Vì sao lỗ lũy tiến của EVN giảm từ 45.792 tỉ đồng xuống còn 5.611 tỉ đồng?

Trong khi báo cáo của Bộ Công thương cập nhật đến hết năm 2024 là lỗ lũy kế đến 44.792 tỉ đồng, cao gần gấp 8 lần so với mức lỗ Tập đoàn cập nhật sau đó một năm, hết năm 2025.

Cụ thể, trong văn bản gửi Bộ Công thương ngày 14.5, EVN cho biết, vừa qua, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp đã đăng tải nội dung Hồ sơ thẩm định dự án sửa đổi luật Điện lực, trong đó có dự thảo tờ trình của Bộ Công thương về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực số 61/2024/QH15. Nội dung tại trang 12 dự thảo tờ trình nêu: "Đến hết năm 2024, do hoạt động kinh doanh của EVN có lãi nên số lỗ lũy kế của Công ty mẹ - EVN còn khoảng 44.792 tỉ đồng".

Để đảm bảo thông tin, số liệu được cập nhật kịp thời tới dư luận nói chung và các cấp có thẩm quyền nói riêng, EVN báo cáo Bộ Công thương về thông tin và số liệu tài chính của EVN cập nhật đến hết năm 2025. Cụ thể như sau: "Trong các năm 2024 và 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN được cải thiện đáng kể, đến hết năm 2025 số lỗ lũy kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỉ đồng".

Như vậy, khoản lỗ lũy kế của EVN, nếu được phân bổ bù vào giá điện theo đề xuất của Bộ Công thương, chỉ hơn 5.600 tỉ đồng, không phải con số 44.792 tỉ đồng theo báo cáo chưa cập nhật hết 2025 của Bộ Công thương.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN được cải thiện đáng kể, đến hết năm 2025 số lỗ lũy kế của Công ty mẹ - EVN chỉ còn khoảng 5.611 tỉ đồng ẢNH: Đ.N.T

Trước đó, trong dự thảo tờ trình, Bộ Công thương cho biết thời gian qua vẫn còn một số khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân, dẫn đến hoạt động kinh doanh của EVN bị lỗ trong giai đoạn 2022-2023.

Để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước, giá điện năm 2022 được giữ nguyên không điều chỉnh tăng trong khi các thông số đầu vào như giá nhiên liệu (giá than nhập khẩu, giá khí) tăng mạnh do xung đột Nga - Ukraine.

Đáng nói, giá điện năm 2023 mặc dù được điều chỉnh nhưng ở mức khá thận trọng do có xem xét đến tình hình kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Vì vậy, mức điều chỉnh thực tế năm 2023 vẫn thấp hơn nhiều so với tính toán, dẫn đến đến hết 2024, vẫn chưa thu hồi đầy đủ chi phí phát sinh.