Nắng nóng kéo dài, tiêu thụ điện TP.HCM lập kỷ lục mới

Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), ngày 8.5, tổng lượng điện tiêu thụ của TP.HCM đạt xấp xỉ 191,5 triệu kWh, vượt qua các mốc cao nhất trước đó là xấp xỉ 191 triệu kWh.

Đến ngày 12.5, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố tiếp tục tăng vọt, đạt 195,09 triệu kWh, cao hơn 9,1% sản lượng ngày cao nhất năm 2025 là 178,8 triệu kWh vào ngày 5.8.2025.

EVNHCMC thông tin, tiêu thụ điện trong tuần từ ngày 4 - 10.5 của toàn thành phố đạt 1,282 tỉ kWh, cao nhất tính từ đầu năm. Dự báo tuần này, tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao, đạt 1,3 tỉ kWh, cao hơn 1,78% so với sản lượng tiêu thụ của tuần vừa qua.

NGUỒN: EVNHCMC

Trong khi đó, cơ quan dự báo thời tiết cho biết, từ nay đến cuối tháng 5 sẽ có mưa, nhiệt độ sẽ giảm nhưng không nhiều và vẫn có những đợt nắng nóng, oi bức. Mặt khác, mưa đầu mùa thường kèm giông lốc, dẫn đến nhiều rủi ro về sự cố đối với lưới điện như cây đổ, tôn bay…

NGUỒN: EVNHCMC

Trong bối cảnh đó, EVNHCMC đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, khẩn trương xử lý sự cố (nếu xảy ra). Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp ngắn hạn và trung hạn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cung cấp điện, ưu tiên các khách hàng quan trọng như bệnh viện, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp, các trường học, nhất là trong giai đoạn tổ chức các kỳ thi chuyển cấp, đại học.

EVNHCMC đề nghị khách hàng và người sử dụng điện tiếp tục quan tâm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của thành phố.