Dự báo nắng nóng 42 độ C trong tháng 6

Dự báo thời tiết hôm nay 26.5, miền Bắc, miền Trung tiếp tục có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt ẢNH: TUẤN MINH

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong hôm nay 26.5 và ngày mai 27.5, miền Bắc, miền Trung vẫn có nắng nóng gay gắt, nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Các tỉnh đồng bằng miền Bắc, tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 - 45%. Dự báo thời gian nóng nhất từ 9 giờ đến 19 giờ.

Các nơi khác ở miền Bắc (trừ Điện Biên và Lai Châu) và khu vực từ TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 - 50%. Dự báo thời gian nóng nhất từ 9 giờ đến 18 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 - 4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khuyến cáo trong những ngày cảnh báo có nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt, người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong khung giờ từ 11 - 16 giờ.

Để đảm bảo sức khoẻ, người dân chủ động bổ sung đủ nước, không đợi khát mới uống; sử dụng đồ dùng che chắn tránh nắng khi ra ngoài và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa ngoài trời và phòng điều hòa.

Người làm việc ngoài trời cần bố trí thời gian hợp lý, tăng thời gian nghỉ giữa ca, đồng thời theo dõi các biểu hiện như mệt lả, chóng mặt, đau đầu để xử lý kịp thời nguy cơ say nắng, sốc nhiệt. Các gia đình cần đặc biệt quan tâm đến trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền vì đây là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các đợt nắng nóng kéo dài.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng, El Nino mới xuất hiện và chưa có tác động đến thời tiết nước ta, nguyên nhân của đợt nóng này là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng và gió phơn.

Do tác động của El Nino, từ nay đến tháng 8, nền nhiệt cả nước sẽ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,0 độ C, nghĩa là nhiệt độ mùa hè sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, số ngày nắng nóng và số đợt nắng nóng cũng nhiều hơn năm 2025, nhiều hơn so với mức trung bình nhiều năm.

"Dự báo thời tiết tháng 6, chúng tôi nhận định có thể xuất hiện 2 - 3 đợt nắng nóng, có khả năng nhiệt độ lên tới 37 - 39 độ C, đặc biệt một số nơi ở vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến TP.Huế lên tới 41 - 42 độ C", ông Hưởng nói.