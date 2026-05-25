Nắng nóng 'khốc liệt' đẩy tiêu thụ điện miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục mới

Theo Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), đợt nắng nóng miền Bắc, miền Trung đang gây áp lực lớn cho hệ thống điện quốc gia. Trong đó, miền Bắc liên tục ghi nhận các kỷ lục mới về tiêu thụ điện.

Cụ thể, trong ngày chủ nhật 24.5, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 48.729 MW (vào thời điểm 21 giờ 50 phút), sản lượng tiêu thụ đạt 1,044 tỉ kWh.

Cũng theo NSMO, thông thường nhu cầu tiêu thụ điện vào ngày chủ nhật sẽ giảm bằng khoảng 80 - 85% so với ngày làm việc bình thường.

Tuy nhiên, ngày 24.5, công suất cực đại của miền Bắc đã tăng lên mức 26.595 MW (ghi nhận lúc 22 giờ giờ 15 phút). Con số này không chỉ vượt qua mức tiêu thụ của các ngày làm việc mà còn chính thức xác lập kỷ lục mới trong năm 2026, cao hơn 176 MW so với ngày 15.5.

Thông tin về tình hình vận hành hệ thống điện đến 17 giờ ngày 25.5, công suất phụ tải toàn quốc vào cao điểm chiều (lúc 13 giờ 40 phút) đạt 55.196 MW.

Trong đó, công suất tại miền Bắc thiết lập kỷ lục mới ở mức 27.955 MW, tăng 5,8% so với ngày 15.5. Công suất tại miền Trung, miền Nam lần lượt ghi nhận ở 5.380 MW và 22.109 MW. Điện áp các nút trên hệ thống và mức mang tải các thiết bị trong giới hạn vận hành cho phép.

NSMO dự báo vào cao điểm 22 giờ tối 25.5, phụ tải hệ thống điện quốc gia và miền Bắc đạt lần lượt 53.600 MW và 29.300 MW. Do tác động của đợt nắng nóng gay gắt, phụ tải miền Bắc tiếp tục đà tăng mạnh, cao hơn khoảng 1.300 MW (tương đương 4,8%) so với cao điểm chiều cùng ngày, đánh dấu mức kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026, vượt kỷ lục vận hành miền Bắc năm 2025 (kỷ lục ngày 4.8.2025 tại miền Bắc là 28,187 MW).

Đợt nắng nóng miền Bắc khi nào kết thúc?

Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI) ghi nhận, từ ngày 20.5 đến hết ngày 24.5, sản lượng điện trên toàn địa bàn Hà Nội đạt hơn 509 triệu kWh, tăng 21,62% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt hơn 419 triệu kWh). Trong đó, mức đỉnh ghi nhận vào ngày 24.5 đạt xấp xỉ 109,9 triệu kWh, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Đáng chú ý, ngày 23 - 24.5 là thời điểm cuối tuần, nhiều hoạt động sản xuất, văn phòng và cơ quan hành chính giảm tải hơn ngày thường. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ điện đạt gần 110 triệu kWh/ngày, cho thấy nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt, làm mát, dịch vụ và thương mại trong điều kiện nắng nóng đang tăng rất mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật đến 13 giờ ngày 25.5, Hà Nội là địa phương có nhiệt độ nắng nóng cao nhất cả nước. Cụ thể, tại trạm Láng (Hà Nội) là 39,7 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết các tỉnh miền Bắc còn nắng nóng đến hết ngày 27.5. Sau đó, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh cường độ yếu, miền Bắc sẽ có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng.