóng 'khốc liệt', báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

7 tỉnh nắng nóng 'khốc liệt', báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

22 trạm khí tượng tại 6 tỉnh, thành phố có nhiệt độ nắng nóng trên 38 độ C. 7 tỉnh miền Trung có nắng nóng khốc liệt, dự báo nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C, nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Khám phá thêm chủ đề

nắng nóng dự báo thời tiết dự báo thời tiết nắng nóng nắng nóng miền bắc đợt nắng nóng miền bắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận