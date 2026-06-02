Những lưu ý quan trọng về xét tuyển ĐH trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh dự thi để xét tuyển ĐH năm nay ảnh: nhật thịnh

Ngày 3.6, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 "Lưu ý quan trọng về xét tuyển ĐH trước kỳ thi tốt nghiệp THPT". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Còn đúng một tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra. Đây là thời điểm "nước rút" không chỉ đối với việc ôn tập kiến thức, mà còn là giai đoạn mang tính quyết định để các học sinh lớp 12 đưa ra những lựa chọn chiến lược cho cánh cửa ĐH.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Lưu ý quan trọng về xét tuyển ĐH trước kỳ thi tốt nghiệp THPT" sẽ cung cấp cho quý phụ huynh và học sinh những thông tin cần thiết nhằm tháo gỡ những băn khoăn như làm sao đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp để có cơ hội trúng tuyển ĐH cao nhất. Đồng thời, chương trình cũng lưu ý thí sinh những sai sót nào cần tuyệt đối tránh khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển, chiến thuật phân bổ nguyện vọng ra sao để tối ưu cơ hội trúng tuyển.

Chương trình diễn ra từ 14-15 giờ, gồm các chuyên gia:

Thạc sĩ Huỳnh Vũ Chi , Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM;

, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM; Thạc sĩ Chung Quốc Phong , Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM;

, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM; Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Bạn đọc quan tâm tới thông tin xét tuyển ĐH trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, có thể đặt câu hỏi để tương tác với chuyên gia chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến 2026 tại các địa chỉ trên.