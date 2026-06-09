Thi tốt nghiệp THPT 2026: Quy định thí sinh cần lưu ý trong phòng thi

Những vật dụng không được phép mang vào phòng thi

Ngày 8.6, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với gần 500 điểm cầu trực tuyến tại 126 xã, phường và các trường được bố trí làm điểm thi. TP.Hà Nội có hơn 129.000 thí sinh (TS), chiếm 1/10 tổng số TS cả nước. Với quy mô tăng hơn 5.000 TS so với năm trước, công tác bảo đảm an ninh, an toàn ở tất cả các khâu, đặc biệt là bảo mật đề thi được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Học sinh lớp 12 tham gia buổi thi thử kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng (Sở GD-ĐT Hà Nội), yêu cầu: trước mỗi buổi thi, điểm thi phải tổ chức thu các thiết bị thu, phát thông tin của cán bộ làm nhiệm vụ theo quy định. Để hạn chế tối đa các vi phạm quy chế thi, các điểm thi phải bố trí khu vực riêng để TS gửi đồ dùng cá nhân trước khi vào phòng thi. TS được khuyến cáo không mang theo đồ đạc cồng kềnh, vật dụng có giá trị và đặc biệt phải để điện thoại di động tại khu vực quy định.

Trước khi phát đề, giám thị cần nhắc TS kiểm tra lại tư trang, không mang điện thoại hoặc thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Điều này nhằm loại bỏ hoàn toàn tình huống TS vô tình mang vật dụng không được phép vào phòng thi.

Các điểm thi cũng được yêu cầu rà soát kỹ lưỡng mọi khu vực trong phạm vi điểm thi, đặc biệt là nhà vệ sinh, nhằm phát hiện và ngăn ngừa các hình thức gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Trong trường hợp phát hiện TS sử dụng thiết bị thu, phát thông tin để gian lận, điểm thi phải phối hợp với lực lượng công an kiểm tra, lập biên bản, niêm phong tang vật và bài thi theo đúng quy định.

"TS vi phạm sẽ bị đình chỉ thi và được đưa đến khu vực chờ hoặc phòng thi dự phòng cho đến khi hết thời gian làm bài của buổi thi. Tuyệt đối không để TS bị đình chỉ rời khỏi điểm thi trước khi hết thời gian làm bài nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật cho kỳ thi", ông Nghiêm Văn Bình nhấn mạnh.

Thí sinh có 5 phút phản ánh về đề thi

Ông Nghiêm Văn Bình cũng nêu rõ yêu cầu về đề thi, ngay từ đầu buổi thi thứ nhất, tất cả các túi đề thi còn nguyên niêm phong và phải được cho TS chứng kiến nhằm tăng tính công khai, minh bạch và giảm bớt các thao tác phát sinh giữa hai ca thi của bài thi tự chọn. Các giám thị thực hiện phát đề theo đúng quy trình, đúng vị trí TS trong phòng thi, bảo đảm không xảy ra sai sót trong quá trình phát đề.

Lên phương án đối phó lũ lụt, giao thông chia cắt… Ghi nhận cho thấy các tỉnh miền núi phía bắc như Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu đều đã chuẩn bị mọi phương án cho kỳ thi. Khó khăn lớn nhất với các địa phương này là thời điểm tổ chức kỳ thi diễn ra trong mùa mưa bão, có thể ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi, nhất là việc đi lại, vận chuyển đề thi, bài thi và di chuyển của TS, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi có địa hình chia cắt, giao thông khó khăn. Chính vì vậy, các hội đồng thi đều có phương án như bố trí điểm thi dự phòng, hỗ trợ việc ăn ở, đưa đón TS, cán bộ làm nhiệm vụ coi thi… Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại tỉnh Cao Bằng mới đây, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý cần rà soát toàn bộ phương án tổ chức kỳ thi theo từng điểm thi, từng tuyến đường, từng tình huống thời tiết cực đoan. Có phương án dự phòng về vận chuyển đề thi, bài thi, đi lại của TS, cán bộ coi thi, kể cả vấn đề điện nước, y tế, an ninh và thông tin liên lạc. "Tất cả phải có dự báo, có kịch bản, có phương án xử lý rất cụ thể", Phó thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu địa phương cần giao trách nhiệm cho từng xã, từng phường, huy động lực lượng vũ trang, đoàn thể… hỗ trợ TS đi lại. Không được để TS bỏ thi vì điều kiện đi lại khó khăn.

Ông Bình nhấn mạnh ngay sau khi phát đề, giám thị phải nhắc TS kiểm tra tình trạng đề thi và yêu cầu báo ngay các bất thường trong vòng 5 phút kể từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài. Sau khoảng thời gian này, TS hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình trạng đề thi của mình.

Việc thu bài thi phải bảo đảm đủ số bài thi, đủ số tờ giấy thi, đầy đủ chữ ký giám thị và khớp đúng với thông tin trên phiếu thu bài. Đối với bài thi tự chọn, đề thi và giấy nháp của TS ở ca thi thứ nhất phải được niêm phong, bảo quản tại phòng thi cho đến khi kết thúc toàn bộ buổi thi.

Ông Nghiêm Văn Bình lưu ý khi phát sinh các tình huống bất thường, đặc biệt là những tình huống liên quan trực tiếp đến quyền lợi của TS, giám thị không tự ý xử lý mà phải báo cáo ngay với trưởng điểm thi thông qua giám sát phòng thi để xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Một giám thị không được coi thi quá một lần tại cùng một phòng thi nhằm bảo đảm tính khách quan. Trong quá trình coi thi, giám thị không đứng gần TS, không được có bất kỳ hành vi nào có thể bị hiểu là hỗ trợ TS làm bài. Mọi câu hỏi của TS chỉ được trả lời công khai trước toàn bộ phòng thi và trong phạm vi quy chế cho phép.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ chính thức diễn ra ngày 10-12.6 ảnh: Đào Ngọc Thạch

Không để "vướng vòng lao lý" vì làm lộ đề thi

Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Hà Nội, cho biết tại kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 vừa qua vẫn xảy ra trường hợp TS dùng điện thoại thông minh chụp đề thi và gửi lên các hệ thống nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giải bài. Tuy nhiên, phải sau khoảng 15 phút giám thị mới phát hiện được hành vi vi phạm.

Ông Tuấn nhấn mạnh: "Đề thi tốt nghiệp THPT thuộc danh mục bí mật của nhà nước mức độ "tối mật", do đó giám thị cần xác định rõ trách nhiệm, tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc", ông Tuấn nói, đồng thời nhắc lại năm 2025, có 3 TS bị khởi tố vì liên quan đến việc sử dụng điện thoại để chụp đề thi gửi ra bên ngoài.

Ông Tuấn cũng cảnh báo về mức độ tinh vi của các hình thức gian lận bằng công nghệ cao, đối tượng dự thi tốt nghiệp THPT cũng sử dụng công nghệ tốt hơn, TS gồm nhiều thành phần khác nhau vì có khá đông TS tự do... Hiện nay, nhiều phần mềm và hệ thống có thể tự động giải bài từ ảnh đề thi được tải lên mà không cần người dùng nhập nội dung bằng văn bản.

Đại diện ngành công an TP cũng chỉ ra một số dấu hiệu bất thường mà giám thị cần quan tâm, bởi có thể đó là những TS sử dụng thiết bị công nghệ cao. Ví dụ như liên tục cúi xuống, hay sờ tay lên mặt, sờ tay lên tai, liên tục di chuyển tờ đề thi (vì khi đó TS có thể đang tìm cách chụp ảnh đề thi bằng camera giấu kín), mặc trang phục bất thường...

Ông Tuấn lưu ý các điểm thi, khi phát hiện TS sử dụng thiết bị công nghệ cần tịch thu và niêm phong nguyên trạng, không tự ý tắt mở máy, để phục vụ cho công tác điều tra, hậu kiểm. TS vi phạm trong phòng thi nhưng có thể còn liên quan đến những người khác trong việc hỗ trợ giải đề từ bên ngoài.

Còn Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền thì lưu ý: Giám thị cũng phải đặc biệt cẩn trọng trong khâu mở túi đề thi, kiểm tra chính xác môn thi trước khi phát cho TS. "Đây là những thao tác nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc bảo đảm an toàn và bảo mật đề thi", ông Hiền nói.

Ông Hiền cũng nhấn mạnh trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiều thay đổi về nhân sự, công tác quản lý càng phải được siết chặt. Các địa phương, nhà trường cần rà soát kỹ nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi, bảo đảm không có khoảng trống trách nhiệm và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý ở bất kỳ khâu nào.