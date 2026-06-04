Kết quả đánh giá năng lực tốt, có cần điểm cao ở kỳ thi tốt nghiệp?

Chiều qua (3.6), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Lưu ý quan trọng về xét tuyển ĐH trước kỳ thi tốt nghiệp THPT". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh thanhnien.vn, fanpage, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Không được chủ quan ở kỳ thi tốt nghiệp THPT

Có mặt tại chương trình, thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM, cho biết đến thời điểm này nhiều thí sinh (TS) đã có kết quả thi đánh giá năng lực, V-SAT, bên cạnh đó là điểm học bạ. "Dù các em đạt điểm số cao thì cũng không nên chủ quan vì năm nay Bộ GD-ĐT quy định để đủ điều kiện xét tuyển vào ĐH ở các phương thức, TS phải đạt tối thiểu 15 điểm cho 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tại kỳ thi tốt nghiệp THPT", thạc sĩ Chi nói.

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên gửi đến thí sinh nhiều lời khuyên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào tuần sau ẢNH: NGỌC LONG

Bên cạnh đó, theo thạc sĩ Chi, nhiều trường sử dụng phương thức tổng hợp bao gồm cả điểm học bạ, điểm thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp nên TS vẫn phải nỗ lực đạt điểm cao ở kỳ thi tốt nghiệp vì điểm thi tốt nghiệp càng cao thì các em càng có thêm cơ hội tốt vào ĐH.

Thạc sĩ Chung Quốc Phong, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM, cho rằng mỗi loại điểm gồm học bạ, đánh giá năng lực hay thi tốt nghiệp THPT đều có các tiêu chí đánh giá năng lực học tập, kiến thức phổ thông của TS, trong đó kỳ thi tốt nghiệp THPT rất quan trọng, đánh giá toàn diện và đầy đủ kiến thức trong suốt quá trình học của các em. "Vì thế, Bộ

GD-ĐT quy định điều kiện để xét tuyển ĐH là phải đạt tối thiểu 15 điểm 3 môn tổ hợp ở kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các em cần hết sức lưu ý, không nên chỉ vì có điểm cao ở các kỳ thi khác mà lơ là kỳ thi quan trọng này", theo thạc sĩ Phong.

Về ngưỡng 15 điểm, thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, khẳng định đây là mức điểm đảm bảo năng lực học tập để các em đủ điều kiện học ĐH, đảm bảo chất lượng đầu vào; bên cạnh đó tạo ra sự công bằng cho TS ở các phương thức.

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới đạt kết quả tốt, thạc sĩ Trương Quang Trị khuyên thời điểm này khi chỉ còn một tuần nữa là bước vào kỳ thi, các em cần chú tới sức khỏe, tâm lý, đảm bảo ăn, ngủ, sinh hoạt điều độ để đạt kết quả tốt nhất. Ít nhất phải đạt 15 điểm 3 môn để đủ điều kiện xét tuyển ĐH bằng các phương thức khác như học bạ, đánh giá năng lực.

Phương thức tuyển sinh nào có nhiều lợi thế hơn ?

Liên quan lợi thế của các phương thức xét tuyển, một TS đặt câu hỏi: "Em muốn học ngành truyền thông đa phương tiện. Em băn khoăn về phương thức xét tuyển kết hợp của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Cách tính điểm phương thức này ra sao? Điểm học bạ 3 môn khối D của em là 24,5 nhưng nếu điểm thi của em thấp thì xét học bạ độc lập với xét kết hợp thì cái nào có lợi thế hơn?".Thạc sĩ Trương Quang Trị nhận định 24,5 điểm là mức điểm tốt và hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển ngành truyền thông đa phương tiện ở phương thức xét học bạ.

"Với phương thức xét kết hợp, trường sẽ sử dụng điểm thi tốt nghiệp 50%, điểm học bạ 40% và điểm đánh giá năng lực 10%. Nếu điểm học bạ của TS cao mà điểm thi tốt nghiệp thấp hơn, thì xét học bạ độc lập sẽ có lợi thế hơn. Xét kết hợp chỉ có lợi thế khi các em có các điểm tương đối đồng đều. Tuy nhiên, TS an tâm vì hệ thống sẽ tự chọn phương thức mà các em có lợi thế nhất để xét tuyển", thạc sĩ Trị thông tin.

Một TS cho biết có điểm thi đánh giá năng lực được 750 điểm. "Điểm này đã đủ để có cơ hội đậu vào ngành kinh doanh quốc tế của Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM hay chưa? Em có cần phải đạt điểm cao ở kỳ thi tốt nghiệp nữa hay chỉ cần dùng điểm đánh giá năng lực là được? Nếu em có IELTS 6.5 thì em có được cộng thêm điểm để xét tuyển?", TS này băn khoăn.

Ngoài ra, một TS khác muốn đăng ký ngành luật, tuy tiếng Anh tốt nhưng chưa có chứng chỉ IELTS. TS hỏi có phải tất cả các ngành của trường đều học 50% bằng tiếng Anh hay chỉ các ngành về ngôn ngữ, kinh doanh và quan hệ quốc tế?

Thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi cho hay 750 điểm là một mức điểm tương đối tốt, tuy nhiên vẫn khuyên TS vẫn phải tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vì cần phải đáp ứng quy định của Bộ GD-ĐT là đạt 15 điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tại kỳ thi này.

"Sinh viên tất cả các ngành của trường đều học song ngữ nên nếu TS có tiếng Anh sẽ lợi thế lớn. Trường không bắt buộc đầu vào phải có chứng chỉ ngoại ngữ. Trong quá trình học các em sẽ được học chương trình tiếng Anh 6 cấp độ do trường xây dựng để đủ năng lực học tập. Nếu em có chứng chỉ thì sẽ được miễn một số cấp độ tùy vào mức điểm của chứng chỉ", thạc sĩ Chi giải đáp thêm.

Một TS theo dõi chương trình có mơ ước được làm việc tại lãnh sự quán Nhật Bản tại VN hoặc cơ quan, tổ chức liên quan đến Nhật Bản. TS này có điểm học bạ khối D là 22, muốn được tư vấn nên học ngành ngôn ngữ Nhật hay quan hệ quốc tế của Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM và nếu có cơ hội đậu bằng học bạ rồi thì có cần điểm cao ở kỳ thi tốt nghiệp?

Thạc sĩ Chung Quốc Phong thông tin: "Nếu TS muốn làm việc ở lãnh sự quán, có nhiều về yếu tố ngoại giao, truyền thông quốc tế, nghiên cứu các vấn đề toàn cầu thì các em nên học ngành quan hệ quốc tế. Trường hợp em muốn sử dụng tiếng Nhật để làm việc với người Nhật, trải nghiệm văn hóa Nhật thì nên học ngành ngôn ngữ Nhật".

Bên cạnh đó, thạc sĩ Phong khuyên TS cứ tập trung tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vì sau khi có điểm thi, TS chắc chắn sẽ có tính toán tốt hơn trong việc xét tuyển vào đại học bằng phương thức nào.

Học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT vào tuần sau ảnh: Đào Ngọc Thạch

Mở rộng nhiều cơ hội cho thí sinh

Năm 2026, các trường ĐH sử dụng nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển, mở rộng cơ hội trúng tuyển cho TS.

Thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi cho biết Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM sử dụng 4 phương thức xét tuyển gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét học bạ và xét điểm V-SAT. Mỗi ngành của trường sử dụng 12 tổ hợp xét tuyển, tập trung vào các môn học cốt lõi.

"Trường không áp dụng cộng điểm chứng chỉ ngoại ngữ, nhưng nếu TS có chứng chỉ này sẽ có lợi thế trong quá trình học tại trường vì sinh viên phải học 50% bằng tiếng Anh", thạc sĩ Chi thông tin thêm.

Theo thạc sĩ Chung Quốc Phong, Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM xét tuyển bằng 4 phương thức: xét điểm thi học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, và xét tuyển thẳng. Trường sử dụng nhiều tổ hợp xét tuyển, trong đó hầu hết 23 ngành của trường đều sử dụng tổ hợp có môn tiếng Anh.

"Năm nay trường nhận chứng chỉ ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật, Hàn, Pháp quy đổi ra điểm thi tiếng Anh dùng cho phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT", thạc sĩ Phong nói.

Năm nay Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển 60 ngành bằng 5 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển tổng hợp (điểm tốt nghiệp, điểm học bạ, điểm đánh giá năng lực) và xét tuyển thẳng. "Trường sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi sang điểm môn tiếng Anh. Trường cũng điều chỉnh, bổ sung một số tổ hợp xét tuyển phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phù hợp với quy chế mới", thạc sĩ Trương Quang Trị cho biết.