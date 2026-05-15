Nắng nóng, tiêu thụ điện toàn quốc lập kỷ lục mới vọt trên 1,1 tỉ kWh

Cụ thể, công suất cực đại (Pmax) hệ thống điện quốc gia đạt 52,487 MW lúc 16 giờ 10 phút ngày 13.5, xác lập kỷ lục mới của năm nay và bằng 95,5% so với kỷ lục của năm 2025. Trong đó, Pmax miền Bắc đạt 24,893 MW; miền Nam đạt 23,261 MW - xác lập kỷ lục mới của năm 2026 - bằng 104,6% so với kỷ lục của năm ngoái.

Đặc biệt, sản lượng điện toàn quốc đạt 1,103 triệu kWh, xác lập kỷ lục mới của năm 2026, bằng 99,2% so với kỷ lục của năm 2025. Theo NSMO, sản lượng điện tiêu thụ của 3 miền Bắc, Trung, Nam lần lượt là 510 triệu kWh, 107 triệu kWh và 486 triệu kWh, chiếm tỷ trọng lần lượt 46,2%, 9,7% và 44,1% so với hệ thống điện quốc gia.

Đáng lưu ý, miền Trung và miền Nam, xác lập kỷ lục mới của năm nay tương ứng bằng 93,1% và 106,9% so với kỷ lục của năm 2025.

Về cơ cấu nguồn điện phát trong ngày, Hệ thống điện quốc gia ghi nhận nhiệt điện than được huy động cao nhất với 588,6 triệu kWh (chiếm 53,4%), thủy điện là 286,7 triệu kWh (26%). Nguồn điện từ tua bin khí là 90,2 triệu kWh (8,2%), trong đó, sản lượng tiêu thụ khí Đông Nam bộ đạt 10 triệu m3 - tối đa theo khả năng cấp khí của hệ thống, khí Tây Nam bộ đạt 3,6 triệu m3 và khí LNG đạt 3,25 triệu m3.

Ngoài ra, hệ thống cũng ghi nhận các nguồn điện khác được huy động gồm điện sinh khối: 4,7 triệu kWh (0,4%), điện gió: 20,2 triệu kWh (1,8%), điện mặt trời: 53,4 triệu kWh (4,8%). Điện mặt trời mái nhà (ước tính): 43,9 triệu kWh (4%) và các nguồn khác: 15,3 triệu kWh (1,4%).

Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày 30.4 và 1.5, NSMO đã dự báo sản lượng điện tiêu thụ sẽ tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ. Các dữ liệu cho thấy đúng nhận định của NSMO rằng, các mốc kỷ lục vận hành đã được thiết lập ngay những ngày sau kỳ nghỉ.

Tuy tiêu thụ điện tăng mạnh, song theo NSMO, Hệ thống điện quốc gia được vận hành an toàn, ổn định, các nguồn điện được huy động tối ưu, đảm bảo cung ứng điện liên tục, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong bối cảnh nắng nóng diện rộng trên cả nước. Đặc biệt, điện áp trên hệ thống điện và mức mang tải các thiết bị trong giới hạn vận hành cho phép.

Theo dự báo, từ ngày 25 - 30.5 tới, xác suất cao sẽ xảy ra một đợt nắng nóng gay gắt ở khu vực Hà Nội, đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ với nền nhiệt trên 37⁰C.

Thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, cũng như để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện, NSMO khuyến nghị người dân hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm nay, trước mắt trong các ngày nắng nóng sắp tới.