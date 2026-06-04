Thanh Hóa: Cho thôi việc giáo viên tiếng Anh làm lộ đề thi học kỳ

Ngày 4.6, thông tin từ UBND xã Sao Vàng cho biết, đơn vị này vừa có kết quả xác minh đơn tố cáo của phụ huynh, về việc thầy giáo Nguyễn Hữu Thanh có hành vi làm lộ đề thi.

Kết quả xác minh xác định ông Thanh đã làm lộ đề thi học kỳ 2 môn tiếng Anh khi kỳ thi chưa diễn ra.

Trường THCS Thọ Lâm ẢNH: CTV

Cụ thể, sau khi cô giáo Trịnh Thị Nhẫn, Tổ trưởng tổ Khoa học - xã hội Trường THCS Thọ Lâm nhận được đề thi môn tiếng Anh và một số môn học khác phục vụ thi học kỳ 2, đã chia sẻ đề lên nhóm Zalo của tổ, trong nhóm có thầy giáo Nguyễn Hữu Thanh. Mục đích gửi đề thi vào nhóm Zalo là để các giáo viên kiểm tra, rà soát đề trước khi in đề.

Thấy đề môn tiếng Anh, thầy giáo Nguyễn Hữu Thanh đã tải về. Ngày 2.5, ông Thanh đem đề cho các học sinh lớp học thêm (là các học sinh Trường THCS Thọ Lâm) do người này trực tiếp dạy tại Trung tâm dạy tiếng Anh.

Đến ngày 5.5, kỳ thi học kỳ 2 diễn ra và đề thi môn tiếng Anh chính là đề mà thầy giáo Nguyễn Hữu Thanh cho học sinh ở lớp học thêm xem trước đó.

Căn cứ kết quả xác minh và theo quy định của pháp luật, Hội đồng kỷ luật Trường THCS Thọ Lâm đã xử lý kỷ luật thầy giáo Nguyễn Hữu Thanh bằng hình thức chấm dứt hợp đồng dạy học, kể từ ngày 19.5.

Về kết quả môn thi tiếng Anh học kỳ 2, do sau khi thi xong mới phát hiện việc lộ đề, nên Trường THCS Thọ Lâm đã tổ chức thi lại bằng đề phụ.

Đối với cô giáo Trịnh Thị Nhẫn, Tổ trưởng Tổ khoa học - xã hội, Tổ xác minh của UBND xã Sao Vàng xác định người này đã không tuân thủ nguyên tắc bảo mật đề thi (chia sẻ đề thi qua mạng xã hội cho nhiều người khác biết trước khi thi); không tuân thủ quy chế chuyên môn của nhà trường, nên Hội đồng kỷ luật quyết định kỷ luật bằng hình thức miễn nhiệm chức vụ tổ trưởng, không xét danh hiệu thi đua năm học 2025 - 2026.