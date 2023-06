Làm lộ đề thi bị xử phạt thế nào?

Khu vực soạn thảo, in sao đề thi phải an toàn, kín đáo

Việc lộ đề thi lớp 10 tại Kon Tum khiến dư luận tò mò, việc ra đề thi lớp 10 tại các tỉnh được thực hiện ra sao.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, quy trình ra đề thi lớp 10 tại TP.HCM được áp dụng theo quy trình ra đề thi tốt nghiệp THPT với 3 khâu được thực hiện rất nghiêm ngặt.

Cụ thể, văn bản hướng dẫn về tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD-ĐT TP.HCM năm nay, quy định khâu đầu tiên là soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; hướng dẫn chấm thi.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại Kon Tum Đ.N

Khâu thứ 2 là phản biện đề thi. Cụ thể, theo phân công của trưởng ban ban soạn thảo đề thi, người phản biện đề thi có trách nhiệm đọc, giải đề thi và đánh giá đề thi theo các yêu cầu quy định và để xuất phương án chỉnh lý, sửa chữa. Ý kiến đánh giá của người phản biện đề thi được báo cáo trưởng ban soạn thảo đề thi, làm căn cứ để tham khảo trong quá trình duyệt để.

Ở khâu cuối cùng, trên cơ sở ý kiến của các cán bộ phản biện đề thi, tất cả các thành viên của tổ ra đề cùng tinh chỉnh, hoàn thiện đề thi, ký tên và trình trưởng ban soạn thảo đề thi phê duyệt. Sau đó, tổ trưởng ra đề thi ký tên và trình trưởng ban soạn thảo đề thi duyệt để tổ chức in sao.

Về khu vực soạn thảo, in sao đề thi, sở quy định phải là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc. Nơi này cũng phải có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Trong khu vực in sao đề thi không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ 1 điện thoại cố định có chức năng ghi âm và có loa ngoài đặt tại vòng 2 được công an kiểm soát liên tục 24 giờ/ngày. Mọi cuộc liên lạc đều phải ghi âm, bật loa ngoài để nghe công khai, đồng thời phải ghi nhật ký có chữ ký của người trực tiếp liên lạc và có sự chứng kiến, xác nhận của công an và người làm nhiệm vụ giám sát tại khu vực này.

Các thành viên tham gia soạn thảo, in sao đề thi phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi. Người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực này.

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT cũng quy định quá trình xây dựng đề thi các môn gồm 3 khâu: soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án (riêng với môn thi tự luận có thêm hướng dẫn chấm thi); phản biện đề thi và hoàn thiện đề thi.

Quy trình ra đề, in sao và vận chuyển, bảo quản đề thi cũng vô cùng nghiêm ngặt như danh sách những người tham gia làm đề thi phải được giữ bí mật trước, trong và sau kỳ thi.các thành viên tham gia làm đề thi đều phải cách ly triệt để với bên ngoài. Các túi đề thi phải được bảo quản trong hòm, tủ hoặc két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày. Khu vực bảo quản đề thi có công an trực, bảo vệ liên tục, có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động liên tục 24 giờ/ngày...

Đề thi nào thuộc bí mật nhà nước?

Ngày 19.5 vừa qua, Thủ tướng chính phủ vừa ký Quyết định ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo với 2 cấp độ tối mật và mật.

Trong đó, đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai thuộc bí mật Nhà nước độ tối mật.

Đề thi tốt nghiệp THPT thuộc bí mật nhà nước độ tối mật Đ.N.T

Như vậy, đề thi lớp 10 không nằm trong danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Nghị định 144 năm 20121 của Chính Phủ cũng đã quy định về xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm về bảo vệ bí mật nhà nước. Theo đó, phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với những hành vi làm lộ bí mật nhà nước, làm mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet, mạng máy tính và mạng viễn thông không đúng quy định pháp luật; truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông không đúng quy định của pháp luật.

Đối với tội vô ý làm lộ bí mật nhà nước, tội làm mất vật, tài liệu bí mật nhà nước, Bộ luật hình sự quy định rõ khi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu bí mật thuộc độ tối mật thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

Với tính huống làm lộ đề thi lớp 10, ông Hồ Tấn Minh cho biết nếu có một cá nhân vi phạm, sau khi thanh tra vào cuộc điều tra thì tùy vào sai phạm đến mức độ nào sẽ xử lý theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.