Thi tốt nghiệp THPT: Bảo mật, an toàn in sao đề thi

L O NGẠI TÂM LÝ CHỦ QUAN

Tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, cho hay đáng lo ngại là tâm lý chủ quan vì nghĩ rằng thi cử là công việc nhiều năm đã làm nên chủ quan từ chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị đến công tác kiểm tra, giám sát các quy trình. Thêm nữa là tình hình thời tiết cực đoan, khắc nghiệt, nắng nóng, thiếu điện… cần phải có phương án dự phòng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có trên 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, khoảng 250.000 người tham gia tổ chức thi ở các vùng miền ĐÀO NGỌC THẠCH

"Nhiều tình huống bất thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cần lường trước để không bị động", ông Thưởng nhấn mạnh.

Kỳ thi tổ chức trên quy mô lớn, cùng một thời điểm với trên 1 triệu thí sinh (TS) đăng ký dự thi, khoảng 250.000 người tham gia tổ chức thi ở các vùng miền địa hình khác nhau, nên công tác bảo đảm an ninh, an toàn hết sức khó khăn, cần phải có kế hoạch, giải pháp.

Học sinh lớp 12 ráo riết ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra vào cuối tháng 6

ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Thưởng cũng nhấn mạnh: "Cần bảo đảm các yếu tố nghiêm túc, công bằng, khách quan, an toàn, đúng quy chế". Qua đó, ông yêu cầu không cán bộ, nhân viên nào tham gia tổ chức thi mà chưa được tập huấn. Tùy đối tượng, tùy từng phạm vi, có tổ chức kiểm tra sau tập huấn.

B ÀI HỌC TỪ IN MỜ ĐỀ THI LỚP 10 Ở H À N ỘI

Khâu in sao đề thi là một trong những nội dung Bộ GD-ĐT đặc biệt nhấn mạnh với các địa phương trong kỳ thi sắp tới. Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), đề nghị: "Địa phương lưu ý chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác in sao đề thi. Máy móc thiết bị tuyệt đối không có chức năng thu phát và không nối mạng internet, phải được công an kiểm tra niêm phong các cổng kết nối".

Theo ông Chương, mọi phương tiện, vật tư, thiết bị trong khu vực in sao đề thi dù hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực này khi thi xong bài thi/môn thi cuối cùng của bài thi. Trong quá trình in sao cần in sao đúng số lượng được giao. Lưu ý in sao đề thi các bài thi/môn thi ngoại ngữ cho các phòng thi ghép; in sao từng mã đề thi cho mỗi đề thi của mỗi bài thi/môn thi trắc nghiệm. Phải có biện pháp cụ thể để phân biệt bì/túi đề thi của các bài thi/môn thi khác nhau.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cũng chủ động nhắc lại việc một số đề thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội vừa qua bị in mờ dẫn tới việc có hàng chục TS hiểu nhầm, Sở GD-ĐT phải bổ sung thêm 1 đáp án để đảm bảo quyền lợi cho TS và khẳng định coi đây là bài học trong khâu in sao đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thì nêu vấn đề: Với những địa phương có số lượng TS dự thi đông, số lượng đề thi phải in sao rất lớn như Hà Nội, TP.HCM thì khâu in sao đề thi còn phải lường trước tình huống như: đang phải cách ly tuyệt đối để in sao đề thi mà máy móc trục trặc, cán bộ in sao đề thi không có kỹ năng sửa chữa thì phải xử lý ra sao.

An toàn, an ninh trong khâu in sao đề thi này cũng là một trong những nội dung mà Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh với các địa phương khi kết luận hội nghị. Ông Thưởng cho hay vẫn còn một số tỉnh, thành chưa thực sự chú trọng tới địa điểm tổ chức in sao, có nơi để cán bộ in sao đề thi phải ngủ ở giường bạt, điều kiện ăn ở thiếu tiện nghi ở mức tối thiểu, trong khi cán bộ làm công tác này cần được bảo đảm sức khỏe, thoải mái về tinh thần để làm tốt, bởi chỉ một sơ xuất nhỏ cũng có thể gây hậu quả đáng tiếc.

K HÔNG PHÓ THÁC CHO MÁY MÓC

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh nhiều lần yêu cầu khi chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, đó là, dù cơ sở vật chất chuẩn bị tốt, đầy đủ đến đâu, nhưng quyết định, quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người, từ khâu lựa chọn đến tập huấn, nhắc nhở giám sát...

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu: "Năm nào chúng ta cũng lưu ý thận trọng nhưng thực tế cho thấy đôi khi chỉ trang thiết bị chưa tốt sẽ dẫn đến hệ quả. Cần ưu tiên trang thiết bị tốt nhất, nhưng cũng không phó thác hoàn toàn cho trang thiết bị, sự kiểm tra của con người, yếu tố con người thận trọng cũng là rất cần thiết. Ưu tiên thiết bị, con người quan tâm phối hợp - các điều đó mới đảm bảo được các khâu yên tâm, an toàn".

Ông Sơn cũng lưu ý các nội dung về tập huấn cho cán bộ coi thi, lực lượng phối hợp, hướng dẫn cho TS. Các công việc như in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bảo quản, vận chuyển, giao nộp bài thi, mong tỉnh/thành lên nhiều phương án, đề phòng trường hợp có thời tiết bất thường, thiên tai, đặc biệt thời điểm thời tiết cực đoan như đầu hè này.



Phòng ngừa tình huống mất điện, cháy nổ Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lưu ý: lãnh đạo các tỉnh/thành cần làm việc với bên cung cấp điện, trong thời gian diễn ra kỳ thi, đặc biệt là khu vực in sao đề thi, chấm thi cần ưu tiên không cắt điện. Những nơi in sao đề thi, làm phách, chấm thi phải đảm bảo điều kiện về điện, trong trường hợp bất khả kháng phải có phương án dự phòng, máy nổ đủ công suất, khi mất điện có thể bật máy nổ hoạt động ngay. Bên cạnh đó cần hết sức quan tâm tới công tác phòng chống cháy nổ, nhất là ở khu vực in sao đề thi, chấm thi.